甘文鋒：兩辦聲明沒違22條

第一︰兩辦的地位是否與條文所述中央政府部門有所不同？第二︰作出是次批評是否就是干預？第三︰是次批評的內容是否特區根據基本法自行管理的事務？

第二個問題較易回答，港大法律系教授陳弘毅4月19日受訪時已指出，中聯辦只是發表意見，非對特區政府作指示。郭議員是否觸犯香港本地法律，仍要香港執法部門採證後交由律政司決定是否起訴，再由本地的司法系統去裁決。終審法院首席法官馬道立回應傳媒查詢時亦強調，自2010年擔任現時職位以來，從未在任何時間遇到或感受到內地機關以任何形式就香港司法獨立，包括委任法官的事宜，作出干預。可見兩辦所發表的意見，絕非什麼干預。

回到第一個問題，首先中聯辦絕非如政府早前文件所言，所謂根據基本法第22條所成立。其實作為香港中聯辦的前身，新華社香港分社早於1947年在港成立，比香港基本法還要早出現，而在回歸後的改名，也是由中央決定並對香港政府作出通知，雖然在過程中有向港府尋求意見，但決定權並不在港府。現時很多人談論第22條，但我們更要注意基本法第12條，指出香港特區直轄於中央人民政府這一點。既然中央人民政府直接管轄香港，那自然就有監督香港的權力，而這個監督香港的任務，就交到港澳辦及香港中聯辦這兩個單位。

因此，兩辦當然是中央人民政府所屬單位，但同時就香港事件所發表言論亦代表中央人民政府，因為這兩個單位獲中央人民政府委任監督香港事務。正如中國駐外國的大使，他們是外交部的官員，但同時獲任命代表中央政府處理外交事務，外國的政府不會認為大使的發言只代表外交部而不代表中國政府。中央與香港的關係不是外交關係，而是內政上管轄的關係，港澳辦及中聯辦在監督上的權力及責任就更大了。駱主任解釋中聯辦的「非一般意義」，所指的應是中聯辦得到中央政府委任監督香港事務，就香港事務而言，與中央政府其他部門不一樣，可以代表中央政府發言。

能交換觀點 是一國兩制成熟過程

就第三個問題，現時兩辦的評論是否特區自行管理事務，暫時兩辦的評論，主要是根據基本法第104條釋法內容作出。基本法並不是香港的地方法律，而是根據《中國憲法》所訂立的全國性法律，因此不可僅僅看作是香港的本地事務。更重要的，是港澳辦的第一個職能，正是執行香港特區基本法，如果有人違背基本法而不發聲，就是失職了。

香港的政治形勢複雜，本來基本法作為憲制性文件就難以仔細處理所有情况，因此當出現意見分歧時，雙方能夠交換觀點，其實是一國兩制慢慢成熟的過程，不應一有爭拗就馬上判定一國兩制出現問題。就這次爭拗而言，兩辦完全有權力發表對香港的意見，而且現時發表的意見是針對基本法的釋法內容，不僅僅是香港的本地事務，所謂兩辦違反基本法22條的指控是缺乏理據的。

作者是一國兩制青年論壇副秘書長

[甘文鋒]