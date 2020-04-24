文芳：一堂生動的「中國政府與政治」課

不是「部門」的「機構」 就不受22條約束？

事情可以簡單處理，根據2018年3月《國務院關於機構設置的通知》，「國務院組成部門」共26個，「港澳事務辦公室」屬於「辦事機構」。中聯辦沒有在《機構設置的通知》中列出，而在國務院組織機構網頁中列為「駐港澳機構」。這就是文本上的「中國行政架構」。

那麼，「國務院組成部門」與「中央人民政府所屬各部門」所指的「部門」，是否同一個範圍？有些不是「部門」的「機構」（例如海關總署、廣播電視總局）及「事業單位」（例如銀保監會、證監會），是否就不受基本法第22條約束？

所以，按照法例原教旨式的解讀，「中央人民政府所屬各部門」的定義是什麼？

有一種論點以中聯辦前身是「新華社」來論證它是「派出機構」，不屬於「部門」。此論點大致可以成立，但追溯當年的歷史，並不能說明中聯辦「監督權」的權力來源及認受性。翻查國務院2000年《關於更改新華通訊社香港分社、澳門分社名稱問題的通知》，中聯辦的職責共有5項，其中並無「監督」兩字。

當然，更名通知中有一項「承辦中央人民政府交辦的其他事項」的「兜底條款」。只不過，延用法例原教旨解說的邏輯，特區政府及中央政府可否向香港市民解說一下「監督權」何時何地根據什麼法例規章成為「中央人民政府交辦的其他事項」？

內地官員及學者經常批評香港市民乃至國際社會未能全面、準確理解基本法。這次關於中聯辦角色地位職能權責的爭論，顯示連特區政府過去23年都誤解了中央政府行政架構，而深諳國情的建制派及負有監督職責的中聯辦都沒有糾正特區政府的錯誤理解。

新任政制及內地事務局長曾國衞透露目前工作重點是「令市民對憲法與基本法有更全面認識」，應該可以令市民知道何謂「部門」、「機構」、「機關」、「事業單位」、「直屬」、「垂直管理」、「派出」等等，特區政府官員及建制派也有必要接受此類「普法教育」。畢竟中港融合，可能愈來愈多「派出機構」在香港出現，例如「廣州鐵路公安局深圳公安處西九龍站派出所」。而上文一系列問號，也期待能得到解答。

作者是自由撰稿人

[文芳]