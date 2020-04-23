陳帆川：中共「戰狼式」姿態 殺到香港

港澳辦和中聯辦兩周內多次粗暴干預香港事務，並在輿論反彈後，辯稱中聯辦不屬中央部門在港設立的機構，繞過《基本法》第22條規管。其信口開河的程度，甚至連特區政府都手足無措，在上周六晚至周日凌晨三度出稿，改完又改。直至港澳辦連發三稿猛轟民主派，林鄭月娥帶頭認錯，指特區官員對基本法認識未必透徹，隨之而來一場毫無先兆的官場大地震，教港人重新認識兩辦。

整件事上，兩辦明顯放棄跟特區政府溝通，取而代之是以泰山壓頂之勢的一意孤行。兩辦換馬，班子缺乏處理港澳事務經驗，經此一役，其百分百大陸官僚作風，已經表露無遺。主事官員完全將香港當作大陸一個小城市箝制，無視文明社會所尊重的民情民意，可見特區官員和泛民政客，在體制內的迴旋空間很快趨近於零。

相比起政府的左支右絀，建制派可謂如沐春風，表忠護主不甘後人，並將槍頭側射林鄭政府，指摘其班子不懂國情，重新塑造各自北京代言人的形象。兩辦插手立法會，先例一開，是「聖上」隻手遮天的開始。建制派礙於政治倫理和慣例而不敢做的，將由聖上代為開路。建制派即使在民主選舉受到人民唾棄，仍有望永續利益和權力。

共產黨撕破臉皮，劍指即將舉行的立法會選舉，其公正性岌岌可危。猶記得區議會選舉前，特區政府使橫手干預選舉的傳聞甚囂塵上，幸最終力保不失，成為「反送中」運動期間的民間最大勝利。如今兩辦變天，林鄭換閣，政制及內地事務局換上一位熱愛展示習大大照片的「紅官」。立會選舉會否面目全非，猶未可知。

民間輿論上，在中共摧毁基本法之時，陰魂不散的分化論或再有機可乘，向選民宣揚法治無險可守，呼籲放棄議會選舉，謀求激進出路，目的為擊潰學者與泛民主張的「立會過半」目標，聰慧選民不得不察。

另外，特朗普近日連番操作中國牌，雖然讓香港和台灣人因「同仇敵愾」而感覺鼓舞，但這輪中美角力較去年貿易戰形勢更加複雜，反特朗普者眾。香港在國際戰線上，似乎不宜過度押注特朗普，否則轉身困難，還有機會惹火上身。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]