梁美芬：應設立臨時失業援助金

在上周末的財委會上，跨黨派議員都要求政府設立失業援助金。政務司長張建宗回應說，從零開始設立失業援助金需要很長時間，放寬申請綜援資產上限一倍是權宜之計，做到失業援助的效果，更加臨場將放寬措施更名為「臨時失業援助金」。2008年金融海嘯，大量中產人士失業，變成負資產及無產階級，但他們不想申請綜援，一直堅持日後重投社會工作的想法。「爭氣、靠自己」，這代獅子山下的香港人絕不想成為綜援戶，因此，本人早於2009年就向政府提出「失業轉型貸款基金」，以助有志轉型、有能力轉型人士重拾經濟能力。因此，綜援不能取代失業援助金。

每人每月最多9000 准個人申請

我一直建議政府為2019年7月1日或之後失業的人士，亦即受過去大半年社會騷亂和疫情影響而失業的市民，每人每月提供最多9000元現金，最多連續領取6個月，金額和期限都與保就業計劃相同，不設資產審查，最重要是容許個人申請。既然政府堅持利用已有的綜援系統去執行「臨時失業援助金」，實行積極態度，以「臨時」先行成立失業援助金，若香港的承受力許可，可具體研究，日後失業援助金可成為長遠基金。

上周末的財委會，香港反對派仍然意圖「攬炒」整項1375億元撥款，中止第二輪抗疫基金，實行同歸於盡，圖令第二輪抗疫基金未能幫到很多企業和市民。

作為香港的立法會議員，即使是反對派，亦絕不可能在救急救危的撥款提出中止；反對派在市民眼中是徹頭徹尾的攬炒派。最後，臨時失業援助金，司長在會上「鬆過口」，我建議政府能再加碼300億補漏，回應被遺漏的一群。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]