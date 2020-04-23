李峻嶸：保障租戶、支援失業 不可不做

過去政府的開支不是沒有增長。隨着人口老化、市民對公共服務的要求又愈來愈高等因素，增加公共開支是必然之事。林鄭月娥在3年前競選特首時提出了「理財新哲學」，將自己與「守財奴」曾俊華區分起來。但跟前任梁振英一樣，林鄭政府沒有打算改革稅制，還是期望以經濟持續增長來支持更多的公共開支。換言之，由於增加開支不是與稅制改革並行（甚至因為政治壓力要連年以退稅、免差餉等形式「派糖」），沒有一個群體會因為政府近年增加開支而利益受損。

不觸碰上層利益 政策效果必有限

這種策略如要有效，前提是大企業、富人繼續累積更多財富，與小市民生活質素改善可以同步發生。在一個經濟急速增長的經濟體，這未必不可以。但香港經濟早已過了那個階段。當經濟增長緩慢以至是經濟蕭條時，大企業要維持利潤的手法，大多都會對打工仔女和中小企的利益不利。因此，單是利用政府的稅收和過去累積下來的龐大儲備去救亡，而不去觸碰社會上層的利益，政策的效果必然有限。例如就算政府有多項措施去支援不同類型的中小企，又以津貼薪金的方法來誘使僱主不裁員，但眾所周知的是對大量中小企來說，成本最高是租金。而租住私樓和尚在供樓的市民，還是要面對房屋開支這重擔。在大量市民收入因疫情而大減的情况下，政府現時的各種現金津貼計劃，根本未能對症下藥。

事實上，政府已在旗下物業減租為租戶紓困。但對於市面上的其他業主，政府就只是用呼籲的形式。這正反映出政府還是堅守着不動搖中上層利益的施政方針。在德國、加拿大、阿根廷、蘇格蘭、意大利等地方，近來都引入了保障商住租戶或者供樓者的措施，例如禁止業主在未來一段時間因為租戶欠租而收回店舖／住宅。而對正在為供樓而頭痛的小業主，雖然已有在香港營運的銀行推出「還息不還本」的措施，但政府還是可以更進取，讓金管局與銀行商討如何制訂措施，讓供樓者在短期內不用還款。

失業援助和綜援是兩回事

由董建華終於願意面對香港的貧窮問題時起，政府都是視促進就業為回應貧窮問題的最主要方法。所以政府的第二輪措施以「保就業」為主軸，其實也是向來施政方向的延續。不同之處主要是在手段方面。在「正常」情况下，政府以逼迫市民就業（如透過自力更生支援計劃）為手段去促進就業。現時正是危機之中，政府就不得不出手創造一些就業崗位，再為僱主津貼員工薪金開支，期望可以壓低失業率。

相信沒有人會反對保障就業。但過分着重保就業，卻令失業人士成為了最受忽視的一群。政府嘗試以調高綜援的資產上限來支援失業人士，根本就是錯得離譜。失業援助和綜援根本是兩回事。失業援助的主要功能，是減輕失業者失去工作後的經濟壓力，同時讓他們可以盡量保持消費力，使他們的生活質素不會大幅倒退之餘，也避免「失業→減少消費→更多人失業」的惡性循環惡化下去。因此，一般的失業援助制度都不設經濟審查。而綜援的目的就是純粹協助社會上的最底層維持最基本的生活水平。而且香港的綜援金額是否能做到這一點，也有爭議。更別提綜援標籤多年來被污名化後，有可能令不少本有需要的人不願去申請了。

危急之際 慷慨一點又何妨？

林鄭和勞福局長羅致光都沒有說政府不願幫助失業人士，但強調有難度。難度確實有。一來設立失業援助意味着需要花時間建立一個新的系統；二來就算是緊急的短期措施，政府本來就未必有充足的香港僱傭資料在手，又如何要確信一個人真是因為疫情而失業？但現時正是危急之際，慷慨或鬆手一點又何妨？既然政府想得到以強積金供款來計算薪金補貼計劃的開支，為何不可以停供強積金作為判斷一位打工仔女是否失業的主要基礎？如果真的有很合理的難處，也應該設法避免有需要失業人士不會因為綜援的負面標籤而被嚇走。可考慮的做法包括：暫時將失業綜援換成另一個名稱、暫停自力更生支援計劃等。

大難當頭，政府花巨資紓困，是應有之義。但政府仍然不願意動搖到業主利益，繼續無視香港社會保障制度向來的最大漏洞——失業保障。沒有保障租戶和失業人士的具體措施配合，政府數以千億計的支出實在難以達到真正的紓困效果。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

[李峻嶸]