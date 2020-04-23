蘇鑰機：不同新聞機構各種版本近年的走勢

報章印刷版總趨勢下降

從表1看到，收費報印刷版近10多年的總趨勢下降。以《蘋果日報》為例，2006年有43.2%的人表示經常看其印刷版，到了2019年下跌至21%。《明報》、《經濟日報》和《信報》的走勢有升有跌，但基本都是向下。《星島日報》近十數年的表現尚算不俗，《南華早報》難得逆流而上。

免費報印刷版走勢明顯，幾份報紙都先升後跌，只是各自的高峰期不同，分佈在2010至2016年。免費報紙基本不重視網上版和移動版，主力在於免費派發的印刷版，方便市民在早上乘搭交通工具時取閱。但近年免費報同樣受到手機平台的挑戰，令總體表現出現問題。

網上平台不同媒體走向各異

網上平台的情况相當平穩，但不同報紙走向各異。例如《蘋果日報》早年已大力發展，市場份額持續上升。《東方日報》表現穩定，而《明報》和《星島日報》卻逐漸下降。《南華早報》近年將網上版由收費轉為免費，其數字比例相應上升。網媒中的「立場新聞」和「香港01」，其網上平台在2019年的份額以倍數上升，相信主要是受到社會大事件的影響。

移動平台在近10年才出現，《蘋果日報》在2013年所佔的比例已很高，之後繼續上升。《東方日報》、《明報》和《南華早報》也有明顯升幅。「香港01」和「立場新聞」的移動平台配合了科技大潮流，於是也能大升。

讀者份額《蘋果》移動版為先

其他報紙仍以印刷版為主

表2顯示在2019年一些媒體在印刷版、網上版和移動版的讀者份額比例。這3種版本指的是新聞傳遞的方式，而表1中的收費印刷、免費印刷、網上平台、移動平台這4種平台，指的是媒體的類別性質。

收費報紙當中有不同側重點。《蘋果日報》成功轉型以移動版為先，但其印刷版和網上版也有頗高份額，所以能夠在總體閱讀率上大幅領先。《明報》3個版本的分佈較為平均，但仍以印刷版的比例略高。其他報紙則明顯仍以印刷版為主，在移動版所佔的比例不高。免費報紙的讀者幾乎都來自印刷版，除了《頭條日報》有些移動版讀者。

網上版和移動版的比例較為接近，但以移動版佔優。以「香港01」和「立場新聞」為例，移動版和網上版的比例約為3：2。可見在網上世界，網上版和移動版有些分工，針對讀者的不同習慣和需要。

如果將印刷版、網上版和移動版三者的數值相加，再和整體的數值作比較，可看到版本之間的重複程度（參見表2最右欄，數值愈高表示重複度愈低）。在收費報紙中，《蘋果日報》和《南華早報》不同版面的讀者重複度最高，其讀者不少都看超過一個版本。重複度較低的包括《經濟日報》、《星島日報》和《信報》，其讀者較多只看某一個版本。免費報紙以《頭條日報》的重複度較高，網上平台則以「立場新聞」較明顯。

電子版漸成大趨勢

印刷報紙是否還有明天？2010年表示常看印刷收費報的人佔63.5%，2019年只剩下42.3%，再過10年可能跌至不足20%。以《蘋果日報》為例，純看其印刷版的人，在2010年佔24.5%，到了2019年大降至8.4%。可以肯定印刷報紙會繼續走下坡，但短期內仍會存在。

近期疫症迫使大家減少外出，打擊了印刷收費報的銷售，取閱免費報的人也會減少，令大眾更疏離印刷報。以後「報紙」的意義，將不再首先指它的紙張載體，電子版逐漸成為大趨勢。

網上版的位置頗為穩定，它反映了讀者在家中、辦公室或學校等主要使用地點。移動版已經成為主流，《蘋果日報》、「香港01」和「立場新聞」的冒起，是較明顯的例子。只是計算從移動版獲得資訊的讀者比例，由2013年約四成，到2016年升至六成，2019年剛超過七成，相信未來會升至八成或以上。人們逐漸認同，優質網上資訊是要付費的，這個轉變也有利於網上版和移動版的發展。

展望未來，不同版本的比例仍會繼續調整。2010年時，印刷版佔報紙市場比例達71.5%，網上版佔28.5%，移動版仍未出現。在2019年，三者的相應比例變成40%：25.3%：34.7%。以後印刷版的比例將變得最低，移動版最高。將來再有新科技形式出現，會挑戰目前的平台和版本，屆時又有一番新局面了。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長

[蘇鑰機]