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筆陣：港澳辦不管港澳事務？ 中央駐港不代表中央？ ／文：張志剛

【明報文章】兩辦周前發表強硬聲明，反對派當然不會馬上退兵投降，用慣常的回應手段，就是指北京干預香港事務，剛好又有「22條」可用，那就轉移視線，不拗郭榮鏗半年無法選出內會主席，順水推舟改去拗22條。

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