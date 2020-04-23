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2020年4月23日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：港澳辦不管港澳事務？ 中央駐港不代表中央？ ／文：張志剛
聞風筆動：泛民料郭榮鏗勢被DQ 法律界參選或需Plan B ／文：李先知
王慧麟：衝着美帝的紅線
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黎蝸藤：「口罩之禍」的國際政治經濟學
李峻嶸：保障租戶、支援失業 不可不做
梁美芬：應設立臨時失業援助金
陳帆川：中共「戰狼式」姿態 殺到香港
筆陣：港澳辦不管港澳事務？ 中央駐港不代表中央？ ／文：張志剛
【明報文章】兩辦周前發表強硬聲明，反對派當然不會馬上退兵投降，用慣常的回應手段，就是指北京干預香港事務，剛好又有「22條」可用，那就轉移視線，不拗郭榮鏗半年無法選出內會主席，順水推舟改去拗22條。
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