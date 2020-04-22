洪錦鉉：抗擊新冠肺炎 不能有僥倖之心

​美國曾有怪異的「網紅」為了博得關注，參與「舔馬桶」挑戰新冠病毒，直播蹲在馬桶邊緣舔起污漬，還得意地稱不會有事，結果隔天卻說因為身體不適，被檢驗出確診新冠肺炎。個人自私的僥倖之心，累己累人，增加了醫護人員的負擔。同類個案，還有香港公民黨的陳淑莊，她早前在立法會哽咽指摘政府沒做好「Stay Home」的措施，當政府推出限聚令後，她卻被指違反限聚令，糾集40人在酒吧聚會，違反禁止4人以上群組聚集的法規，整件事鬧得沸沸揚揚，不僅顯示她說一套做一套的雙重標準，更因為她的自私行為而「對唔住醫護」，甚至可能會造成新冠肺炎在社區擴散的危機。

僥倖心態 實際是個人無知的想像

​與同是國際城市的紐約市對比，香港人口約有750萬，紐約市約有840萬。截至香港時間4月21日下午，香港確診個案1029宗，死亡4宗，紐約市確診個案141,235宗，死亡14,604宗。香港總共1000多個確診案例，不少是由歐美等國家傳進來的，或者是與之相關的病例。歐美等國疫情蔓延超乎想像，絕不是醫疫技術的問題，而是政府與人民一開始心存僥倖，沒把新冠病毒當回事，或者說他們認為新冠病毒的誕生只會對付亞洲人，不會在本地大規模爆發，本地的醫疫體系足以應對。

​僥倖心態實際上是個人無知的想像，想像自己具有與眾不同的體格和幸運，所以他們會不受限制地繼續狂歡，會有眾多的藉口為自己辯護，會認為有足夠的醫療能力拯救他們的生命。西方國家正在為此付出慘重的代價。

​最近，香港新冠肺炎確診病例已趨零，說明香港在抗擊新冠病毒至今是有成效的。面對如此災難性的全球新冠疫情，特區政府有幾點做法是正確的：（1）嚴肅看待新冠病毒的禍害，把人命放在首位，方向對就是成功的開始；（2）重視醫學專家的意見，由專家公告新冠疫情的消息，不斷消除民眾的僥倖之心；（3）因應疫情的變化，逐漸採取果斷的應對措施，統籌應對；（4）繞開了政府繁雜的行政程序，調動了愛國愛港的力量，在市民缺乏抗疫物資時，由民間補足，起了穩定民心的作用。

「一個健康的人可以有100個夢想，一個不健康的人只有一個夢想。」新冠病毒還在全球蔓延中，香港特區不要及不能放鬆，絕不可有僥倖之心。

作者是香港青年時事評論員協會會董、城市智庫召集人

[洪錦鉉]