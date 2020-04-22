陳景祥：應加派一萬元的政治原因

政府方案目的是保就業，但香港的工種和職業類別數以百計，要所有行業都受保，根本就沒有可能。正如任何補貼或福利，只要開了一扇門，就會有各式各樣的要求，上周五、六的辯論，議員建議都有道理，但政府都可以兼顧嗎？

保就業的補貼計劃，是把錢交給僱主，由僱主支配，但僱主考慮生意能否做下去，政府補貼只佔很小部分，還有租金、整體經營環境等因素。政府推出計劃之後，很多中小企僱主都說，生意不景，政府補貼僱員一半薪金幫不上太大忙，撐不下去的話仍然會結業。

唯一覆蓋所有港人之法

補貼計劃受惠的，主要是大集團，它們經得起風浪，有財力捱下去，政府提供的補貼有助減輕它們的成本，彌補部分減少了的生意額。政府希望保就業，到頭來保得住的可能都是大集團的僱員，中小企的打工仔飯碗仍是危危乎。

在這個困難時期，不光是企業，每個家庭都或多或少會受到衝擊，有些停薪留職（不算失業但已沒有收入）；有些已經減薪，或一星期只開兩三日工，形同半失業，收入大減。政府現在的補貼計劃，並沒有幫到他們！

唯一能覆蓋所有香港人、把錢直接交到他們手中，就是向每名成年香港居民再派1萬元。此法簡單直接，也最實惠。內地過去思維也是以救企業為主，以解決就業問題，但有不少經濟學者都認為，這次新冠疫情令居民收入減少，失去工作的比重非常明顯，因此對居民的救助力度應該加大，直接向民眾派錢（參考〈經濟學家李迅雷公開呼籲：可以考慮拿出1萬億直接給國民發放錢！〉，「直面傳媒」）。

直接向人民派錢的國家還有美國、加拿大、澳洲、日本。香港在財政司長公布預算案時已表示會向18歲或以上永久居民每人派1萬元，當時疫情還未如今天嚴重；因應形勢急轉直下（最新失業率4.2%，是9年高位），每人加派1萬元是合情合理，政府財政能力也完全承擔得來。

強硬對付反對派 不因抗疫而鬆懈

政府要加派1萬元，還有「政治原因」。就在立法會通過第二輪防疫基金1375億元撥款當天，警方「突然」逮捕15名泛民前議員及核心成員，引來美國、英國及多個國際法律組織批評。在此之前，港澳辦和中聯辦在上周一發稿批評公民黨立法會議員郭榮鏗及「部分反對派」拖延選出立法會內務委員會主席，行為與「政治攬炒」無異，質疑他們違反誓辭，構成公職人員行為失當。

泛民和「反對派」質疑「兩辦」高調發聲違反了《基本法》第22條，即中央各部門不能干預香港事務。中聯辦後來再發稿澄清，港澳辦、中聯辦並不是基本法第22條所指一般意義上的「中央人民政府所屬部門」，「當然有權」代表中央就重大問題行使監督權。

特區政府回應事件時，竟然「錯誤理解」第22條，在上周六深夜11時36分發出新聞稿的修訂版，緊跟中聯辦口徑，指中聯辦並非第22條第2款所指「中央各部門」在港設立的機構，而是由「中央人民政府」在港設立。

兩起政治風波，一邊由兩辦發聲明譴責反對派，另一邊就由警方出手逮捕15名泛民核心成員，山雨欲來，一場更大的政治風暴很快就會來臨。兩個行動發出的信息很清楚，就是北京和特區政府都會以強硬手段對付反對派，絕不會因為要集中精力抗疫而有所鬆懈。

強硬手段，必會引來西方國家批評甚至以行動回應，有人認為北京出重手是未經深思熟慮，我認為不然。美國、英國的反應都在意料之內，北京擺出一副強硬姿態，應該有準備美國必會反制，而下月美國國務院就公布《香港人權與民主法案》的評估報告，是美方出招的第一個時機。

新冠疫情蔓延到美歐等西方國家之後，北京和西方世界無可避免會來一場對決，在科技、經貿、金融等領域，中方可能都會受西方國家針對制裁。外交和地緣政治方面，台灣、香港、新疆、西藏、南沙、朝鮮半島、中日關係，都可以是點起火頭的地方，而其中香港問題最複雜。

維護國安與對外窗口 京寧取前者

香港既是中國主權下的特區，但又不是北京可以完全控制的地方，「西方勢力」可以循各個渠道介入香港政局，令北京防不勝防。過去與西方世界的緊密聯繫，被視為香港的強項，現在時移世易，西方關係在北京眼中成了危機源頭，香港成了西方勢力「亂華」的基地。

很明顯，在維護國家安全和香港維持作為國家對外窗口之間，北京寧取前者，甚至作了最壞打算。香港未來發展相信會走澳門模式——在中央看來，澳門是成功落實一國兩制的模範；澳門模式的內涵，就是特區政府在「前台」處理經濟民生社會政策等具體事務，中央政府及由「中央政府在特區設立」的中聯辦則負責國安及政治問題，恍如當年的殖民地模式。

香港和澳門不同，澳葡政府在澳門回歸前已完全在北京掌控之中，政治環境並不複雜；香港在回歸前一刻仍然由英國話事，加上香港遠比澳門西化，令北京的「意旨」無法順利在港落實，23條立法只是其中之一。按目前形勢發展下去，北京繞過本地立法、以附件形式頒布香港國安法的機會正愈來愈大。

「惠港」政策難再重現

在「政治掛帥」的主導思維下，香港經濟復蘇在疫情過後已不在首要考慮，換言之，類似2003年沙士之後的CEPA、自由行等「惠港」政策難再重現，即使有，也會在大灣區的框架下進行。香港的經貿科技發展，都會以大灣區作為平台推動，香港主要剩下的，只是金融和專業服務這些暫時仍無法遷往大灣區的板塊。

可以預見，疫情過後本地經濟即使出現反彈，但相信力度非常有限，如果街頭衝突捲土重來，食肆零售等也很難復元。艱難日子未見盡頭，政府再派1萬元才是最實惠最到位的助民措施。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]