歐陽五：莫伴反華言論在港隨「疫」起舞

近日，美國國防部長埃斯珀及英國外交大臣藍韜文等政治人物再就中國疫情防控發難。背後雖各有盤算，但時機如此一致，實在難言巧合。相較而言，更值得警惕的，是本港部分社交媒體和論壇上出現的隨聲附和及「助燃」言行。

這些極端化的帖文唯恐天下不亂，將社交媒體平台喻為「第三次世界大戰」的戰場，號召通過轉發大量謠言，為海外牽制中國的政治勢力和輿論提供源源不斷的「彈藥」，主要集中在3方面對華發難：一是藉個別事件製造謠言，挑撥中國與非洲及東盟的關係；二是附和海外個別政客政治訴求，製造大量謠言散播，損害中國國際形象；三是與「台獨」串聯，破壞世衛組織的權威地位。

然而，包括尼日利亞、納米比亞、博茨瓦納等非洲國家官員早已出面就廣州防疫爭議澄清，係源於個別非洲裔公民未嚴格遵守當地防疫規定所致，所謂遭受不公正對待是社交媒體誤讀。就東盟而言，其不僅已在疫情期間成為中國的第一大貿易伙伴，更在日前與中日韓邁出攜手抗疫的實質性步伐。對世衛的抹黑，更是荒唐至極，多個國家和國際組織領導人已發聲對世衛組織及其總幹事表達力挺。

儘管如此，個別網絡論壇和社交平台在本港過往幾年的重大社會事件中，策動能量驚人，港人須對此類聲音發酵的苗頭引起足夠的警惕。面對疫情下的反華輿論，港人應跳出外界的預設立場，嘗試站在全球格局下重新審視這些「甩鍋」和抹黑的言論。

事實上，進入新冠防疫下半場以來，諸如「中國道歉論」「中國賠償論」「中國瞞報論」「中國擴張論」等外界的政治化操作已不新鮮。近幾輪抗疫外交中，中國全力援助會引發藉機擴大影響力的懷疑；不全力援助，則被認為未擔大國責任；中國本着透明原則公開疫情數據會遭懷疑；恪守法律制度負責任地修訂病亡數據仍難堵質疑。更遑論，關於病毒的歧視性命名至今仍不斷出現在個別國家政客口中。一言概之，中國怎麼做都不對。

可充當溝通者角色 拆中外合作「心牆」

外界不斷掀起反華輿論戰，扭曲中國防疫實情，不外乎兩方面的原因。一是基於疫情影響，各國均不同程度存在經濟、政黨政治、選舉以及民粹的壓力，需要一致對外尋找「情緒出口」和「替罪羊」；另一方面，是各國試圖掌握這場歷史性疫情的敘事話語權，着眼為後疫情時代的國際秩序劇變搶得先手。

港人應看到，全球合力抗疫的局面正在加速形成，但也應看到滯礙全球命運與共抗擊疫情的各種威脅。作為中國最國際化的城市，香港背靠內地，連貫中西，不僅不應給這類逆歷史發展潮流的極端話語予生存土壤，更應在玉成全球同心抗疫格局方面發揮建設性作用。以自身的國際視野，香港完全可以充當好溝通者的角色，拆除中外合作的「心牆」，而非在煽動之下成為反華「棋子」，助長誤會與對立。自疫情爆發以來，近鄰新加坡曾不止一次站在理性和人道的一邊發聲。新加坡尚且能夠仗義執言，說句公道話，香港沒理由不行。

對香港自身而言，修例風波與疫情衝擊疊加，復蘇面臨挑戰，難以再承受極端言行煽動後的局面。社交平台的附和言論也在在證明，香港在維護國家安全等方面存在巨大漏洞，彌補刻不容緩。在法律缺位、挑戰重重的局面下，港人更須拿出負責的判斷力，拒讓反華言論在港隨「疫」起舞。

作者是時事評論員

[歐陽五]