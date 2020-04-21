楊森：兩辦聲明違基本法 港人積極面對

議會和行政立法間爭持 兩辦無角色

一般而言，立法會內委會是準備立法會的會議，就政府各種政策，成立事務委員會商議政策，及就政府提出的法律草案，設立草案審議委員會審議。當審議草案工作完成後，有關的草案委員會就要將草案審議報告交回內委會，再經內委會交回立法會進行二讀及三讀程序。舉例而言，去年審議過的《國歌法》，由於內委會仍未選出主席，故仍未能經內委會，交回立法會進行二讀及三讀的立法程序。不然，立法會已通過國歌法的立法過程了。

特區至今仍未能就國歌立法，在中共中央眼中自然是看不過眼的。事實上，文首提到的聲明，所用的措辭是非常強硬的，態度是高壓的，例如「主持內務委員會主席選舉的議員和部分反對派議員濫用權力……仍無法選出主席……導致大量涉及經濟民生和社會發展的重要立法活動無法進行」，及指摘泛民議員「為了謀取政治私利，卻罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，這種行為無異於『政治攬炒』。其所作所為令人質疑有違有關宣誓誓言，構成公職人員行為失當」。上述聲明，可謂欲加之罪。

平情來說，內委會議員之間，和泛民議員與港府之間的爭持，純是議會和行政立法之間的爭持，兩辦是無角色的。建制派議員也不是無計可施的，例如選舉內委會主席事態冒起之初，建制派的李慧琼若即時退選，改由另一位建制派議員出選，由於建制派議員在內委會佔大多數，泛民議員根本就少機會突圍。其實，現時李慧琼也可退選的，只不過她不會放棄競選而已。此外，現今建制派議員也可向主持會議的議員提出不信任動議。倘若有三分之二議員支持，便可罷免主持會議的議員。換句話說，議會之事應歸還議會處理，而兩辦是無角色可扮演的。

坦白說，是次兩辦聲明，明顯是衝着《基本法》規限的一國兩制方針而來，亦清楚地違反了基本法第22條的規定。根據基本法第22條，中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據基本法自行管理的事務。事實上，回顧歷史，本港回歸至今，中央機構豈有如兩辦是次公然地作出違反基本法的舉措呢？平情而論，中央官員關心本港特區，是一回事，但兩辦以官方名義公開干預立法會事務，公然漠視和違反基本法，又是另一回事呢。

社會不安非因國安意識低 是人心不穩

近年，中共中央非常重視國家安全和本港社會的穩定。自去年底，中共中央十九屆四中全會通過了對特區加強全面管治的方針，包括在特區強制推行法律，加強行政、立法和法庭的合作，強力執行止暴制亂，維護國家安全，及直接行使對特首和官員的指令等。坦白說，如果中央和特區政府要運用一些上述的手段，以圖穩定本港社會，恐怕也是斷錯症下錯藥，而結果可能適得其反。箇中原因是中共中央毫不汲取佔中和反「送中條例」風波的教訓，完全漠視港人的文化價值和核心價值。

根據民意調查，大部分港人在一國兩制的框架下，是堅持港人的核心價值，即支持民主、自由、人權、法治和社會公義，爭取的是一國兩制的高度自治。這種對核心價值的堅持，港人是不會輕言放棄的。多年社會運動的經驗亦顯示，每當一國凌駕兩制，當港人自治空間被收窄和受打壓時，港人的反抗聲音則愈響。反逃犯條例修訂事件，據報道警方半年拘捕了7000多示威者，並發射了1.6萬枚催淚彈，但港人對政治、經濟、民生，特別是對政治的不滿，是不會消失的。

此外，本港社會出現不安和局勢不穩的情况，並不是如中聯辦主任駱惠寧所指，是港人的國安意識低，或本港國安制度不全所導致，而是人心不穩。本港有何原因令人心不穩呢？基本上，港人人心之不穩，是與對特區政府和中央政府的不信任有關。其中對特區政府的不信任，主因是特首及其管治班子缺乏了如德國社會學者韋伯（Max Weber）所言的認受性。韋伯所言的政府認受性有3種，一是有傳統信念，二是有法律性、效率性和代表性的科層制度，三是有魅力型領袖的制度（Weber, 1946）。但特首林鄭及其管治班子，均缺乏以上任何一種的條件。根據最近民意調查，就算港府已大開庫房，去振興疫情下的經濟和改善民生，林鄭的評分亦只有25.5（最高100分，香港民意研究所）。可以說，若非港府破例，大量增加公共開支去刺激經濟和保就業，特首林鄭的評分可以是更低的。

珍重公民社會 打好立會選戰

由是次兩辦聲明可見，中共中央的確是加強了對特區的全面管治，港人應如何面對呢？有評論者指出，兩辦的聲明將會成為DQ泛民參選人士（取消其資格）的藉口，及投票的功能將會成疑等，本文想從3方面分享一些想法。

先從大環境說起，是次內地自武漢市爆發了肺炎疫情，引起國際社會很大的迴響。事緣是中國政府最初隱瞞武漢肺炎疫情，未能及早採取有效措施，以阻止疫情擴散，不但影響內地人民，也波及外地人民的健康，引起國際社會不少迴響。自此疫情起，相信國際社會，與中國的經濟和政治關係，都會產生相當變化，例如美國和日本撤資。如果中共中央對本港的核心價值，採取進一步收緊和打壓，相信會面對不少的國際壓力，而中國恢復經濟亦需時。

其二，港人在疫境中求存，無礙於凡事慢幾拍的港府，發揮了港人自求多福、港人自救的社群精神。人人戴口罩、勤洗手，既保護自己又保護他人，宣揚了公民社會的社區共同體的互助精神。本港普選至今仍無期，但公民社會是港人重要的支持，要珍而重之。港人莫輕易認命和放棄維護港人的核心價值。

其三，要維護港人核心價值，及爭取一國兩制高度自治，便要從社會運動和議會運動結合出發，互為前進。除推動社運回應社會需求，更要打好9月立法會選舉的選戰。從之前區議會選舉七成多的投票率，和泛民及政治素人的勝出率可見，9月的立法會選舉，支持民主的陣營是有機會爭取到過半的議席。以前不會提出此想法，因為太遙遠了。但隨着本港公民社會的壯大，新加選民的力量，今次9月立法會選舉，支持民主的陣營是有機會取得立法會過半議席的。筆者衷心希望，仍未登記的選民，特別是年輕的專業人士和商界人士，請在5月2日前登記做選民。筆者更誠望，民主陣營方面能衷誠合作，做好協調，讓在泛民內最有機會勝出的人出選，千萬不要出現互相𠝹票的情况。持續的民調，和後期的退選做法，是可考慮的。謹在此聲明，廣泛民主陣營努力協調和參選，以贏取立法會過半議席，並不是奪權，而是爭取基本法認可的普選權，以維護一國兩制，高度自治。

總結而言，兩辦的聲明是明顯地違反基本法第22條。面對中共中央加強對本港全面管治，港人不退卻，而廣泛民主派團結，以贏取立法會過半議席，守護港人核心價值，是應有之義。謹互勉。

作者是港大名譽助理教授

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[楊森]