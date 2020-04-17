李浩然：特朗普的新冠肺炎政治操作

特朗普的動機

特朗普之所以需要拿中國人來做替罪羊，主要出於3方面的考慮。第一，特朗普臨近下半年的總統選舉。特朗普政府在疫情控制上未如理想，受到美國國內很多專家的批評。而疫情控制的表現，將會很大程度上影響選舉結果。所以特朗普需要把自身的責任推卸掉，以免影響選情。

第二，歐洲也受到疫情的嚴重衝擊。美國作為西方陣營的領袖，理應加以援手。然而在當下「美國優先」的國策，以及自身應對疫情困難的雙重因素下，特朗普政府並沒有騰出雙手協助歐洲各國。這樣衝擊了美國作為西方陣營領袖的地位。因此特朗普打出種族牌，試圖以「同為白人」的種族認同感，來減少對既有秩序的影響。

第三，特朗普本就在發動對中國的貿易戰，試圖克制中國的發展。現在借助疫情，把責任推給中國政府和中國人，打擊中國的信譽。這樣在美中博弈的格局下，順道亮出詆譭種族的牌，試圖趁亂獲益。

「小聰明」不利疫情控制

事實上，中國政府在對抗疫情中的效率和態度，本就給特朗普政府管控疫情的怠慢，帶來很大的政治壓力。所以這種找中國做替罪羊的策略，正好可以抵消了這種壓力。從政治謀略上來說，是小聰明的做法，卻可惜會對美國的疫情控制帶來不利影響。

而且這種打種族仇恨牌的策略，也是特朗普這個白人精英主義陣營一貫以來的作風。從上台之初，為推動建立與墨西哥的邊界牆，而處處抹黑墨西哥人開始，到後來在跟中國博弈的過程當中，為爭取歐洲支持而拋出「中國人乃非我族類的文明」的論調，同出一轍。

我們只要反思特朗普這種對種族主義的操作，便能夠明白他今天為何會這樣指摘中國，以及更重要的，這類種族主義操作給人類所帶來的傷害。

中國隱瞞了疫情嗎？

世界衛生組織總幹事譚德塞便指出自己因為膚色受到了攻擊，連世衛組織基於中國的表現作出肯定，也因而受到非議。

中國在面對新冠肺炎疫情上最為人詬病的，一方面是中國人吃野味的習慣，另一方面是政府在去年12月下旬到本年1月中旬期間，為何沒有更快速的應變？是否隱瞞了疫情？

在公共行政學上，這段時間的決策叫作「深度不確定的決策」（Decision making in deep uncertainty）。在這種情况下該如何決策，誰都不知道。現在，當我們事後可以排除了當時的不確定，便好像誰都懂得當時應該如何決策。這種事後諸葛亮們的起哄追責，其實是很荒唐的。

比較理性的做法，是回顧當時的決策日程。自去年12月下旬，湖北省武漢市疾控中心監測發現不明原因肺炎病例。去年12月31日，中國國家衛健委已派出工作組和專家組赴武漢市，進行疫情處置工作和開展現場調查。至本年1月3日，中國已開始向世界衛生組織、包括美國在內的一些國家、地區組織，以及港澳台地區通報疫情信息。

前後大約兩周時間，在面對一個人類如此無知的新疾病時，已啟動通報全球的機制，實屬合理，看不到有何嚴重的耽誤。在1月25日時，特朗普還在自己的推特上讚揚中國的表現。所以今天特朗普說中國隱瞞情况，導致美國在兩個多月後的今天引發嚴重疫情，實屬無稽之談。

種族歧視之風不可長

人類的共同命運，就像世衛組織所代表的人類平等合作價值觀，面對特朗普的白人至上主義，無可避免會產生衝突。譚德塞指出自己的黑人膚色被拿出來非議，就是一例。

這對人類文明來說是十分危險的。人類經歷了多少戰爭和損失了多少人命，才能夠達到今天共同承認的人類不分膚色生而平等。很多人沒有這份意識，只是因為單純討論問題，例如主張使用武漢地名描述疫情等，卻已不自覺地墮入了特朗普的這波種族主義操作當中，助力他的反人類罪行；更無形中為救助病人、抗擊疫情增添了困難。希望大家能夠回到共識的規則，例如首個愛滋病例是在1981年於美國洛杉磯被發現，國際社會並沒有就稱之為「美國性病」一樣。

疫情是人類共同的公共衛生事件，不是國與國的關係鬥爭。不要隨着特朗普的指揮棒走偏，種族歧視之風不可再長。人類團結抗疫吧！

作者是特區政府基本法推廣督導委員會委員

[李浩然]