曾志豪：如果這都不算干預

《基本法》第22條「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，結果建制派大玩文字遊戲，梁美芬說「香港是中國一部分，所以兩辦不算干預」；湯家驊說「只要沒有涉及實質決定，發表言論不算干預」。

第一個講法，「香港是中國一部分」便通行無阻，基本法還有什麼價值？

香港不同於其他省市，居然有一部本地小憲法，便是為了區隔「中港法律」、界定權限，本身就是一種「限制」。否則，直接把全國法律引入香港，豈不方便？

難道有一天，中央發聲明表示香港的《動物之森》也要跟隨大陸一般「下架規管」，也因為「香港是中國一部分」所以不算干預嗎？

另一個講法，「沒有實質決定便不算干預」，那麼為什麼歐美國家「關注中國人權問題」便被外交部痛斥為「干預別國內政」呢？歐美國家也是嘴巴說說，卻不可能做決定，特朗普是無法下令新疆關閉「教育營」的。

可見用中國的定義，明明發表評論也是「干預」，那為什麼兩辦發聲明，指名道姓批評郭榮鏗「公職人員行為失當」，卻只是「言論自由」呢？

「干預」就是透過實際影響力，左右決定。

江澤民當年談及有否欽點董建華連任，除了最吸睛的「too simple」金句，還有一句更重要，「（董建華）連任也得按照香港的法律，對不對？當然我們的決定權也很重要的」。這就說明一切玄機，所謂「干預」，便是一個有重要決定權的人開口表示他的決定，其他人心領神會，配合工作，影響決定，便是一種「干預」。

兩辦批評郭榮鏗「攬炒」，把香港管治問題「甩鍋」給香港未有立23條的「漏洞」，卻沒有檢討中央治港政策出了問題。香港如斯田地，管治者才是「公職人員行為失當」。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]