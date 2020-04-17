余德新：新冠肺炎列可獲賠償職業病 刻不容緩！

香港例須補償職業病（又稱為法定職業病）現共有52類，其中48類是在《僱員補償條例》附表2裏。患上表列疾病的僱員，只需在個別疾病的訂明期間內任何時間受僱從事指定行業、工業或生產程序，就可以申請賠償。可惜當年香港特區政府後知後覺，辦事不力，要到2005年才把嚴重急性呼吸系統綜合症（沙士）納入附表，致使數百名因公感染之醫護人員沒法取得職業病賠償！儘管從職業醫學專業角度來說，他們肯定是得了職業病。

前事不忘，後事之師。今年1月23日，香港確診第一宗COVID-19；香港工人健康中心於1月30日發表立場書，促請政府盡快將該病納入《僱員補償條例》附表2，列為可補償職業病，及後不同的工會、團體、議員和專業人士先後作出同樣要求。

按現時法例申請 困難重重

2月10日，勞工處首次表示會於適當時間與持份者商討有關法例的修訂，並建議僱員若染上不是指定可獲補償的職業病，仍可根據《條例》第36條向僱主追討補償。2月15日勞福局長羅致光在港台訪問中，透露是要與保險業商討，因涉及再保險的安排。

既然因工作原因染上COVID-19可以按現時法例（第36條）去申領賠償，為什麼不同的工會、團體、議員和專業人士都要求將該病納入附表2，列為可補償職業病呢？究竟兩者又有什麼分別？《條例》第III部「職業病的補償」清楚說明職業病病因的推定（第34條）：「如僱員因職業病而引致喪失工作能力或死亡，並在緊接……發生之前……指明的期間內，受僱於……指明的行業、工業或生產程序，則直至相反證明成立為止，須推定該職業病的起因是由於如此受僱從事的工作的性質所致。」政府所指的第36條，屬於非法定職業病的疾病的保留條文，讓不幸患上不在附表2內的其他職業病的僱員的個案，亦可按工作期間意外引致喪失工作能力或死亡去申請補償。僱員要申索附表2內列明的職業病補償，相對簡單直接；但如患上不在附表2內的其他職業病而要按第36條申請意外所致的身體受傷補償，就困難重重！不幸染病的僱員要自己證明是因為工作遭遇意外而患病才可獲賠償。有專門處理工傷的律師指出，現行法例下難將染病定義為「意外」。

當年受沙士感染的醫護只能按第36條申請工傷補償，過程並不順利。立法會福利事務委員會2005年2月會議的文件指出「由於醫管局的僱員補償承保人會承擔醫管局……的僱員補償責任，因此僱員補償承保人會決定有關個案中的責任問題原則上是否成立」，醫管局只有在取得其僱員補償承保人的書面同意後，才能確認責任。本來是僱員因工作而患上職業病理應得到合理賠償的權利，卻因為政府的疏忽和辦事不力，沒有適時修訂職業病附表，以致受感染的醫護經歷要通過僱主及保險公司承認責任（變相審查）的不必要延誤。

勞工處長可按條例修訂附表2

香港已經出現了逾70名因工作而患上COVID-19的僱員，包括餐飲員工、私人司機、家傭、機艙服務員等，而不同國家也有數以千計醫護人員受感染，以至死亡。可惜的是，不管是問責官員或是毋須問責的政務官（AO），都並不急民眾所急，積極去修訂附表2，反而慣性的把延誤說成是要諮詢，卻並沒就諮詢和修訂法例定下時間表，實在令人失望！按《條例》第35條，勞工處長可不時藉憲報刊登的命令，修訂附表2。在目前這個非常時期，按法例要求藉憲報刊登有關命令，做不是濫權，不做就是失職！

沙士10多年過去 政府保險界還沒準備好

2003年沙士爆發後，醫管局等機構面對僱員補償保費不合理的大幅增加，甚至保險公司不願承保的困難，在社會引起很大的迴響。同年12月，代表保險業的時任立法會議員陳智思提出了有關嚴重急性呼吸系統綜合症對僱員補償保險產生的深遠影響的議員議案，內容提到「香港一些僱主要面對一個危機，便是他們可能較難購買僱員補償保險，又或他們發現保費大幅增加」；2005年9月，時任經濟發展及勞工局常任秘書長的張建宗，在香港保險顧問聯會的年會演說中，提及2003年沙士危機最嚴重時，各方在確保僱員補償保險方面遇到困難，導致公眾、商界、立法會和媒體的強烈反應，為保險業提供了嚴峻和啟發性的經驗；這事導致要求政府建立中央僱員保險補償計劃的聲音重現。10多年過去了，令人不解的是特區政府及保險界還沒有為新發傳染性職業病作好準備，儘管陳張兩人已在特區的管治團隊裏上流到極高的位置！新手的官員（局長及處長）好像還是剛剛聽聞這回事，並不掌握事件的來龍去脈，又重新說要諮詢！

應涵蓋與高風險者有緊密接觸之僱員

政府遲遲不作為的另一辯解，是要研究該包括從事什麼行業及工序的僱員。新冠肺炎全球新發病例已逾200萬，遠超沙士時的8000多，有足夠資料制定初步的行業與工序清單，基本可涵蓋所有在工作上有直接接觸COVID-19患者或病毒風險的僱員，首先應加入現行附表2所列沙士相關行業及工序，並應包括任何需與高風險染病人士有緊密接觸之僱員，包括接載乘客的職業司機、機艙服務員、關口管制人員、旅遊從業員、家傭、保安、清潔工人、需要接待顧客的零售及服務業（如餐飲、酒店）僱員等。政府及保險業可能會擔心行業及工序太廣，相關僱員染病未必都是因工作引致，其實只需要加入一項排除條款（exclusion clause），說明如果有明確的工作以外感染途徑，如外遊、家庭感染等，就不符合資格。政府也憂慮寫進法例條文的行業及工序有遺漏，但這不應成為延誤的藉口，因第35條賦予勞工處長權力，可不時藉憲報刊登的命令，修訂附表2，以補遺漏。

新一波的疫情，隨着在海外工作、探親、旅遊、求學的港人大規模回歸，正在急速蔓延。早前已有一位在機場做檢疫工作的政府醫生受感染，官方卻說她的感染途徑未明，不排除她在工作以外及食飯期間感染，最後可能又要興訟才能解決！但如按現在附表2沙士之職業要求，該醫生已肯定是得了職業病，毋須爭辯。期望當事的官員早日覺悟，立即行動，在憲報刊登命令，修訂附表2，把COVID-19納入為可獲賠償的職業病，讓不幸因工作原因感染該病的僱員，獲得他們理應得到的保障！

實在看不到再拖延的原因了！

作者是香港中文大學公共衛生及基層醫療學院名譽臨牀教授、香港工人健康中心主席

[余德新]