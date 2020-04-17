黃子為、鄭宏泰：疫情在蔓延 社會轉平靜？

根據香港中文大學香港亞太研究所每月進行的「特區政府及特首民望意見調查」，市民對特首表現評分和政府信任度的確有止跌的迹象。自去年6月特首表現評分下跌至37.5分，低於前三任特首，市民對她的評分就一直下跌，最低跌至12月的22.2分，而在今年1月回升至23.4分，然而升幅不達統計顯著水平，其後，新冠肺炎在香港蔓延，特首評分不單不跌，反而上升至25分，惟升幅同樣不達統計顯著水平，民望仍處低位，只是跌勢暫時停止。

對於近日社會轉趨平靜，坊間有不同理解。其中最常見的理解是新冠肺炎在香港蔓延，市民心存顧忌，盡心盡力於避免受到感染，而多留家中減少外出，是其中抗疫方法。在這種情况下，自然難於集結大量市民抗議，街頭衝突因而減少。另一方面，有人猜想這會否與特區政府抗疫有一定成效從而挽回民望有關，因為香港疫情沒像歐美國家般嚴重，而歐美不少地方哪怕疫情更為嚴重，他們政府領導的評分則錄得上升。若是如此，市民理應傾向滿意政府抗疫表現，而且滿意者應對政府整體評價較高才對。

政府明顯未能靠抗疫表現挽回民望

香港亞太研究所在今年3月完成有關港人對新冠肺炎看法的調查有助解答此問題（註）。調查詢問他們對政府應對疫情表現的滿意度，發現60.5%受訪者認為政府在控制這次疫情上的表現頗為不好或非常不好，而且71.5%受訪者覺得政府應對疫情的措施做得不足夠或非常不足夠，反映大眾不太覺得特區政府抗疫措施完善，以為這樣有助挽回民心，或者過於理想。

當然，我們也不應完全忽視兩成多對政府表現持正面評價的人士，他們可能因此對政府整體有正面觀感，因為從市民對政府應對疫情表現看法與政府民望的交互表分析中，我們可以清楚看到兩者有正向關係。在政府滿意度方面，認為政府控制今次疫情表現非常好或頗好，和認為政府應對疫情措施非常足夠或足夠者，表示滿意政府的比例有50%和46.3%，明顯高於持負面意見者（1.3%和5.7%）（見表）。在政府信任度方面，結果與政府滿意度一致，認為政府控制今次疫情表現非常好或頗好，和認為政府應對疫情措施非常足夠或足夠者，表示信任政府的比例（51.6%和49.2%），明顯較持負面意見者（2.9%和7.1%）高（見表）。

話雖如此，除了親建制派人士比較滿意政府應對疫情表現外，其他市民對政府抗疫對策評價不正面。在是次調查中，自認為建制派者只有10.5%，他們的確覺得政府疫情表現良好，83%表示政府控制疫情表現非常好或頗好，64.7%認為應對疫情措施非常足夠或足夠。另外，36.2%表示自己是非建制派（包括民主派和本土派），他們對政府抗疫評價負面，95.1%表示政府控制疫情表現非常不好或頗不好，94.2%認為應對疫情措施非常不足夠或不足夠。值得注意的是，沒有明確政治取向人士佔53.3%，他們亦不太滿意政府抗疫表現，當中63%表示政府控制疫情表現非常不好或頗不好，70.5%認為應對疫情措施非常不足夠或不足夠。以上數據揭示，建制派傾向好評，非建制派比較劣評，沒明確政治取向者多數不滿政府抗疫表現，但沒一面倒，例如37%指政府抗疫工作做得頗好或非常好。不爭的事實是，政府抗疫工作客觀上有不足之處，值得政府深思如何改善（見圖）。

控制新冠肺炎 是跨政治派系共識

按以上數據看，政府明顯未能靠抗疫表現挽回民望，最多是阻止民望在疫情蔓延時持續下跌。不過，近日社會轉趨平靜的確與疫情有關。首先，控制新冠肺炎是跨政治派系的共識，不同政治定位人士對疫情發展狀况看法不樂觀，而且減少外出與親戚朋友聚集，他們之間的差異均不達統計顯著水平（見圖），無論自認為建制派、非建制派，抑或無明確政治取向人士，都有六成以上認為跟上一個月相比的疫情狀况惡化了，近日社會運動的支持者都明白抗疫的重要性，專注點由抗爭運動轉移到全民抗疫上，暫時減少社運活動。

此外，調查顯示不同政治定位人士半數以上減少與親戚朋友聚集（見圖），這有助說明抗爭活動減少，試想親友聚會都減少，又如何有規模集結群眾示威呢？某程度上，他們不是不想繼續下去，只是由於防疫關係，迫於無奈才留在家中，他們應該會認為，導致大規模運動出現的社會問題「未解決」，沒有再「上街」只是迫不得已罷了。

平靜只是暫時 政府不應掉以輕心

毫無疑問，社會平靜只是暫時性，特首及政府民望還沒顯著回升，而是持續處於低水平，便是很好的說明。可以預見，待疫情過後，社會抗爭活動又會再在街頭出現。正因如此，政府實不應在施政和抗疫上掉以輕心，以為已經事過境遷，而應加緊謀求解決「社會深層次矛盾」的辦法，修補社會撕裂。新冠肺炎雖同樣令政府疲於奔命，但在處理因修訂逃犯條例引致的嚴重社會衝突與矛盾問題上，未嘗不是一個喘息機會。

註：調查總體是年滿18歲、操粵語或普通話、家中裝有固網電話的香港居民，樣本均為機率樣本。調查於2020年3月19至23日進行，成功訪問518人，回應率為39.8%。若將可信度設於95%，樣本誤差約在4.3個百分點以內

作者黃子為是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所研究總監

[黃子為、鄭宏泰]