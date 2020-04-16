唐仕恒：發揚工程創新 加快建設過渡房屋

以筆者作為結構工程師參與工程項目管理的經驗，我認為這項新房屋項目的工程挑戰來自兩方面：第一是提升生產力，致力加快興建速度，以達到上述資助計劃的建屋目標，同時這類單位由於是過渡性質，要能拆卸重用，從而達至更佳的成本效益，讓公共財政資源用得其所；其次，居住在過渡房屋的家庭，一般需要居住數年，才獲編配永久公屋單位，因此這些過渡單位的可使用年期、消防和衛生標準亦應與永久住用樓宇相若，並要具備足夠的配套設施，以達至協助家庭改善生活質素的目標。

「組裝合成」：興建速度快 具成本效益

若沿用傳統的地盤建造方法，將難以達至3年內完成1.5萬個過渡房屋單位的目標，因為傳統方法需要先用約一年時間平整地盤和建好樓宇地基，才能在地基上興建各個樓層的結構，繼而展開每層單位的內部工程。一幢不設平台或地庫的住宅大廈，一般需要一年時間建造地基，以及兩年多的時間興建上蓋工程，總建築期約3年以上，而每一個建造流程須按部就班完成，因此建築時間難以大幅縮減。

若要加快興建速度，有需要從壓縮項目的建造流程、增加工程效率入手。為此，政府建議在過渡房屋項目上應用「組裝合成」這種正在本港逐步試行的建築技術。所謂「組裝合成」，是以「先裝後嵌」的概念，將單位的建造工序從地盤轉移至廠房，讓承建商可以在地盤平整及地基工程進行期間，同步於廠房內建造組件，讓兩項工序並行推進，縮短整體建築時間。此外，廠房內所製造的單位組件，均已包括內部裝修和設施配件，例如喉管、大門等的裝置，最後才將整個組件運送到工地現場，以「砌積木」方式安裝，從而減省現場施工工程，亦可減低因受天氣影響的延遲，提升工程效率。此外，「組裝合成」技術亦方便承建商拆卸重用房屋組件，發揮更大的成本效益。

我留意到發展局早前介紹一個位於將軍澳的政府宿舍項目，採用「組裝合成」法建造約600個單位，預計在本年底竣工，建築期約兩年多，較採用傳統建築法提早大半年完成，有效縮短施工時間。

須具備足夠配套設施 改善生活質素

除了加快興建速度，過渡房屋單位亦要兼顧單位室內，以至相關配套設施的質素，讓項目從內到外亦與永久住用樓宇相若，是這項工程的第二個挑戰。

公眾可能留意到，政府最近以「組裝合成」興建臨時隔離單位，以應對新型冠狀病毒疫情，有關單位能夠於一兩個月內迅速建成，大眾難免認為，若使用同樣建築法來建造過渡房屋，同樣可以「極速」完成工程。然而，大家需要明白，隔離單位的住客只會居住很短時間，但過渡房屋的住戶一般要居住數年以上，因此兩類單位在規劃及配套設施上有不同要求，而兩者在建造速度上亦不能比較。

舉例說，隔離單位的住客不會外出上班和就學，故此項目不用考慮當區交通基建配套；這類單位亦不設煮食設備，去水和排污渠管的設計較簡單；至於過渡房屋項目，則必須符合土地的規劃用途，通過交通、環境、通風和排污等技術評估，亦要有適當的配套設施，配合家庭長期居住、日常上班、就學的需要。此外，這類樓宇的結構安全、消防和衛生設施，亦應達到《建築物條例》規定的相關要求。可見，興建過渡房屋項目面對的工程挑戰，較興建臨時隔離單位更大。

4方面入手 制定更靈活創新建造方案

市建局董事會在今年初的會議上，已通過為3個分別位於大角嘴、打鼓嶺和洪水橋的過渡房屋項目提供顧問服務，包括研究如何應用「組裝合成」技術，在加快興建速度之餘，亦平衡住戶的需要，以提供一個安全又實用的居所，同時亦在其中兩個涉及改劃土地用途的選址，展開相關可行性評估。我認為有關工作可以從制定統一設計標準、提升運輸效率、優化單位佈局、改善配套設施這4方面入手，制定適用於過渡房屋項目的「組裝合成」工程方案。

．提升生產力

（1）制定通用設計標準：現時香港未有「組裝合成」房屋的通用標準，每個項目皆需重新設計整套建築方案，包括單位面積、房間佈局、廚房和洗手間的設備配置，以至管線接駁方案等。政府和工程業界可考慮為過渡房屋的建築設計，合作制定一套符合現行建築法規而又能廣泛應用的通用標準。換言之，承建商可套用單位的標準設計，並就選址的環境和所需興建的單位數目，靈活構建，縮減項目的規劃及設計時間；負責建造單位的廠房，則以一條通用生產線為多個項目生產統一標準的單位組件，提升成本效益。由於項目設計應用了政府參與制定的標準，因而可縮短日後政府部門就通風、採光、消防和排污等相關法規要求的審批流程，加快項目籌建速度。我知道市建局的工程團隊正朝着這個方向努力，為其負責支援的過渡房屋項目，建立標準設計方案。

（2）提升運輸效率：根據現行運輸法規，如車輛要運送長度和闊度超出限制的大型組件，需提交特別交通安排方案予政府審批，以免影響其他道路使用者和車輛的安全。政府可以考慮加強協調各區就過渡房屋項目組件運輸的計劃，彈性並妥善分配路面使用時段，提升運送效率及縮短組裝流程。

．改善項目質素和配套

（3）優化單位佈局：根據現行運輸法規，車輛運送組裝單位的闊度上限為2.5米，扣除牆身厚度，單位實際闊度大約只有2.1米，為廳房的佈局設計帶來挑戰。若我們能應用較闊的貨櫃，以便參照一般公屋的規格，將廳房闊度提升至最少約2.3米，便可提升居住的舒適度；此外，每個單位應有理想的窗戶設計，改善採光和通風，並要設置廚房配套設施及獨立廁所等，做到「麻雀雖小、五臟俱全」。

（4）改善配套設施：市建局負責的3個項目之中，位於打鼓嶺和洪水橋的項目涉及修訂土地的核准規劃用途，需要進行可行性評估。市建局將重新規劃項目範圍內的土地，為居民提供合適的基建配套設施，例如設置合適的道路，讓項目與其周邊的土地和公共運輸服務網絡能夠相互配合，方便居民外出；透過合適的園林設計，亦可一併美化及綠化項目內的行人路，優化步行環境。在社區設施配套方面，「組裝合成」技術的靈活性，能讓不同單元組件像「砌積木」一樣靈活運用，砌出不同設施，配合不同用途，滿足市民的需要，例如把多個單元合併成面積較大的活動空間並配置不同的室內設施，便可用作圖書室、長者日間護理中心或幼兒中心等。

貢獻人才與知識 攜手建設過渡房屋

未來數年，社會將要加大力度落實更多過渡房屋項目，筆者相信，憑藉市建局在推展市區更新項目累積的工程項目管理經驗，加上其致力工程革新的精神，能協助民間團體加快完成過渡房屋項目，協助有急切住屋需要的市民早日改善居住環境。

作者是市建局非執行董事

[唐仕恒]