陳帆川：中泰網民罵戰 「小粉紅」真的敗走了嗎？

真理愈辯愈明，但在社交網絡永遠是相反，有理說不清。今次風波緣於一樁小事：一名泰國男星跟女友在網絡上打情罵俏的往事被大陸網民發現，當中，女方說自己的衣著風格是「台灣女孩」，不是「中國女孩」，被中國網民認定其政治不正確，隨即開戰。

網絡罵戰，表面上有勝負之分，但其實徒然。無論誰勝誰負，總有機會下回再戰。今次罵戰圍繞着兩種誤解，分別來自中國的防火長城內和長城外。

首先最明顯的是大陸「鍵盤戰士」對牆外世界的誤解。在「小粉紅」的世界裏，國家、政權和人民三為一體，侮辱中共即侮辱國家和人民，因此他們喜歡以其人之道還治其人之身，除了攻擊別人的文化，也愛攻擊別人的政府和經濟實力，包括嘲諷英美疫情水深火熱，這次風波也針對泰國王室和政權。

誰料牆外的世界，人民不一定跟政府同聲同氣，更多時候是相反。泰國網民四両撥千斤，展示出的網絡次文化，比香港和台灣更貼近西方，對於言簡意賅的迷因圖駕輕就熟。小粉紅面對創造力及世界觀截然不同的群體，難免大出洋相。

另一方面，這場鍵盤戰也加深了港、台、泰，甚至部分韓國和日本網民對於大陸人的誤解。雖然中國網軍的行為可笑又可憎，不過熱愛小題大做煽風點火的人，自然「正常極有限」，其他看不過眼或者不問世事的沉默大多數，只會在小粉紅的聲威底下，在牆內保持沉默。但從外界看來，網軍的瘋狂行為就跟中國人畫上等號。

這種等號，或許會讓中國人在世界上遭到活躍於社交媒體的保守派孤立。國人四面受敵的信息，經過斷章取義傳到牆內，又令更多人加入小粉紅的行列，再配合中共在「後新冠病毒」時代擴張環球影響力，催谷小粉紅的愛國心，形成惡性循環。

或是一場網絡「世界大戰」開端

口水戰的勝負不過是一場遊戲，而涉事的泰國明星早已道歉。其他公眾人物和品牌看在眼裏，本着多一事不如少一事的心態，自然對大陸網軍更加忌諱，如此又引起部分當地人反彈。這次鍵盤戰，或者是一場網絡「世界大戰」的開端，香港人如何在紛亂裏尋找定位，建立形象，值得探索。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]