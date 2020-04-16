盧文端：兩辦發言人談話傳達什麼信息？

香港是中國特區 中央對基本法實施有監督權

泛民議員以立法會內會問題屬於「香港內部事務」為由，反駁兩辦的聲明。泛民的說法似乎有理，實際卻是軟弱無力。

問題的關鍵在於，香港是中華人民共和國的一個特別行政區，直轄於中央人民政府，絕非一個獨立的國家或政治實體；中央對香港有全面管治權，對基本法的實施有憲制的監督權。香港立法會如果出現嚴重違反基本法問題，中央有責任也有權力採取行動。儘管泛民人士不願意承認，但這是一個不可改變的政治現實。

按照立法會過往慣例，選舉內務委員會主席不過需時10多分鐘，但立法會從去年10月開始新一年度會期至今，仍未選出內會主席，內會約半年的時間完全停擺，致使整個立法會陷於半癱瘓狀態。其原因就是泛民議員因政治原因在內會上濫用權力，藉選內會主席的漏洞鑽空子，拖延程序，肆無忌憚拉布。泛民令立法會內會長時間停擺，嚴重影響立法會的正常運作，不僅導致大量涉及經濟民生和社會發展的重要立法活動無法進行，而且嚴重阻礙立法會履行基本法規定的職責。

基本法明文規定了立法會必須履行的職責。立法會因為內會無法產生主席，導致立法會長時間未能按基本法履行職責。對於實施基本法有監督責任的中央來說，怎麼可能袖手旁觀？

中央將更積極主動監督基本法實施

郭榮鏗以按《立法會議事規則》辦事作擋箭牌，根本站不住腳。事實上，議事規則賦予議員權力主持會議，目的是為順利選出主席，而非用來癱瘓立法會。郭榮鏗利用掌握主持選內會主席的機會，與其他泛民議員相互配合，在長達半年的時間內阻撓內會選出主席，這還不是嚴重濫權？換一個角度說，如果現有的議事規則可以容許少數議員亂權癱瘓內會半年之久，嚴重阻礙立法會履行法定職責，這樣的議事規則也不符合基本法，也需要修改。

立法會議員就職時，都明確宣誓擁護基本法，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務。兩辦聲明譴責泛民議員癱瘓內會，並指其有違就職時作出的誓言，更可能涉嫌公職人員行為失當，顯然是傳達強烈信息：警告泛民議員「收手」，讓議會盡快恢復正常運作，否則，中央必有後着。如果郭榮鏗因為這件事被告上法庭，不能排除中央行使釋法權力解釋基本法的相關條文。

中央自今年初以來，對港澳系統作出重要的人事調動，並改組整個港澳辦決策系統，直接由港澳辦領導中聯辦工作。中央作出如此大的調動，對港工作必然會有所調整，變得更為積極。兩辦就立法會內會問題發表措辭強硬的聲明，表明中央今後將更加積極主動監督香港基本法的實施，加大力度推動香港按照基本法的軌道再出發。中聯辦主任駱惠寧最近發表紀念基本法頒布30周年的文章，特別強調堅守「一國兩制」事業初心，堅持依照《憲法》和基本法治港，顯示中央堅守原則底線、堅持憲法和基本法制度自信絕不動搖的決心和意志，確保一國兩制實踐不變形、不走樣。

兩辦聲明對下屆立會有警示意義

還有一點值得留意，港澳辦、中聯辦今次聲明對9月選舉產生的新一屆立法會也有警示意義。泛民不僅公開聲稱，要在9月的立法會選舉中取得過半議席，掌握立法會的控制權，而且毫不掩飾地聲言，要否決政府所有議案，癱瘓政府施政，以達至政治訴求。中央認定泛民此舉等於搶奪管治權，自然是高度警惕。兩辦今次特別針對泛民癱瘓立法會的行為發出強硬聲明，實際上也是向泛民和香港社會發出警示：泛民企圖通過立法會選舉癱瘓特區政府管治，中央必定按照基本法的規定，予以堅決反制。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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