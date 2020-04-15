任建峰：富人闖禍 窮人「埋單」

先看這病毒的起源。撇除一些無稽的陰謀論，這病毒的爆發好像是源自武漢一個賣野味的市場。在中國內地，究竟是誰吃野味的？普遍來說，基於牠們供應有限（要在野外捕捉吧），而又被視為有一定補身作用，所以價錢普遍並不便宜，吃得起野味的都較偏向是經濟環境較佳的人。不過，捕捉野生動物有一定的危險，處理與宰殺這些動物又相對地髒，所以做這些工作的又偏向是較貧窮的人。換句話說，為了一群較富有人士的喜好，較貧窮的野味市場員工生病了。

到了這病毒開始散播時，把病情隱瞞的是誰？當然是一群有權有勢的權貴。是哪些階層較早從他們的人脈網絡聽到疫症蔓延的傳聞，然後又有經濟能力在全國封鎖之前「逃走」到世界各地，把病毒開始向外散播？又是一群較富有的人。好了，當病毒到了世界各地後，為何第一批發病的都好像是各地富有的精英權貴？理由很簡單，就是因為他們較有經濟能力周遊列國，而且他們更會在意或潛意識地有一種「這些病不會來到我們身上」的態度。但他們患病時傳染的並不止是與他們同一階層的人，他們同時傳染了為富有人士服務的貧窮人家。

這就是疫情為貧窮人帶來災難的開始。在世界各地政府開始實行社交距離措施前，較富有的人已經可以選擇在家工作，若有病徵亦可以選擇留在家中休息和盡早去求醫。不過，貧窮人家的工種較多是難以在家工作，就算有病徵亦因「不上班就沒有工資」的經濟理由而不敢請假、求醫。然後，世界各地的政府實施封鎖措施，鼓勵大家有病要求醫，並強制要求保持社交距離、勤用肥皂或酒精消毒液洗手，近期（我說的是世界各地，香港就此實施已久）更把戴口罩習慣廣泛化。

願世人疫後反省 減社經不平等

這一切聽下去都是很理所當然的防疫措施，對富有人帶來一些不便，但對貧窮人影響就甚大了。封鎖措施？因此而失業的大多都是貧窮人家。求醫？在較富有的國家或許還勉強可以，但世上大部分的醫療系統都只能為付得起錢的富有人家服務。社交距離？這是有經濟能力住在較寬敞空間的人才能有的奢侈品。勤洗手？貧窮人家交不起那麼多水費，或甚至連家中有沒有乾淨水源都成問題。用肥皂、酒精消毒液或口罩？如果連基本食物都因失業或工時被減而未必負擔得起，又怎會有能力買這些用品？

隨着我們蒐集到這疫情的全球數據，就會發覺原來患病、死亡的人數，都是在貧窮社區偏多，絕不是一個「疫情肆虐、人人平等」的情况。基於上述的一切，新型冠狀病毒的大爆發根本就是人類歷史上又一次富人闖禍、窮人「埋單」的例子。但願世人在疫情過了後能就此好好反省，讓此疫情成為推動較少全球經濟、社會不平等的契機。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]