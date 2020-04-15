郭永健：工資補貼不能保障僱員 代支無薪假薪金方為上策

（1）政府的計劃的對象為僱主而非僱員，而津貼額根據僱主選取今年1至3月其中一個月，當月的員工人數和薪酬作計算；

（2）獲資助的僱主不能減少職位，需維持原有員工人數甚至增聘人手，但可安排無薪假；

（3）薪酬的支出不能少於獲資助的金額，但僱主可以減薪，可以任意在不同員工身上使用資助，而非每名員工均得到五成或以上的原有薪金。

簡單而言，整個計劃根本是從僱主的利益出發，為他們節省薪酬的支出。對於員工而言，根本就不能改善收入及就業。同時，整個計劃根本不是對症下藥，完全未能針對疫情造成的經濟問題。

假設有以下4種情况的僱員：剛失業的僱員、放無薪假的僱員、已減薪僱員及正常上班僱員。對於剛失業的僱員，首先要其僱主願意申請資助，然後重新聘用，但工資水平視乎公司如何分配資助額；對於無薪假或已減薪的僱員，其僱主可以維持無薪假及減薪的狀况，先用政府的資助出糧，然後才運用自己的資金，完全賺取補貼；最後對於正常上班僱員，公司可減薪或增聘人手，運用補貼而不加薪酬，同樣由公司賺取補貼。

根據經濟學常識，任何政府的補貼會由買方及賣方分享，分享比重的關鍵則在於「彈性」（Elasticity）。工資補貼亦不例外，勞動力供應的彈性較需求的彈性大，僱主必然得到較大的利益。換言之，香港缺乏集體談判權，勞工的議價能力明顯低於僱主，難以從補貼計劃中得到較大的幫助。

除了不能改善收入及就業外，計劃亦未有集中資源援助受影響的行業，不受疫情影響的行業同樣能夠申請薪金補貼，資方節省一半的人工。

此外，政府根本不明白現時的經濟問題。首先，武漢肺炎嚴重打擊市民的正常生活，無論是社交、旅行、上班及娛樂等正常活動都大受影響。此外，部分場所，包括酒吧、遊戲機中心、浴室、健身中心、美容院和按摩院等更需要直接關閉，而餐飲業有不少減少人群聚集的限制，航空業及旅遊業亦陷入冬眠。在此情况下，消費需求萎縮，老闆因而裁員及放僱員無薪假。他們即使得到政府援助，必定會想辦法用補貼減少自己的薪金支出，而不是用來減少僱員放無薪假的日數或增加他們的薪酬。

羅致光對於以上問題，便以減省行政工作為托辭，表示計劃的目的是要簡單及快捷，設計太繁複的話，審批工作將會倍增，如政府要分析有否減薪，工作量會多幾十倍。

英「職位保留計劃」對症下藥

以上說法大謬不然！其實，英國的「職位保留計劃」（Coronavirus Job Retention Scheme）才是對症下藥。英國的僱員無薪假期間並不能為僱主工作，所以僱主會衡量其業務需要才作出申請，政府的資源不會因此浪費。政府不需要任何行政程序去判斷僱主有否需要。此外，英國的做法並非工資補貼，而是由政府直接負擔僱員無薪假期間的八成原有薪酬，保住打工仔女原有的職位及大部分的收入。僱主從計劃中的得益只是能夠保留人才渡過難關，而不會有直接的金錢得益。

總結而言，政府工資補貼與英國的「職位保留計劃」，孰劣孰優，一目了然。政府的計劃不能改善就業、不能保障收入、不能有效運用公帑。所謂的「保就業」計劃姍姍來遲，但竟然只是用來回饋僱主，讓僱員在所謂的自由議價下繼續沉淪。

作者是工黨主席

[郭永健]