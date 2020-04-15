駱偉建：憲法和基本法共同構成香港特區憲制基礎

我們以基本法起草的事實和基本法文本的規定加以說明。

一、香港基本法起草的事實

香港基本法起草委員會中央和香港特別行政區關係專題小組工作開始就憲法和基本法的關係問題討論，表達了各種觀點。經過一段時間的討論，委員們達成了基本的共識，並在1987年4月13日專題小組提交全體會議的工作報告中建議，憲法和基本法關係的具體條文表述為：根據中華人民共和國憲法第31條，香港特別行政區的制度和政策，包括社會經濟制度，有關保障居民基本權利和自由的制度，以及行政管理、立法和司法方面的制度，以及相關的政策，均以本法的規定為依據。委員們認為中國的憲法作為一個整體，對香港特別行政區是有效的。憲法與基本法的關係問題，可以用本條目前的表述辦法解決。白紙黑字的記載說明了香港基本法起草委員會不僅認真討論，而且還明確了憲法和基本法的關係、憲法在特區的效力，寫出了具體的條文。只要不罔顧事實，是一清二楚的。

二、香港基本法的文本規定

憲法、基本法與特區三者之間的關係，在基本法的文本中有3處規定。一是在序言第2段規定：「根據中華人民共和國憲法第三十一條的規定，設立香港特別行政區，並按照『一個國家，兩種制度』的方針，不在香港實行社會主義的制度和政策。」此處明確憲法第31條是設立特別行政區的法律基礎，沒有憲法就沒有特別行政區。二是在序言第3段規定：「根據中華人民共和國憲法，全國人民代表大會特制定中華人民共和國香港特別行政區基本法，規定香港特別行政區實行的制度，以保障國家對香港的基本方針政策的實施。」此處明確根據憲法制定基本法，憲法是基本法的立法基礎，沒有憲法就沒有基本法。三是基本法第11條第1款的規定：「根據中華人民共和國憲法第三十一條，香港特別行政區的制度和政策，包括社會、經濟制度，有關保障居民的基本權利和自由的制度，行政管理、立法和司法方面的制度，以及有關政策，均以本法的規定為依據。」此處明確憲法是特別行政區制度的法律基礎，沒有憲法就沒有特別行政區的制度。

三、基本法條文的邏輯

上述基本法的3條規定之間是有邏輯關係的。首先，香港是中國不可分離的部分，國家恢復對香港行使主權，採取什麼樣的管治方式，由憲法來規定。中國實行單一制的國家結構，根據「一國兩制」的方針政策，在原有的普通行政區域外，設立香港特別行政區。所以，香港特區是國家行政區劃制度中的一種形式，不是脫離國家而存在。當然，要根據憲法的規定設立特別行政區。

其次，香港作為中國的一個特別行政區，由於特區制度是國家制度的一個組成部分，制定國家制度下的特區制度的法律也就離不開憲法，必須以憲法為依據制定法律。所以，根據憲法制定基本法是必然的。

再次，基本法要規定特別行政區的制度，而特區制度要體現「一國兩制」的方針政策。「一國兩制」是由「一國」和「兩制」兩個方面構成，都必須以憲法為依據，並根據特別行政區的情况加以具體化。由於在基本法起草過程中，有一種意見認為，憲法對特區不產生效力，這種意見不符合憲法的原理，也不符合「一國兩制」的原則，遭到了否決。另一種意見認為，憲法對特區產生效力並實施，在基本法中就應該有一個條文明確憲法和基本法以及特區之間的關係，解決憲法中有關社會主義制度和政策的規定與基本法中有關資本主義制度和政策的規定之間的關係，從而解決在特區如何實施憲法的問題。這就是基本法第11條規定產生的立法背景。所以，基本法第11條的作用就是要處理好憲法和基本法的關係、憲法和基本法的實施，以及特區制度以憲法和基本法為法律基礎的問題。

從香港基本法第11條的語言結構和邏輯關係分析可以說明：一、基本法第11條的大前提是承認和接受憲法對特區有效力，如果憲法對特區沒有效力，特區的制度只以基本法為依據，就不用擔心基本法與憲法是否牴觸而無效的問題，在基本法中也就毋須處理與憲法的關係。二、基本法第11條明確根據憲法第31條作出在特區實行資本主義制度和政策的規定，雖然與憲法規定國家實行社會主義制度和政策不同，但是仍然有效，以基本法規定為依據。三、以基本法為依據是有一定範圍，限於有關特區經濟、社會制度，居民的基本權利和自由制度，行政、立法和司法制度及其政策。在上述所規定的範圍以外，必須以憲法的規定為依據。

那麼，基本法第11條「以基本法為依據」的規定是否符合憲法呢？因為基本法是根據憲法制定，基本法作為憲法的下位法，不能決定基本法的規定是否符合憲法，需要由負責保障憲法實施的最高國家權力機構作出最後的權威的解釋。這就產生了全國人大在通過基本法的同時，通過了《全國人民代表大會關於〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉的決定》，對基本法的規定是否符合憲法，做合憲性的審查。《決定》明確，「香港特別行政區基本法是根據《中華人民共和國憲法》、按照香港的具體情况制定的，是符合憲法的。香港特別行政區設立後實行的制度、政策和法律，以香港特別行政區基本法為依據」。

綜上所述，從香港基本法的起草過程的事實和香港基本法的明確規定，可以得出明白無誤、順理成章的結論：憲法和基本法共同構成了特別行政區制度的憲制基礎。

作者是全國港澳研究會理事、澳門大學法學院教授

[駱偉建]