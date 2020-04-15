筆陣：雙城抗疫：獅城疫情急轉直下 終要改弦易轍 ／文：蔡子強

【明報文章】過去一個星期，香港媒體仍舊把疫情報道的焦點放在歐美，甚至日本，反而忽略了以往常拿來與香港作「雙城」比較的新加坡。上周獅城出現了大爆發，根據當地《聯合早報》報道的數字，上周三公布的新增確診個案達142宗，上周四287宗，上周五198宗，上周六191宗，周日233宗，周一更急升至386宗！本文見報之日，累積個案該超越3000，是香港的3倍！而當地人口卻只不過是香港的約七成。更甚的是，香港是本土感染和輸入病例參半，但新加坡則大多數來自本土感染大爆發，重災區是客工宿舍，另外亦不乏感染來源不明的個案。開始時，星、港兩地採取了截然不同的抗疫策略，香港選擇了一早「落重藥」，推出拉開社交距離的措施如停課、關閉政府部門、促使私營部門跟隨等；但相反，新加坡則「淡定」得多，為了避免擾亂日常和經濟活動，而選擇不如此做，官員更說不用人人戴口罩。雖然疫情之初，新加坡的「淡定」，相對香港的「慌亂」如搶口罩潮，換來更正面的國際尤其是媒體形象，但近日疫情急轉直下，獅城在戴口罩以及social distancing等措施上終於也得改弦易轍，與香港看齊。我有朋友旅居新加坡，疫情爆發後不時有跟我chat，一直埋怨當地政府在抗疫上實在太過「托大」和鬆懈，為此焦慮難安，如今更慨嘆夢魘成真。