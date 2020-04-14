歐陽五：討論疫情不必陷入制度之爭

筆者以為，以政治體制論政府抗疫的高低，若以總結經驗更好改進各國抗疫為目的，固然有益。然而，若陷入體制之爭則不僅毫無意義，還對加快全球團結抗疫有很大危害。

著名學者法蘭西斯．福山在近日發表的文章中也指出，在疫情治理的行動中，評價政府績效的關鍵不是政體的類型，而是國家的能力。

在本輪疫情中被認為表現出色的中國、韓國、新加坡、德國等，並不能簡單用政治制度或是民族文化來為它們歸類。它們的共同特徵是政府有力量，並且能夠有意識地在治理能力方面不斷改進提升。

因勢而變 才能避免制度陷僵化

面對歐美疫情失控、全面爆發的可怕現實，有人說，西方政治的傲慢與偏見造成了疫情的擴大。但也應當看到，這一局面的造成不僅有意識形態和觀念的障礙，也存在一定程度的行政僵化和治理惰性。冷戰結束後的相當長時期裏，西方世界並不曾遭遇大的危機。長期的歲月靜好磨滅了其危機意識。英國是首個建立現代公共衛生體系的國家，美國則在1946年便成立了專門應對傳染病流行的國家疾控中心，然而這些成就在面對疫情時並沒有顯現出明顯優勢。

韓國政府被公認在本輪疫情中表現上佳，一個重要原因是其在2015年抗擊MERS爆發後，反思本國信息不公開、應急體系滯後等問題。經過改革，韓國已建立了完整的診斷、流行病學調查、患者管理、應急指揮等體系，並要求大型綜合性醫院常年保持一定數量的負壓隔離病牀，是少有的面對新冠疫情「有備而來」的國家。

不斷改革，因勢而變，有危機意識並自我修正，才能避免政治制度和行政能力陷於僵化。

多年來，在西方人眼中「三權分立」「民主選舉」就是最完美的政治制度，是「政治進化的終結」，然而卻忘了，對制度的迷信必然造成制度的僵化，這一點對任何制度來說都是一樣的。此次疫情也暴露出了一些西方國家過於強調權力制衡，而忽略了治理能力的提升，逐漸在政治進化的道路上走偏的現實問題。

福山曾在《政治秩序與政治衰敗》中寫道：「對於世界上許多人來說，現代政治的中心問題是如何約束強大、唯我獨尊乃至暴虐的政府。」如今看來，這是一個認知誤區。

美國前總統威爾遜就曾警告：「英語民族，長期以來一直疏於行政方法的完善，卻一門心思鑽研對行政權力的遏制。它對政府的控制，遠遠超過對政府的激勵。它一直關注的是敦促政府變得更公正與溫和，而不是變得更靈活有效和井然有序。」

權力制衡僅是政治進化的一個方面，也並不是檢驗指標。能因時因勢而變、富有治理效能的政治，才是更加「現代」的政治。這一點，東西方皆然。

疫情到來後，人們似乎熱中於建立各種「壁壘」。不僅有貿易壁壘、國境壁壘，還有種族歧視、地域偏見、不同政見者的對立……如今，強調制度優勢，則是人們的又一次撕裂。

與其在輿論場上因體制之爭而撕裂，甚至因此忽視別的體制在抗疫中的優秀經驗，不如好好想想如何建言改進政府，使其提升治理效能而更加富有生命力。

作者是時事評論員

[歐陽五]