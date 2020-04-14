梁美儀：香港是我家 誰在摧毁她？

筆者是許冠傑的歌迷，他的歌陪伴着個人成長，對於他原意希望為連月抗疫香港人打氣的online演唱會，因特首林鄭月娥在facebook「加持」而惹起罷聽的爭議，大感無奈，但完全能夠理解。

熟悉阿Sam的歌迷，應該深深感受到他對香港的那份愛。出生於1940年代末，1970年代至1980年代初紅極一時，他對推動廣東歌在香港樂壇地位的貢獻，必然會寫入香港音樂史冊。他不少歌曲，都寫出對香港的深厚感情——1970年代的《鐵塔凌雲》、1980年代的《洋紫荊》，到1990年代的《同舟共濟》和《香港製造》。1992年他宣告引退，直到2003年SARS後，他說因香港社會充斥負面情緒，希望復出，以歌讓香港人繼續微笑。

許冠傑當年擔心的 已成事實

周日的online演唱會，相信他也是出於愛香港的初心。阿Sam在港英殖民地時代成長、成名，受惠於香港經濟起飛、制度井然與極度自由的社會，是經歷最美好香港的一代。如果歌是反映歌者所想所思的話，他過去最擔心的，就是香港失去原有的制度，擔心香港這獨特社會，不再是人人嚮往的天堂，所以他希望香港人跟他一樣，不會移民外國做二等公民，反之留在香港，繼續努力幹，好使香港繼續閃閃發光。

時不我予，經歷過去年「反送中」運動後，阿Sam當年所擔心的，已成為事實。過去井然的制度、人們享有的各種自由，日復日被蠶食，快要消弭殆盡。

聽他使勁地唱「讓洋紫荊永遠盛放 永遠是原狀 香港！」的時候，便想起7．21大批白衣人在元朗群毆市民，警員遲遲卻未到場的恐怖畫面。當看見他在美麗維港前高唱着「但願日後獅子山下，人人團結，永不分化」，就會想起有人要求當局懲處早前要求政府封關抗疫的罷工醫護，「篤灰」舉報行為無日無之的當下，團結不分化如今只成追憶。

阿Sam從沒做什麼傷害香港的事情，沒為求什麼而討好權貴，何必為摧毁舊日神話而狠狠踐踏一個有心人？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]