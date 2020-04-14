劉慧君：桑德斯成也敗也在左翼

以政治選舉作為推動其「基層運動」（grassroots movement）的手段之一，桑德斯希望能為國家帶來政治改革，為勞動階級充權，讓民主價值在經濟制度上亦得以實踐。在完全放任扭曲的經濟下，不論是基層以至中產都在現時的政經制度下掙扎求生，故桑德斯對建制的種種批評都引起普羅大眾極大共鳴。

由多人「跑馬仔」直至形成桑德斯與拜登的二人之戰，歷時只有個多月。桑德斯在首3場提名戰中均打下漂亮的勝仗，相反拜登則活於輸得極為難看的戰敗陰霾下。這樣的形勢一直持續，直至拜登贏得黑人重地的南卡羅來納州（South Carolina），戰况亦隨即大扭轉。此後，拜登幾近戰無不勝，特別是橫掃非裔較多的南部州份，形成桑德斯敗局已定的局面。

溫和派不加持 預料之內

根據當地媒體的數字分析，拜登壓倒性地獲得3類選民的支持：非裔黑人、溫和派以及長者。由於這3個界別構成美國民主黨主要的選民，故他們的取向往往能成為該黨總統候選人的造王者。不難想像，為何後兩類選民不傾向支持桑德斯，畢竟他們多屬於務實派，僅追求安穩生活；他們不會否定當權者要進行政策改革，但僅支持針對性的局部改變，而非要完全顛覆傳統制度。因此，他們普遍不擁戴桑德斯提出的「全民醫保」（Medicare for All）、「全民免費大學」（College for All）、「全民住屋」（Housing for All）等新政。再者，桑德斯的公共政策往往以「全民」的概念為主，必然要觸動根本的稅制改革，遂不獲以中產為主的溫和派加持，可謂是預料之內。

至於美國黑人雖然經過多年來血與淚的抗爭，在政治上取得很大程度的平等權利，但在經濟上仍一直被菁英式的制度排斥在外，使他們在醫療、教育、住屋等資源均被榨取，難以向上流動。再加上美國華爾街式的政治體制，公共政策往往受到金融大鱷的左右，以致社會資源難以透過稅收方式再度分配，使被壓迫於社會低層的黑人再進一步受到二次剝削。

黑人更着重種族問題 非經濟階級

這些在新自由主義下被遺棄的黑人，毫無疑問會在桑德斯的左翼政策下成為得益者，但他們並未有與桑德斯同行。然而，這不代表他們不支持桑德斯的左傾立場，而是他們深知美國受到冷戰的歷史影響下，左翼思潮被視為極權和貧窮代表，難獲普遍社會接受，因此桑德斯亦難以立足於主流政治。

在面對長久以來的種族歧視，總統特朗普在上台後更經常發表「白人至上」的言論，深化種族矛盾，使黑人更着重種族問題（race），而非經濟階級（class）。他們需要一個有能力扳倒特朗普的候選人，多於一個能撼動傳統政治體制與財閥利益的改革者。在選民眼中，走中間務實路線的拜登，相比起打着革命旗幟的桑德斯，於大選中勝算更高。此外，桑德斯的社經改革要衝擊的利益實在太大，短期內他們的生活難有重大改善。是故，桑德斯未能取得黑人支持，某程度是黑人在尊嚴與經濟之中，選擇了前者所致。同時，拜登與前總統奧巴馬的「Bromance」關係仍令不少黑人緬懷，使他更易穩固非裔選民的支持。

責難立場相異者 民意「愈離愈遠」

桑德斯經常強調自己的競選主軸是「跨世代」（multigenerational）與「多元種族」（multiracial），但諷刺的是，現實並未有如他理想般吸納大量的年輕選民投票，且一直未能取得黑人支持，選戰形勢與他的主張大相逕庭。然而，桑德斯把自己失敗的原因歸咎於年輕人不投票，亦批評傳媒未有集中討論其政策主張。他更陰謀論地表示，兩名標榜中間派路線的前參選人布蒂吉格（Pete Buttigieg）與克洛布徹（Amy Klobuchar）在「超級星期二」前夕宣布退選，並為拜登背書，是背後受到民主黨內「大佬」的壓力所致。桑德斯認為這是黨內建制勢力玩弄的陰險手段，目的是要藉此壯大拜登聲勢，從而影響自身選情。事實是，拜登確然得益於兩人退選，令其選舉工程起死回生；但卻沒有任何證據顯示，兩人退選是受到黨內任何人的牽制與唆擺。

政治改革之路荊棘滿途，從政者必須透過不斷的解說與游說，把反對者變為支持者，再把支持者轉化成組織者和參與者，使他們成為政治運動中的一分子。只有透過政治容納（political inclusion）的方式，才能擴大改革力量。桑德斯的選舉初心的確如此，他致力爭取草根群眾支持，成功吸納不少民眾首次投入選舉運動當中；雖然只接受小額捐款，但吸金能力屢創新高，成功創造出美國新的選舉模式，這亦是為何他於初選開始時能氣勢如虹的原因。桑德斯的種種政策倡議原意針對只是1%的經濟財閥，但無可奈何地使大部分人的利益均被動搖。有工會不甘放棄現有良好的醫保，亦有中產不願多交稅款，在反對聲音絡繹不絕之中，桑德斯未有致力向他們解釋他們如何仍能在自己的新政下獲益。反之，他經常責難與他立場相異之人，將反對者描繪成改革的阻礙者，使民意離他愈來愈遠，成為他選舉中的致命敗筆。

成功將社會民主主義帶入美國政治

桑德斯窮盡他一生精力，為基層及勞動階級苦苦抗爭，冀藉政治改革來推動他心中的理想社會，打破社會不公。桑德斯兩度參選總統，但兩次均在黨內初選的戰場上已經止步，從選舉的角度而言，桑德斯肯定是失敗的。但桑德斯卻成功將北歐式的社會民主主義（social democracy）帶入美國政治之中，這種過往被主流政治敵視的政經模式得以在主流媒體廣泛討論，且愈趨獲社會認同。

在今次武漢肺炎的疫症危機中，愈來愈多人明白「全民醫保」的重要性，他們開始理解全民的福利政策並不一定是洪水猛獸，反而可以是社會的穩定劑。再者，不少年輕生力軍亦受他的影響，已進入政治體制之內，試圖共同推動改革，眾議院新星奧卡西奧-科特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）就是最明顯的例子。如是，從推動左翼政治運動的宏觀角度來看，桑德斯可謂是空前成功。

世界潮流，浩浩蕩蕩。桑德斯心中的「美國夢」相信難在他手上達成，但他為美國帶來的左翼思潮已植根不少人心中。或許在不久的將來，這個新時代的夢會在他曾經領導的政治運動下，由新世代繼承。

作者是自由撰稿人

[劉慧君]