黃錦輝：疫情二次爆發率高 政府宜未雨綢繆

面對前所未見的新型病毒，抗疫工程的最大困難是沒有疫苗和特效藥。在這情况之下，「非藥物干預」（Non-Pharmaceutical Interventions, NPIs）措施是唯一減緩病毒散播的方法。中國積極推行同類措施，嚴厲地「鎖國」、「關省」、「封城」，避免人群聚集，防止疫情蔓延。經過數周全國上下努力之後，內地疫情已經逐漸受控，全國新增確診病例至今已寥寥無幾。不過雖然「鎖國」、「關省」、「封城」等抑制（suppression）手段已見成效，但政府要在極短時間之內作出如此重大的決策，又談何容易呢？這些舉措大大影響民生及經濟，在抗疫工程期間日常交通、飛機航班、學校都被迫暫停，對人民生活帶來諸多不便；餐廳食肆、健身室、電影院等公共場所受到嚴重的經濟損失；在家學習的學生要忍受家長的嘮叨；大人亦要照顧更年邁的長輩。如此這般，人們的關係會逐漸走向畸形，與此同時「打工一族」還要面對失去經濟收入的心理壓力。

中央果斷抑制式抗疫 他國截然不同

中央政府作出抑制式的抗疫決定，甚為果斷，卻殊不容易，他們不惜耗盡資源，以保護人民衛生及健康為本，這做法很值得其他國家學習。觀乎其他國家及地區在抗疫初期推出的策略，與中國相比截然不同。他們大部分以政治或經濟考慮行先，憂慮錯誤的決定會遭到反對派政黨的猛烈批評，或者會拖累當地經濟，兩者均會危害現任領導班子（包括總統）及執政黨的地位，影響他們下屆選舉的勝算，偶一不慎若然政客「踩中地雷」，隨時飯碗不保。

雖然世界衛生組織於1月30日向全球宣布，將新型冠狀病毒疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），中國政府亦公開承諾向全世界分享其抗疫經驗，但歐美各國卻沒有用心關注，有的說服自己政府內部及其人民去相信疫情並沒有蔓延至當地，呼籲人民不用過分擔心。一些歐美政府於今年1、2月並沒有要求人民防疫，人民生活如常，大型活動依時進行。換言之，他們根本毫無戒心，防疫意識極低。

再者，筆者認為歐美政府必然從中國抗疫的經驗，深深了解抗疫工程要付出沉重的經濟代價，甚至有國家銳意以低成本手段讓社會自然地產生「群體免疫力」，並冀望疫情能很快自然地散退。不過紙始終包不住火，疫情於3月在歐美迅速散播，截至香港時間4月8日下午，美國的累計確診病例約40萬宗，死亡人數約1.3萬；西班牙的累計確診病例約14.7萬宗，死亡人數約1.5萬；意大利的累計確診病例約13.6萬宗，死亡人數約1.7萬。

不斷監控政策成效 調整鬆緊

有外國專家指出新型冠狀病毒是不會被徹底清除的，疫情會進入一個循環，周期性地停頓和重啓。古語云「宜未雨綢繆，毋臨渴而挖井」，全球各國各地政府要做好準備，面對病毒二次爆發，甚至多次爆發的可能性，直到有效疫苗面世。然而，從經濟發展角度而言，全世界各地政府皆難以負擔長期地實施抑制式抗疫政策，他們必須靈活地處理「鎖國」、「關省」、「封城」的安排。因此，政府應該不斷地監控政策的成效，並因應成效（例如過去一周之確診病例新增率）適當地收緊或放鬆相關的安排。如此這般，社會的經濟壓力可以略為紓緩。

筆者認為即使這種循環收放政策得以落實，社會各界對健康衛生的意識仍不容掉以輕心。儘管在政策放鬆或緩和期間，人們的生活也並不會恢復正常（疫情之前），戴口罩、勤洗手、測體溫、追蹤旅行史和接觸史等，會在相當一段時間內成為新常態。舉個有趣的例子：在這新常態之下，年輕人未來去酒吧，不單止會被要求出示身分證查看年齡，還可能要檢查他的免疫證明，看看他有沒有接受過疫苗的注射。這些手續的確是有點兒繁瑣，但為維持社會衛生，減低病毒傳播，為己為人，此舉還是需要每位市民合作的。

作者是香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港資訊科技聯會前會長

[黃錦輝]