陳帆川：鳳凰衛視演繹大陸如何佔香港便宜

事緣該台一名女記者向特朗普提問，以大篇幅介紹中國企業如何向美國捐贈醫療用品，再詢問特朗普會否跟中國合作防疫。特朗普在聆聽問題時忍不住打斷記者，笑稱該問題活像一篇聲明，其後在記者追問時，特朗普按捺不住，反問她是否來自中國媒體。女記者三度否認，強調自己來自香港媒體。

根據非正式統計，如果你在大陸向老百姓自稱來自香港電視台，十居其九不會問你是否TVB，而是問你是否鳳凰衛視。鳳凰衛視這個「香港品牌」之所以在大陸深入民心，因為在1990年代大陸電視台還只得「黨八股」的時候，鳳凰衛視以清新的形象成功入屋，新聞、政論和文化節目生趣盎然。據內地朋友所講，當時看鳳凰是知識分子的象徵。

鳳凰在全球多地有駐站，規模和資金跟香港和台灣的地方媒體不可同日而語，多個王牌節目曾在華人圈子具有影響力。在央視還未懂得在全球擴張的年代，鳳凰的氣勢一時無兩，成為央視後來發展的樣板。

本來鳳凰代表着一種灰色的空間——不像央視般規矩，也不如港媒般奔放。它游走在兩者之間，在牆內與牆外左右逢源，直至習近平上台後大力封殺開放聲音，同時大陸各大衛視斥巨資炮製娛樂節目，鳳凰的價值已經大不如前，至少在牆外的尋常百姓印象中，鳳凰就跟央視無異。

早在2013年於李克強新官上任的首場記者會上，鳳凰記者胡一虎已經以港媒的身分，對總理盡訴傾慕之情，令人咋舌。那時大眾才驚覺這家媒體如何利用香港身分行方便。對官方來說，他們可以說「香港記者感恩國家乜乜乜」；對鳳凰來說，港媒身分不但提高他們在大陸的認受性，還讓自己「打進」外媒圈，成為外媒圈裏最受祖國優待的媒體，包括提問和專訪的機會。對於這現象，香港前線記者一直嗤之以鼻。

至於這次被特朗普質疑的事件，則是大陸政府和企業利用香港身分佔便宜的一個縮影。無論他們平時如何力竭聲嘶地強調一國、輾壓兩制，但每逢利益當前，或者危急關頭，則會毫不猶豫地搬出香港和香港人的身分，叫大家不要將香港和中國混為一談。這種着數，「小粉紅」是不願面對的。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]