梁美芬：要狠心「停擺」兩星期

「救命錢」最重要快

政府這次參考了外國的做法，史無前例於第二輪防疫抗疫基金推出800億元保就業計劃，向僱主提供工資補貼，每位有強積金戶口的僱員可獲補貼五成工資，每月最高9000元，為期6個月。政府未有成立短期失業援助金，以「保就業金」取而代之，補貼僱主出糧。環觀英國、美國及新加坡，知悉疫情爆發的一刻，當地政府就立刻果斷地宣布支援措施，挽救企業，避免裁員，以穩定人心，這次政府跟風，無可厚非，但港府補貼最高只有9000元。資助五成薪金，絕不算多，但勝在有6個月，可以讓市民「吊住鹽水先」。這些「救命錢」，最重要快！

此外，港鐵終於吸納我們的意見，減車費兩成，為期半年。我們要求減票價三成，港鐵再以其他補貼為之，亦算收貨。同時，雖然財爺在記者會指出，現在並不是合適時間發債，筆者仍然希望政府要審時度勢，作好心理準備，最好在庫房仍然充裕、信貸評級優良時考慮發債，以備日後之需。

第二輪錢派完，政府必須未雨綢繆，要徹底堵截病毒再爆發的可能，不然，這2000億就白派了。防疫必須快、狠、準，千萬不能讓香港有任何機會變成意大利的境地，否則派幾多都無用！這裏建議的停擺兩星期，主要是參考外國做法，除了必要的服務行業外，其他行業利用科技改為在家工作，餐廳只准外賣，盡量減少人流。在抗疫第二輪基金推出以後，政府應該實施停擺兩星期，以進一步降低疾病在社區傳播的風險。

當然，我亦希望香港不用發債，但若香港政府防疫政策不夠徹底，疫情拖下去，恐怕這不想發債的善良意願便要泡湯了！

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]