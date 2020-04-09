鄭吉雄：疫情、政體與中國的世界之路

面臨生態危機 難道不應反思飲食習慣？

首先討論「吃野味」問題。作者引述程頤、朱熹愛護生命的言論，論證中國文化不主張殺生；又指出美國得州人也有吃蛇的劣質文化。程、朱是社會菁英。擷取他們珍惜生命的三言兩語，是否足以論證中國普羅大眾愛護動物，令人懷疑。近年內地狗肉節一類慶典，引起保育人士撻伐。作者指出美國人吃蛇，其實並不會讓這類吃狗肉、野味的行為更有正當性。

知識分子更應擴大視野至全球物種生態。約在20世紀70年代人類才驚覺地球物種滅絕速度驚人，生態學家提出「第六次滅種」（the sixth extinct），認為地球經歷物種巨大滅絕共計5次，第五次是6500萬年前恐龍滅絕，而第六次則將是人類。因其他物種被人類掠食、擠壓，正急速滅絕，一旦超過臨界點，人類亦無法存活。1980年代生態學家提出「生物多樣性」（biodiversity），認為地球物種維持豐富多樣，才能支持整個生態環境健康。其實，人類警覺到自身會滅絕，才懂得保護物種，這已經夠可悲了；倘若明知招來滅絕，仍繼續將野生動物供口腹之慾，更是愚不可及。近來傳染病學家論及，人類無止境開墾，破壞環境，縮短與野生動物的距離，引起病毒跳躍、演化而變異。新型流感和冠狀病毒與鳥、禽、蝙蝠的密切關係，是為鐵證。面臨生態危機，難道人類不應該深切反思飲食習慣？中國人果如作者所說尊重生命，停止吃野生動物不是理所當然嗎？

沒民主和制衡 自由法治根基何在？

其次，作者推崇自由、法治，而否定民主普選。我不知道民主選舉有何可議。多少第三世界貧窮、落後、充斥文盲的國家，藉由民主選舉，將戀棧權位的貪腐領導人趕下台，才能改善經濟民生。對他們而言，民主選舉就是文明的曙光。這也是文明世界看重民主指數（Democracy index）的原因。出於同情的理解，我感受到作者下筆似不欲干犯忌諱。但含糊地抹殺民主價值，對於民主世界的人民也不公允。作者說「民主政府的優勢，其實並不來自於一人一票的普選，而是來自於自由與法治」。這邏輯有問題吧？語云「徒法不能以自行」。選舉是制衡（checks and balances）的基礎，而制衡正是自由和法治的保證。沒有民主和制衡，自由、法治的根基何在？民主選舉，當選者受任期約束，被議會、司法機制環環牽制，權力被關在籠子裏，即使玩法亦無法綁架法律，因為終有下台究責的一天。

世間固然沒有十全十美的民主，然而，沒有民主，將更悲慘。官員政治任命，只論忠誠，不問是非賢愚，必至特權攀比，貪腐叢生，屆時國家將沒有任何機制挽救。沒有民主法治，自由也必無保障，因為在不受約束的權力宰制下，再清白的人亦能被羅織罪名，沒有人能免於恐懼。作者援引高效率而無普選的新加坡為例，似乎想找一個模範生來證明「拒絕民主普選」也可以建構成功的政府。然而，新加坡高效率以外其他的問題，作者看到了嗎？

「政權合法性來自服務人民」 虛幻還是真實？

其三則是作者引述中國傳統思想，倡言新政治體制。作者宣稱「對儒家來講，政權的合法性來自於服務人民，而人民是否滿意要由人民決定」，此一說法與史實不符。

先秦儒家深信君權神授，《詩》、《書》天命之說，足證「天」才是政權合法性的依據。這種思想綿延千百年，導致漢、魏、晉改朝換代時反覆上演「禪讓」鬧劇。作者引孟子「人皆可以為堯舜」一語，《孟子》就曾被明太祖列為「禁書」。17世紀中葉黃宗羲著《明夷待訪錄》倡孟子「民貴君輕」之論，不但康熙帝沒有回應他的「待訪」，而且清朝文字獄之盛、專制高壓之烈、士大夫之卑屈，皆度越前代。作為研究古典的知識分子，作者有責任交代清楚「政權合法性來自於服務人民」究竟是虛幻的理想，還是歷史的真實。

作者言必稱「儒」，我很欣賞。歷史上「儒」的宿命，最足供今之知識分子警惕。荀子早已指出有雅儒、大儒，也有俗儒、賤儒（〈儒效〉）。宋儒經筵講席，為帝王師，人所欽羨。明代政治專制，自明初被「誅十族」的方孝孺，直到明末絕食的劉宗周，儒生有悍不畏死之風，證明了「儒」的脊樑可以很硬。可惜東林書院「一黨師友，冷風熱血，洗滌乾坤」（黃宗羲《明儒學案》），最終挽救不了明亡。滿清入關，政治高壓再攀高峰，文字獄箝制了一代士大夫，閹割了儒者治國平天下的理想，最終塑造了「萬馬齊喑究可哀」（龔自珍《己亥雜詩》）的衰敗之局。時序至於今日，儒者何在？言論有多少自由？作者當了然於胸。

最後是關於尊王攘夷之論。作者對「尊王」語焉不詳；「攘夷」則匪夷所思。後者尤其涉及中國邁向世界之路的問題，不得不稍作申論。

在瘟疫爆發、席捲全球一事上，中國最需要反思的，是如何在邁向世界之路上走下去。中國自鴉片戰爭挫敗後，自強運動興，仿效泰西堅船利炮，主流思想「師夷之長技以制夷」（魏源《海國圖志》），意思是︰科技取法西方而主革新，政體則堅持中國而主守舊。至1894年甲午戰爭，科技革新之路因戰敗而重挫，朝廷始有「維新」的政治改革之議，可惜百日而又被舊勢力瓦解。1896年孫家鼐籌辦京師大學堂，倡「中學為體，西學為用」，1898年張之洞〈勸學篇〉改「中」字為「舊」。朝野重回「科技革新，政體守舊」的老路。國事蜩螗，朝廷接納歐美科技，政治體制則拒絕改變。不旋踵而有「扶清滅洋」運動，義和拳亂起，清廷向八國宣戰，聯軍侵華，庚子賠款，再十年而清朝滅亡。

中國應融入世界 還是走回晚清舊路？

1978年中國改革開放，世界局勢已丕變。1990年代中，關稅暨貿易總協定（GATT）改組為世界貿易組織（WTO），組織雖以關稅經貿為主軸，但1990年代全球化浪潮席捲寰宇，影響遠不止於經貿。2001年中國終於加入世貿，乘風破浪，宣示邁向世界，獲得了將中國價值貢獻予全球的寶貴機遇，讓國勢蒸蒸日上。然而令人迷惘的是：20年後的今天，中國宣揚多邊主義（multilateralism），卻堅拒普世價值，鼓吹中國人不過西洋節日。國民則仇外情緒高漲，今天竟有大學教授提出近乎「滅洋」的「攘夷」之論。作者究竟認為中國應該融入世界，促進多邊對話，還是應該走回晚清「科技革新，政體守舊」的道路呢？自鴉片戰爭至今，已近兩個世紀，中國在邁向世界之路上始終顛躓。這是值得今天所有中國人深思的大問題。

作者是香港教育大學文化歷史講座教授

[鄭吉雄]