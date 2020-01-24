閻小駿：「一國兩制」口述史研究（四之四．完） 譚耀宗：草委會組成重商界 勞工意見仍獲重視

1985年，時任香港工聯會副理事長的譚耀宗獲委任為基本法起草委員會委員。在主要由工商及專業界人士組成的「草委會」裏，譚耀宗是唯一的工運領袖，也是最年輕的一位成員。

從那時起，直到1990年4月4日全國人大七屆三次會議通過、並由時任國家主席楊尚昆簽署頒布香港《基本法》，在將近5年的時間中，譚耀宗認真參與基本法起草工作，盡其所能發出香港勞工界的聲音。在訪談中譚耀宗亦不諱言，雖然勞方意見在基本法起草過程中得到重視，但當下本港勞工階層的現狀仍有不夠理想之處。

今年適逢香港基本法頒布30周年，現將訪談節錄作為連載之四刊出。至此，我們的香港基本法口述史研究連載亦告一段落；感謝各界讀者連日關注，懇請指正，後會有期。

受訪者

譚耀宗，祖籍廣東惠州，生於香港，曾任民建聯主席、立法局議員（1985-1995）。1985年，譚耀宗獲委任為香港基本法起草委員會委員。基本法頒布後，他繼續參與香港特別行政區的籌備工作，於1996年當選為臨時立法會議員。自1998年起，連續5屆當選立法會議員。1997年至2002年，擔任行政會議成員。2018年，當選第十三屆全國人大常委。

問：請問你是如何參與到《基本法》的起草工作中的？

答：1982年的時候，我是香港工會聯合會的副理事長，也是當時港英政府下面的勞工顧問委員會的勞方代表。因為我是勞方代表，所以從那時候起，就開始參與社會事務。其後在1985年，我當上了當時港英政府立法局功能團體的勞工界議員。因為我有勞工界背景，所以基本上參與了整個過渡時期的工作。在1984年，我被邀請為觀禮團成員，去北京參加了《中英聯合聲明》的簽署儀式。其後，在1985年，我被全國人大常委會委任為基本法起草委員會委員，直到1990年基本法出台之後，我才結束了這項工作。我就是在這樣的情况下，參與到了香港回歸的歷史進程中。

香港回歸的問題，是港英政府自己首先提出的。當時的港督麥理浩，看到新界租約1997年就會到期。到期之後，可不可以延續下去呢？特別是跟土地有關的契約問題，需要盡早解決。我估計，當時的英國政府認為，中國剛剛改革開放，很忙碌，有很多事情需要處理，因此香港問題可能不是他們最需要優先處理的問題，甚至可能會做出一些讓步。我覺得當時的英國政府可能有過這樣的考量。

因為「九七問題」是一個歷史遺留問題，所以也是一個大是大非問題。鄧小平上台之後，這個問題其實是不容易解決的。一方面，改革開放需要香港。但另一方面，國家如果不處理這個問題，就沒辦法跟人民交代。這個問題如果處理不當，便會陷入兩難。就在這個時候，鄧小平構想出了一個很偉大、很有創造力的解決辦法，叫做「一國兩制」。當然，他有個前提是，要對我們的國家有信心，對我們的制度有信心。雖然香港保留了原有制度，但他並不擔心這樣會影響到我們的國家，影響到我們的社會主義制度。我覺得這是他很有自信心的表現。

問：基本法起草委員會如何處理1997年前港人對香港前途存在的疑慮？

答：其實香港人的疑慮分為兩個階段。第一個階段，就是中英談判的那段時間。中英談判長達兩年，大家當時都在想，究竟會談出什麼樣的結果呢？如果兩邊談不攏，就會是一件很大的事。曾經有一次，傳說談不攏了。突然間，港幣貶值，超市的貨物被掃清。其後，中英談判結束，簽署了中英聯合聲明。大家看了中英聯合聲明的內容，基本都是接受的，都覺得是一個好安排。大家的情緒稍為穩定，普遍支持香港在1997年回歸祖國。當時包括很多具有「民主派」思想的人，也都擁護香港回歸祖國。簽署中英聯合聲明之後，就開始起草基本法。在起草過程中，不斷有國家領導人出來講話，給大家信心；起草過程也盡量公開、透明，成立了一個基本法諮詢委員會，廣泛蒐集香港市民的意見。

但到了1989年的時候，問題又來了。第二個階段，就是「六四事件」之後的一段時間。這次事件對香港社會產生了很大衝擊，人們普遍認為中央政府的處理辦法不理想。原本比較平復的心態，又再次出現擔憂。有部分人還因此而離開了基本法起草委員會。這基本上就是香港人在「九七問題」上的心態起伏。

整個草委會努力解決問題 非只想壓倒對方

問：基本法起草工作最困難之處何在？

答：起草過程中，最難的是與中央有關的東西，總有很多不同意見。那好，我們就要在這些不同意見中找出解決問題的辦法，只強調一方是解決不了問題的。我自己的感受就是，當時整個起草委員會，包括由魯平領導的秘書處，都在努力找出解決問題的辦法，而不是說只是想壓倒對方。雖然討論的時候，大家可能有不同的觀點，有很多的爭論，但是最後我們還是一起去想辦法解決問題。譬如，在政改問題上，就有很多不同意見。中央認為要循序漸進，不應該一步到位。經過討論之後，我們規劃了一個時間表，10年之後再檢討，檢討之後可以繼續發展，最後實現普選產生行政長官、普選產生立法會。我們還把普選行政長官的最終目標，寫進了基本法第45條，以令人們放心。

政制發展 當時普遍認同不要急

問：香港基本法第45條提出了循序漸進實現雙普選的目標。其考慮為何？

答：在起草過程中，政制環節匯集了最多的不同意見。在立法會的普選問題上，這些不同意見基本分兩大類。有些人認為，立法機關要盡快由普選產生。他們當時用的名詞並不是「普選」——其實「普選」是內地的慣用字眼——香港一般都說「直選」。直選的意思是分區直選，即分地區直接選舉產生立法會議員。當時普遍認為，這是最直接、最民主的產生立法會議員的辦法。當時的香港社會，有一部分人對特區政府、中央政府的信任是不足夠的，他們擔心中央政府通過影響特區政府來控制香港。因此，有些人就試圖通過立法會來牽制政府——這也是港英政府一直以來推動的事情。因為立法會議員產生於選舉，不管是直接選舉還是間接選舉，所以政府控制不了他們，但反過頭來，他們卻可以牽制政府。在這個背景下，有些人就希望盡快取消功能界別，達至分區直選，也就是基本法所說的普選。

另外一部分人就覺得，香港的政制不能走得太快。中英聯合聲明簽署之前，香港的立法局的成員都只是委任的而已。中英聯合聲明簽署之後，港英政府才急不可待地開放立法局議席選舉，容許一些間接選舉的席位出現。有些人認為，因為我們過往都沒有直選這回事，我們不能一下子就讓立法會議員全部都由地區直選產生。太大的變化會造成太大的衝擊。中央亦認為，普選應該循序漸進。

這兩種想法非常不同。我們蒐集了很多不同意見，該怎麼處理呢？我們當時想了許多辦法，最後寫出來的方案，就是我們通常說的路線圖、時間表。我們是怎麼樣去體現這個路線圖呢？首先，我們對回歸頭10年，也就是1997年到2007年，做了政制發展上的安排。到2007年以後，如果有需要，我們可以檢討。檢討之後，如果有變化，就要向全國人大常委會備案。通過規劃一個路線圖和時間表，我們解決了這些不同的意見。當時，這是一個大家普遍都認同的解決辦法。也就是說，不要急，10年後，我們去檢討，到時再決定怎麼做。

問：在循序漸進實現雙普選的問題上，不同意見和主張之間時或存在張力（tension），較為激烈的政治衝突亦有發生。請問如何看待這種狀况？

答：政制這個問題最難搞。當時我們也想過，要不要把一些東西寫死，他日就不必爭論。但當時我們又覺得，即使把一些東西馬上決定下來，也未必符合事情的發展。因為事情會不斷發展，可能到了某個階段再處理才是正確的做法。所以我們就決定，將這個矛盾往後推。2007年之前的政制爭議較少，政制爭議主要發生在2007年之後，這是預料到的。因為在起草基本法的時候，我們就想，先有10年相對穩定的時期，這10年不必爭論，一步一步地分階段發展；10年之後，我們再做一個檢討。所以到檢討的時候，又把這個矛盾恢復了過來。但是，這次不能把矛盾再往後推了，就要處理，但在處理的時候就遇到了問題。

行政長官的普選問題，其實站在全國人大常委會的角度，已經是被放寬了。本來這是終極目標，現在剛到「50年不變」的中期，就已經可以普選行政長官了。基本法第45條承諾了普選行政長官，但它同時規定了一個提名委員會。這相當於將已經存在的選舉委員會，變成為提名委員會。提名之後，再普選產生，這是寫進了基本法的。站在中央的角度來說，中央覺得，基本法的規定如此，要繼續保留。另外，行政長官選出來之後，還要由中央任命；如果沒有這個提名委員會，所有人都可以參選，最後要由中央去取捨是否任命，會令政治衝擊更大。畢竟中央是有決定權的，最後要做出任命，也可以選擇不任命。所以中央就希望，通過一個提名委員會提名參選人，應該比較穩妥。好可惜，這個方案最終不被接納，無法在立法會完成本地立法。真的好可惜。

問：今後還會再次啟動政制改革及推動「雙普選」的進程嗎？

答：我覺得，這個問題的關鍵在於香港社會自身。全國人大常委會在做出決定之前，也很小心，蒐集各方面意見，包括兩次聽取香港立法會的意見，一次在上海，一次在深圳，最後才做出了「8．31決定」。所以全國人大常委不是輕率做出這個決定的。如果香港社會或者立法會裏面有共識的話，這個重新啟動才有意義。如果只是要求全國人大常委會推翻原本的決定，這可能並非解決問題的辦法。

內地委員認同集體談判權 港委員認為不應寫進

問：有觀點認為，在基本法的起草過程中，與商界利益相比較，勞工階層權益並未得到充分重視。你認為是否存在這樣的失衡？

答：如果單以基本法起草委員會的組成來看，中央在上世紀80年代確實是傾向於商界的。香港的23個委員裏面，大部分來自商界，另外有些來自專業界別，但專業界別和商界也是關係密切的。真正的勞方代表只有我一個，或者再加上譚惠珠——其實譚惠珠也未必算得上，因為她是個大律師。勞方代表很少，這是一個事實。我相信，當時的一個主要考慮，就是令商界增加信心。商界如果沒有信心，就會離開香港，到外面投資，這是大家不願意看見的事情。

但是，在起草過程中，我覺得勞工階層的意見還是得到了重視的。有什麼例子呢？你看，基本法第三章是「居民的基本權利和義務」，裏面規定了「國際勞工公約」的有效性，這一點在中英聯合聲明裏是沒有的。中英聯合聲明只講了兩個國際人權公約，並沒有提到國際勞工公約。另外，基本法第三章亦講到，「勞工的福利待遇和退休保障受法律保護」。當我們起草基本法的時候，港英政府是沒有退休保障制度的，但是我們把它寫進了基本法，明確了退休保障受法律保護。還有勞工界關心的結社、集會、罷工、組織和參加工會等自由，都在基本法第三章裏面有所體現。

唯一由勞工界提出但沒有被採納的建議，就是集體談判權。但是，在香港社會，這個集體談判權其實並不普遍，只有個別英資機構才有這個做法。起草委員會討論這個問題的時候，那些內地委員都是認同的，都覺得集體談判權是合理的；反而是香港委員都覺得，集體談判權不應該寫進基本法裏面，因為它現在還沒有變成社會的共識。在起草基本法的時候，每一個條款都要經過起草委員會的投票，有三分之二的票數支持，才能放進基本法裏面。關於集體談判權的條款，由於得不到三分之二票數的支持，最後就沒有放進去。

「變」與「不變」 都須圍繞基本法來展開

問：在基本法起草者的原初設想中，基本法中哪些內容是可以隨時代變化而變化、哪些又是不可以改變的？

答：基本法在1990年頒布。現在回顧，我覺得，我們當年起草基本法的時候，有很多問題都考慮到了。因為當時社會上有許多不同意見，所以我們做了很多努力，來尋找折衷的辦法。我們有很多條款，其實並沒有寫得很細緻，而是預留了一些發展空間，特別是關於經濟的條款——因為我們都知道，我們在起草的時候，不能預想到往後會發生哪些變化，不能讓基本法阻礙到將來的經濟發展。還有關於政制的條款，我們也預留了發展空間，容許進一步發展。

我覺得，到今時今日來說，基本法並不會對我們的發展造成很大的障礙，而是會幫助到我們去解決發展中遇到的問題。所謂「變」與「不變」，都必須圍繞着基本法來展開。我們的「變」，並不是完全脫離基本法的，而是有其依據的。

當然，我們的基本法也是可以變的。如果他日發覺真的有必要修改，不改不行，我們就可以修改。但我們也不希望有太多的修改，因為太多的修改可能讓人感覺基本法的尊嚴性不夠，而且修改的過程本身亦會引起很多的政治紛爭。

問：基本法頒布30年來，中國內地和香港之間的關係發生了怎樣的發展變化？

答：30年來，我覺得國家的很多大原則，譬如「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，全面、準確落實基本法等，都是沒有變的。相比之下，國家的經濟發展水準有了很大的變化。在我們起草基本法的時候——也就是1985年到1990年之間——內地的經濟還很落後。我們當時回內地起草基本法，條件是比較差的。飛機的班次很少；只有北京和廣州的酒店設備稍微好點，其他地方的酒店設備都比較差；通訊也比較差。這些年來，內地在經濟層面的變化很大。國家依法治國的觀念也變強了。

國家的改革開放是一個轉折點，從強調政治，到強調經濟發展。有很多政策吸納香港人去內地投資，將原來一個小廠，變成一個中型的廠；將原來一個中型的廠，變成一個大廠。在這個過程中，我們領悟到，香港人在內地有很大的發展空間，這解決了香港當時的經濟轉型問題。我們將香港原有的工業搬回了內地，然後就升級轉型。我們也派了很多技術人員去內地。所以在那段日子裏，去內地發展的香港人，都得到了紅利，這是一個事實。與此同時，香港回歸也配合和促進了內地的改革開放政策。所以我覺得，在那段日子裏，大家慢慢地從一段憂慮中走了出來：因為內地搞改革開放，大家看得見國家未來的發展，同時也在參與過程中得到紅利，所以就覺得國家正在進步。

改革開放之後，內地有很多東西都有所改變，香港在這方面充當了一個重要角色。香港向內地提供的支援，可以概括為硬件和軟件兩個方面。在硬件方面，香港參與了很多工程建設，建了很多高樓大廈。在軟件方面，香港帶來了很多專業技術、管理技術，幫助內地利用廉價的土地、豐富的人力資源來更快發展經濟。

內地現在發展得很快，硬件也很不錯，但軟件方面還有問題需要解決。我覺得，香港還存在一些有別於內地的地方。香港的法治比較健全，大家的守法觀念很強，執法的水準也相對穩定，司法也有自己的特色，這些都讓人們有信心。在金融方面，因為人民幣還沒有國際化，香港在國際市場的融資比較成熟。即使在貿易方面，我們與外國的交往也比較多，外國人對香港人也比較信任，合作上相對容易一點。在這些方面，我們還有別於內地，並且是我們比較具有優勢的。所以，我們下一步要想，如何去加強合作，以我們所長，予國家所需，大家取長補短，配合起來，去開拓未來。有一個說法叫「拼船出海」，我們不是純然在內地取得好處，我們還可以一起去外面發展。

（馮林軒和李拉參加訪談並參加整理訪談錄音）

作者是香港大學政治與公共行政學系副教授

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[閻小駿]