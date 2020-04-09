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2020年4月9日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：《基本法》就算是萬好 也不是萬能／文：張志剛
聞風筆動：大小公司同獲補貼 免巨企裁員影響更大 ／文：李先知
閻小駿：「一國兩制」口述史研究（四之四．完） 譚耀宗：草委會組成重商界 勞工意見仍獲重視
鄭吉雄：疫情、政體與中國的世界之路
王慧麟：疫情下的窮國
楊志剛：疫情下的新種族主義
梁美芬：要狠心「停擺」兩星期
陳帆川：鳳凰衛視演繹大陸如何佔香港便宜
黃錦輝：疫情二次爆發率高 政府宜未雨綢繆
筆陣：《基本法》就算是萬好 也不是萬能／文：張志剛
【明報文章】今年是香港《基本法》頒布30周年，而香港基本法在香港實施也有23年，重溫基本法的草擬過程和原意，對我們面對未來預計會愈趨嚴峻的政治局面會有一定幫助。
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筆陣：《基本法》就算是萬好 也不是萬能／文：張志剛
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