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筆陣：《基本法》就算是萬好 也不是萬能／文：張志剛

【明報文章】今年是香港《基本法》頒布30周年，而香港基本法在香港實施也有23年，重溫基本法的草擬過程和原意，對我們面對未來預計會愈趨嚴峻的政治局面會有一定幫助。

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