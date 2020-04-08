羅崑：別讓香港輸在下半場

部分媒體及反對派 善於炒作不滿政府情緒

事實上，從此事例不難發現，部分媒體及反對派，善於利用並引導社會議題炒作市民不滿政府的情緒。由這突如其來的一場新冠肺炎疫情來看，這兩個多月的時間已把香港市民的精力消耗殆盡。惟香港仍有高質素的專業醫護人員及整體市民防疫意識的自覺，使疫情的防控上表現相當不錯。現時，中國已走出疫情危機，防疫表現的上半場，向世界交出極具參考價值的示範。隨之而來是在防疫戰線上，更要解決全球經濟衰退的切身課題，意味全球必須共同進入防疫戰線的下半場。

坦率說，市民大眾正在切身感受到經濟危機所引伸出來的連串民生課題。連日來，不難發現建制派在解決市民面對經濟及民生的困境上，確實提出不少舉措，正面推動政府致力為市民紓解生活困難。或許你並不同意，但筆者必須在這裏不厭其煩地指出，從整個國際格局的疫情狀况來看，只有中國基本控制住疫情及援助其他國家和地區，並取得一定成效；反之西方國家暴露了不少防疫上的各方面短板，預兆國際疫情最壞的階段尚未完全到來，全球卻要急速面對經濟衰退所帶來的危機。在這國際格局下的香港，建制派因與內地的高度互信，以及過去致力專注經濟民生方面的參與經驗，確是讓香港經濟環境復蘇的最佳代理人。

建制宜佔議會大多數 致力復蘇經濟

不誇張地說，反對派最近較為亮眼的表現在於直呼「議會過半」，期望在9月份的立法會選舉全面進攻地區及功能組別過半議席，做到「全面奪權」。公民黨更揚言若特首不回應五大訴求，將會對《施政報告》及《財政預算案》投下否決票，迫使對方解散立法會重選及必須辭職。但對於香港社會即將面對數年的經濟衰退危機，反對派在這一大眾市民關注的民生事項上交出白卷。難怪周浩鼎曾回應指出，讓反對派在議會過半，將會為香港製造出「人禍式」的災難。

其實，不論港台編採團隊事件還是反對派日常的政治行徑的邏輯背後，不難發現並感受到，市民正在關心經濟及民生的切身事，多於政治立場的是與非。未來幾年，香港要致力解決經濟衰退的危機，你認為反對派怎會看不見？

上星期，立法會議員何君堯去信特首，拋出為了安全及公平起見，應考慮立法會選舉延期的震撼彈。筆者對此並無深入見解，但有見未來全港市民面對經濟困境的生活狀况，建制派更適宜佔據議會大多數，致力復蘇香港經濟，為市民走出生活困境，或許，選舉延期一兩年也是好的。香港在防疫表現上半場已很不錯，別讓復蘇經濟發展民生的下半場輸掉了。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

[羅崑]