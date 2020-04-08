閻小駿：「一國兩制」口述史研究（四之三） 李柱銘：基本法起草透明度高 惟政制爭議大

1985年4月10日，六屆全國人大三次會議完成了對《中英聯合聲明》的批准手續，中方開始籌備香港《基本法》的起草工作。同年7月1日，香港基本法起草委員會成立，李柱銘是獲委任的23名港方委員之一。從此直到「六四事件」後李柱銘離開「草委會」，他參加了基本法大部分起草工作，他的經歷亦映照出起草過程的複雜與曲折。我們分兩個下午與李柱銘先生進行了深度訪談。今年適逢基本法頒布30周年，特將訪談節錄作為連載之三刊出，以饗讀者。

受訪者

李柱銘，祖籍廣東惠州，生於香港，香港資深大律師，曾任立法局（會）議員長達23年。1985年，李柱銘參加立法局法律界功能組別選舉，成為非官守議員。同年，獲委任為香港基本法起草委員會委員，但於1989年「六四事件」後退出。

1982年晤京官聞「收回」 憂繁榮穩定不保

問：在中英關於香港前途問題的談判前後，你曾經兩次訪問北京。能否回憶一下這兩次訪京之旅？

答：到了20世紀80年代，大家都開始關注香港的前途。當時，香港及英國政府都有人到北京跟鄧小平商討香港前途問題。我那時是香港大律師公會主席。1982年8月，香港有一名很愛國的律師，叫廖瑤珠，組團前往北京會見中國官員，商討國際仲裁事宜。我擔任團長，廖律師擔任副團長；團裏還有其他幾位法律界人士，例如後來的終審法院首席法官李國能。第三天下午，我們原本打算去參觀頤和園。上車時，新華社有位職員跟我們說，港澳辦的官員希望跟我們7位法律界人士會面。我們起初不知道會議的原意是什麼。到了以後，發現會議的場合十分嚴肅。會議由港澳辦副主任李後主持，魯平也有列席。

李後先生打算跟我們談香港問題，我們起初也有點不知所措，因為我們事前並沒有任何準備。我們以為中央政府會一直對香港這個歷史問題不了了之。我當時的想法是，大家都不應該提這個問題。到了適當時候，如果中資銀行能夠批出超出1997年的新界按揭，其他銀行必定仿效，問題便會迎刃而解。這雖然不是法律上的解決方法，但應該是行得通的。

但李先生跟我們強調，1997年6月30日過後，新界必定要歸還中國。國家領導人認為，在沒有新界的情况下，香港島及九龍必定不能維持下去，因此中央政府應一併收回香港島及九龍。我們聽到這番言論後，面色一沉，因為我們從未準備這個話題。我說：我當然明白，國家領導人是想收回香港島和九龍，我們中國人的社會不應該由英國人統治。但那麼多年來，英國人統治的香港是繁榮安定的，香港人亦享有法治和自由。相反，中國內地卻比較動盪不安。如果中央既希望對香港重新行使主權，又希望保持香港繁榮穩定，這是「魚與熊掌不可兼得」。

其他代表不約而同跟我的看法相似，認為香港如果被收回，就不再有繁榮穩定。有人在會上提出了收回香港之後再次租借的可能性。我們除一人之外，其餘人皆大致同意。李後先生強硬地回應，主權沒有治權就是空的。會議可謂不歡而散。會後，大家都悶悶不樂。回到酒店，我們繼續討論這件事。廖律師便說：此事至為重要，我們必定要把自己的立場用文字跟國家領導人交代清楚。第二天，我們整天都在修改這份文件。我們的立場大致是：中國收回香港以後，香港是不能保持繁榮穩定的；唯一的解決辦法，是把香港再次租借。

1983年，我參加了李鵬飛先生組的團，第二次前往北京。隨團一行共12人，亦有李國能以及兩位當時的立法局議員，分別是張鑑泉以及周梁淑怡。我們當時被稱為香港「才俊團」。今次訪京跟上次十分不同，我們今次是有備而來的。我們馬不停蹄地開會，並報告香港當時的情况。

問：上世紀80、90年代，很多港人對香港前途感到憂慮，一度曾掀起移民潮。港人在回歸前，對英國和中國的感情分別是怎樣的？

答：我說過，我們中國人其實是不想被英國人統治的，但英國人統治的香港比較繁榮安定，而同時期的內地卻比較動盪不安。幾千年來，我們中國人對政府的要求其實不是很高：政府不要侵犯我，要搞好治安，我可以自己熬，然後掙到錢，吃飽飯。政府搞好了治安，我掙不到錢，吃不飽飯，也不會怪政府。我不是說洋人有多好，那些「鬼佬」與我們格格不入。特別是英國人，都非常保守，你很難跟他們打交道、做朋友。那麼，英國人給了香港什麼好處呢？法律與秩序（law and order）。廉政公署建立之後，還整治了貪污，帶來了廉潔。在這個情况下，我們可以有平均的發展機會，只要你聰明勤奮，成功的機會就大。

我父親是國民黨的將軍，國共內戰之後，他帶我們逃難。當時我才11歲，正在廣州培正讀小學。父親卻帶我來了香港。我就問父親：為什麼不帶我們去台灣呢？我父親說：你還太小，等你長大，我就告訴你。到香港之後，我們住在九龍，經常搬屋。我又問父親：為什麼我們住得好好的總要搬屋呢？我父親又說，等你長大以後，我再告訴你吧。

後來，我和弟弟都進了香港大學，我都忘了這些事，但父親還記得。有一天晚上，他跟我們說：你們兩兄弟來我房間吧。他說：你們小時候問過我兩個問題，我說等你們長大以後才告訴你們。為什麼來香港而不去台灣呢？因為國民黨政府是貪污的，我不想去台灣繼續幫一個貪污的政府做事。所以我就逃到香港，希望你們4個小孩——我們兩兄弟，還有兩個姐姐——能夠在這裏好好讀書。

為什麼我們經常搬屋？因為周恩來派人下來見我父親，希望他回去參與國事。周恩來和我父親都曾在法國里昂留學。他們做學生時都很活躍。當時，周恩來已經是共產黨員，而我父親是國民黨員。他們都希望說服對方加入自己的黨——雖然都失敗了，但並沒有過節。1949年之後，周恩來想讓我父親回去，但我父親不願意回去。為什麼？因為他是個中文很好、很有修養的人，有一個讀書人的頭腦，非常重視家庭，所以他就不願意回去，又不好意思得罪人，他就經常搬屋，不想被找到。

這些都是家事，但可以說明一些問題。「九七」之前，很多香港人都感覺十分恐懼，因為他們沒有信心。很多香港人的祖輩都是從內地跑過來的，一聽到中國要收回香港，因為害怕香港不再繁榮穩定，就移民了。不過，我們這些有錢走的人，都沒走。為什麼呢？我如果害怕共產黨，就應該走了，對不對？我到現在都沒有外國護照，我持有的只有特區護照，以及無用的BNO護照，英國人不會把持有BNO護照的人當做英國人的，所以這個護照又被稱為「British, No!」。如果我想取得海外護照，我一定可以取得。很多國家願意給我護照，但我沒有要。一個原因是立法會議員不能持有外國護照，另一個原因是我覺得香港是有前途的。我既然對人們說香港是有前途的，我就沒理由自己持有外國護照。這樣是不公道的。有什麼事，我可以一走了之，別人卻不能走，這怎麼行？我既然講得出，就要做得到。

終審庭用外國法官 保投資者信心

問：香港回歸以後，沿用原有的普通法制度。這一制度安排背後有何考慮？

答：中英談判期間，1983年，我請了新華社香港分社副社長李儲文跟數位大律師一同用餐。當年我已經購入了我們今天談話所在的這個辦事處單位，就請李先生和他太太到這裏。他一進來，就被書櫃上的法律書籍所吸引。我說，它們都是英國的案例彙編。他問我香港本地的案例彙編在哪裏，我指出是那堆綠色的書籍。我給他展示了香港當時最新的案例彙編，並打開內頁看了一個案例。我給他介紹了法官在審理這個案件時參考了哪些先例，而這些先例全都是英國的。我在翻閱其他案例時，還給他展示了一些香港的案例，裏面參考的依然是英國的先例。此時，李先生跟我說，他明白了，香港回歸後，定要沿用原有的法律制度，因為國家的法律制度跟香港截然不同。

1983年，「才俊團」前往北京之前，新華社香港分社有官員跟我們餞行。我們從北京回來之後，亦回請他們一餐。在第二頓飯之前，我跟新華社香港分社第二社長李菊生談話。李先生是一位很有影響力的人，曾作為中方代表參與了中英談判。我問他，香港回歸以後，終審庭究竟會設在何地？他問我，當時的終審庭在哪裏？我就明白，他們還未討論過這個問題。我跟他說，當時的終審庭是英國倫敦的樞密院。他反問我，香港回歸後，終審庭是否應該還設在倫敦？我當然否認。他接着問，是否應該把終審庭遷至北京？我認為這很合理。回歸前宗主國的首都是倫敦，回歸後祖國的首都是北京，遷移終審庭的安排是可理解的。我又問他，法官應該怎樣安排？他提議，香港的法官應前往北京審理案件，因為內地的法官是不諳普通法的；至於大律師，亦應前往北京參與審訊；同時，他們亦應攜帶案例書籍，因為北京還沒有香港的法律書籍。我認為，這一切都十分公道。我又問他，可否把終審庭設在香港？這會省卻很多大律師的交通時間。李先生說，可以。

在法官人選問題上，他亦提議沿用香港的法官審理案件，既然香港人經常稱讚自己的法官公正獨立，終審庭當然要繼續由香港本地法官主持。但我卻指出，外國投資者可能對此有所保留。以一個在香港有龐大投資的美國商家為例，他們現時對香港的司法制度非常有信心，因為無論是刑事或民事案件，終審庭皆設於英國，那裏的法官德高望重，不受任何人操控，因此他們現在可以放心投資。「九七」之後，終審庭回到中國的土地上，他們會如何看待這個問題呢？

此時李先生未正面回答我的問題，並問及我對此事的意見。我指出，站在外國投資者的立場看，用上了外國法官才能使他們放心。樞密院有5位法官，每年平均只處理10多宗來自香港的案件，大多數案件皆在上訴庭止步或者在庭外和解。我假設，香港回歸以後，終審庭亦可沿用此安排，由5位法官組成，每年需要處理10多宗案件（當然現在卻遠超這個數字）。我建議，終審庭的5位法官之中，應有3位外籍法官來自其他普通法地區，例如美國、英國、加拿大，其餘兩位為香港本地法官。終審庭每年應在1月及7月開庭，因為1月和7月分別是聖誕新年假期和暑假，我們大可邀請外籍法官來香港參加審判，之後便可回國繼續工作。依照這個安排，外國投資者應該會對香港的司法制度保持信心。李先生在思量一會兒後，對我的意見表示贊同，並詢問我英國人會否同意這個安排。我表示，我可以跟英國人就此問題展開初步討論。第二天，我便找了當時的西人律政司唐明治商量，他亦基本上同意這個意見。我便請他去請示其他英國官員。

《中英聯合聲明》公布以後，上述意見皆被採納。香港沿用了原有的法律制度，而終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。

看「五十年不變」：領導人想讓香港帶着中國發展

問：早在中英談判之前，鄧小平就曾表示香港回歸之後「一國兩制」可以「五十年不變」。這一表述後來寫入了中英聯合聲明和基本法。請問你如何理解「五十年不變」的涵義？

答：當年我也不甚明白為什麼是「五十年不變」。當年我六七歲的兒子亦曾經問過我這條問題。他說，50年或許對我來說足夠，但是對他來說並不足夠。現在這個孩子已成為了大律師。當時我不懂怎樣回答。

「50年」這個時間出自中央政府之口。基本法起草期間，我們起草委員會在北京召開會議。1987年4月16日，鄧小平要召見我們。到埠後，鄧小平說了一句很重要的說話。他說，若50年不夠的話，中央政府可以再給香港另一個50年。當時我也不明所以。

過了兩年後，我終於想通了領導人當時說這番話的原因。當我回顧國家在1980年代的政策後，我認為領導人是為了香港好，並希望香港能夠帶領國家向前進步。他看到了香港社會是一個中國人的社會，不用「鬼佬」都可以。他肯定香港的核心價值，並不希望香港在回歸以後衰落，而是希望香港保持繁榮穩定，並享有法治及自由。在此基礎上，他希望香港回歸以後，更可以牽引國家邁向「四個現代化」。當時香港的經濟比內地先進一大截，香港可以像火車頭般，帶領國家發展。因此我覺得，這裏唯一的邏輯是，中央希望香港在50年後仍然處於先進位置，仍能保持法治和繁榮穩定，而內地會在這50年間謀求進步，追上香港，實現兩地銜接。這對雙方皆為有利。如果50年還沒追上，國家亦不希望香港衰落，會再給香港另一個50年。當然，這只是我的猜想，領導人並沒有親口說過這些話，因此我不能給予兒子確切的答案。

領導人想讓香港帶着中國發展上去，50年後可以跟其他發達國家平分秋色。這就代表中國不是要走前蘇聯的計劃經濟路線，而是要實行市場經濟。既然要實行市場經濟，就要轉變思維。所以領導人要肯定香港的價值，因為香港一直都實行市場經濟。改革開放以後，不單是香港，全國都要走市場經濟路線，並利用香港的優勢，推動現代化。所以中國將不再實行蘇聯式社會主義，所以要在「社會主義」前面加上了「中國特色」的字眼。我不是為誰辯護，這是我由衷的看法。

所以「一國兩制」方針，不止是為解決香港、澳門或台灣問題，而是一個整體國策。台灣問題至今仍沒有定案。我認為，「一國兩制」方針作為一個整體國策，若能夠在香港成功落實，才有希望和平統一台灣。鄧小平認為「一國兩制」若成功落實，會達至雙贏的局面，所以他才給予香港「五十年不變」的政策。他看得是很遠的，對不對？「一國兩制」對香港人是一件好事，所以我是支持的。

我當時認為，「一國兩制」其實是行得通的，不過不甚容易。我們可以用一個比喻來說明其執行困難：當一位成人跟一位小孩分別坐在一個搖搖板左右兩邊，基於重量差異，小孩永遠會在半空搖擺。若要取得平衡的話，必定要那位成人向前移動，遷就小孩。

草委專責組倡「三權分立」 鄧小平不允

問：香港特別行政區基本法的起草過程有什麼特點？

答：中英聯合聲明公布後，1985年，基本法起草委員會便開始工作。當年有記者曾問及，應該何時起草基本法？我回答，愈早愈好，因為中英聯合聲明做得非常好，所以應該趁熱打鐵。英國人則希望愈遲愈好，因為愈遲起草基本法，便代表中國政府會愈遲介入香港事務。

我們在1985年7月初前往北京出席會議。到埠當晚，一名內地「草委」吳建璠為我們設置歡迎晚宴。他在用餐期間說道，他為香港人歡迎中英聯合聲明而感到高興。如果中英聯合聲明比基本法更被香港市民所接受，那麼基本法的起草工作便失敗了。大家當時聽畢這番話後，皆十分樂觀。

當時有一個問題是，基本法的起草是否應該閉門進行？香港「草委」表示反對，認為起草過程必須開誠布公。其中廖瑤珠極度強調透明度的重要性。我們分成5個專題小組，第一個是中央與特區的關係專題小組，第二個是政治體制專題小組，我是這兩個小組的委員。每位「草委」最多只能進入兩個專題小組工作。

基本法起草過程的透明度是非常高的。每次小組會議結束後，還未用餐，就先由兩位主持人（一位內地「草委」和一位香港「草委」）召開記者會，簡述會議進程，並逐一回答記者提問。所以會議無論大小，記者們都很快便知道會議內容。這種透明度是前無古人的。我也參與了記者會，待兩位主持人離席後，我會在記者面前發表自己意見，甚至可以完全推翻兩位主持人的看法。這種做法很開明，我感到非常高興。

不過有一次，我不太高興。基本法草案第一稿我們討論完畢，準備付印，然後在香港徵求意見。當時，「草委」內部也有不同意見。你看會議紀錄，提出反對意見的人，如果被稱為「有的委員」，便是我了；如果被稱為「有些委員」或「部分委員」，則表示多於一人。魯平提議，把主流意見及反對意見分別印在兩本書中。我表示反對，因為很少有人會翻閱印有反對意見的那本書；相反，應該直接把主流意見和反對意見都印在條文之下，讓讀者一目了然。魯平表示反對。我繼續提議，可以把反對意見印在每一章節之後。魯平亦表示反對。我於是起身離開了這次在廣州的會議。李後立即出來挽留我。但我認為，我已經妥協了，他卻不肯妥協，我們沒有討論的餘地了。他問我還會不會出席下次會議。我表示會，以顧及他的面子，但我希望這件事能辦妥。最後，他們還是把兩種意見都印到了同一本書裏，只不過放在了後面。

政制問題的爭議性十分大，到最後都沒有取得共識。很多人認為，香港特區的政治體制是「行政主導」。我當時認為，行政機關固然重要，但如果行為過分，會傷害市民，所以必須透過立法會取得平衡。立法會應當擁有非常大的權力，這樣才可以制衡政府。直到現在，我們仍在討論這些問題。

1987年4月16日，鄧小平先生會見全體「草委」。當時我們在北京進行起草工作，並開始了條文化過程。當時，政治體制專責小組提出在香港特區的政治體制上採用「三權分立」模式。但鄧小平在會見我們時說，香港可以有普選，但不能搞「三權分立」，不能像美國政府一樣，因為有三權分立而分裂成3個政府。他認為普選是好事，只是不能操之過急。另外，鄧小平亦有批評，香港有人打着「民主」的幌子，試圖把香港變成一個「反對大陸的基地」。但我們這些「民主派」，其實只是希望落實普選，並不是希望推翻中央政府。

（陳淇豐、鄒思聰亦參加訪談並整理訪談錄音，馮林軒參加整理訪談錄音）

作者是香港大學政治與公共行政學系副教授

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[閻小駿]