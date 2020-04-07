歐陽五：「疫」不單行 香港如何突圍？

一個很重要原因，是香港揮之不去的泛政治化氛圍。特別是去年的「修例風波」，持續時間長，烈度和破壞力大，顛覆了往昔香港予人之印象。

今又加上新冠肺炎疫情的衝擊，香港如何突圍？

國際大變局下，面積1000多平方公里、700多萬人口的香港，至少正面臨四重壓力：

其一：抗疫防疫。百年一遇的COVID-19疫情突襲中國，亦影響世界。作為面向中西的開放之城，香港雖有抗擊沙士歷練及經驗，但是次要打滿上、下半場，壓力巨大。防疫措施不斷升級，日前確診病例約900宗，尚存在社區爆發等風險。

其二：風波餘盪。春天已經來臨，但本港一些行業還深陷「凜冬」。官方有關外貿、零售、旅遊等的統計數據，加深了人們的憂慮，經濟、就業形勢極為嚴峻，或創下不少最差紀錄。老字號的洲際酒店，近日爆出將閉店裝修、遣散500員工，便是一例。究其原因，首先是因為疫情，也有修例風波致使訪港旅客減少的因素。而即使本港疫情緊繃，街頭黑色暴力活動仍時有發生。

其三：大國博弈。近年來，美國主動挑起了對華貿易戰、科技戰等，並以人權為名屢屢發難，地緣政治之爭不斷。香港很小，稍有不慎或有人迎合，便會捲入其中，未蒙其利先受其害。

其四：經濟民生。香港是外向型經濟，自回歸以來一直面臨轉型升級的壓力，特別是在科技創新方面。人均GDP雖高，但貧富不均，生活成本高，高房價、高房租，居不易。反對派動輒杯葛、「拉布」，令港府的施政頗難施展。疫情來了，可謂雪上加霜。

突破在「心」

令人憂心的是，除了暴力本土主義的傾向，本港政治光譜固化嚴重，建制派、反對派壁壘分明，非「藍」即「黃」。「中間」、調和的力量趨弱，互聯網下傳言甚多，青年熱中政治，聽不進去異見，一言不合就開罵甚至動手，從長期看於港不利。

毋庸置疑，2020年，本港仍處在一個充滿不確定的危境中。尤其是全球疫情在突破百萬確診者後還在蔓延，何時結束難以預料，國際金融危機將至、大蕭條或再現等危言並不聳聽。

問題是，港人對此的認知有幾多，又有多少人做好了過苦日子的思想準備。

在筆者看來，當務之急是抗疫，擺脫困境則需要突破「心魔」，重新思考「我是誰」、「來自哪裏」、「向何處去」，以是否有利於香港整體、有利於「一國兩制」、有利於可長可久為標尺，在包容對話中尋求超越個人、團體乃至陣營立場的共識。

對於本港，提升還是沉淪，是一道必答題。欲向上提升，須向「黑暴」說不，向「港獨」說不，向「攬炒」說不，並付諸建設性而非破壞性的行動。

適逢《基本法》頒布30周年，這是一個探討和反思的契機。應致敬鄧小平先生和那些曾付出心血、陸續逝去的草委，回溯找尋「初心」，重新思考「一國」與「兩制」的辯證關係、「行政主導」的本意哪裏去了、「高度自治」下香港的憲政責任等。

有專家指出，在風險疊加的不確定年代，危中有機，中國內地很可能率先走出疫情。香港與內地應深化命運共同體的意識與建構，兩地民眾學會相互欣賞。誠哉斯言！

作者是時事評論員

[歐陽五]