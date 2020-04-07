梁美儀：邱騰華設下言論「禁區」

要是有看過被邱局長批評的港台英文節目The Pulse，該集以視像通話訪問世衛助理總幹事艾華特（Bruce Aylward）的內容，邱騰華對港台的指控根本不成立。

節目中，港台記者問艾華特，世衛會否重新考慮台灣的會員（membership）身分，僅此而已，而節目旁述提及台灣時，也以「地方」（place）來形容。邱騰華卻煞有介事批評節目當中的表達，有違一個中國的原則及《香港電台約章》中香港電台作為公共廣播機構所訂明的目的和使命，並指廣播處長梁家榮須對此負責。邱騰華的指控，實在令人摸不着頭腦，根本是莫須有罪名。

他的指控，顯然是針對港台這個長期以來被建制陣營批評不聽話、經常「咬餵他的手」的公營部門。

不過令人更心寒的，是他為香港再設言論的禁區，這做法，等同之前政府與整個建制陣營，將港獨這議題列為禁區，不單是鼓吹港獨才要禁，就連「討論」和「觸及」港獨問題（討論反港獨除外），一律會被上綱上線的打壓，就連在大學校園的學術討論，也會惹禍上身。

如今，邱騰華的說法，根本是擴大本港言論的禁區範圍，但凡有關提升台灣國際地位及角色的話題，不能提也不能說，因為這不符合國家孤立台灣的國策。

邱局長的政治正確，邱局長的忠誠，卻再一次犧牲香港的言論與新聞自由空間。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]