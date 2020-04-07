劉進圖：疫情消退日 矛盾爆發時

首先是國際格局。在肺炎疫情爆發前，影響全球的中美貿易戰達成了停火協議，令緊張的國際經貿局勢稍為紓緩，席捲全球的疫症取消了這輕微的成果，中美關係急劇惡化，雙方的外交文宣戰沒完沒了，美國企業加緊外撤，避免供應鏈被中國卡控，美國政府不斷把疫症的責任推向北京，發動盟友杯葛疏遠中國，國際輿論普遍認為，疫後的世界格局不會再走全球一體化的舊路，會重演兩個超級大國爭建勢力範圍激烈角力的冷戰局面，只不過昔日的蘇聯換成了今日的中國。在中美冷戰夾縫下，香港的日子絕不好過，昔日左右逢源的好處將一去不返。

其次是中港關係。去年的反修例運動令內地與香港關係跌至谷底，中央雖然更換了港澳辦及中聯辦負責人，但基本方針政策不變，仍然是政治上加緊控制，經濟上加快融合，實現中央對香港的全面管治權，這套方針政策引發了許多矛盾和反彈，特區政府無力化解，一味靠警察嚴苛執法來勉強維持管治，公信力蕩然無存。肺炎疫情並未能改變這個基本局面，封關問題還激化了內地與香港的矛盾。當疫情平復後，內地和香港的交往能回復舊觀嗎？許多評論者已指出，內地旅客數目將大減，內地學生數目也會下跌，近日瑞幸咖啡帳目造假一事顯示，內地企業赴境外上市也會更加困難。

最後是香港民怨。肺炎疫情出現前那幾個月，幾乎每個周末都有示威者與執法者在街頭衝突，積累了大量的拘捕和檢控個案，同情示威者和支持執法者的民眾，分成了「黃」「藍」兩大陣營尖銳對立，社會撕裂極其嚴重，後來更衍生為不同的經濟圈，按政治立場來決定日常消費選擇。這個撕裂對立的社會局面，有沒有因為疫情而紓緩？表面看來，街頭衝突事件減少了，但主要是因為民眾眼前要專注防疫，底下的矛盾並沒有消失，對政府施政的不滿並沒有減少，只是暫時遏抑了，2003年「沙士」過後便爆發「7．1大遊行」，今年疫情平復後很可能也是如此，積壓了的憤怒和怨氣會井噴而出，9月的立法會選舉將會像去年底的區議會選舉那樣，成為一次對政府施政的全民公投。

中央、港府須作最壞打算

綜合上述3點，無論是中央政府還是特區政府，對疫後香港的局面，實在沒有任何樂觀的理由，必須作最壞打算，重新檢視對香港的基本方針政策，否則香港的國際金融中心及商業大都會功能，可能很快便會被新加坡取代。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]