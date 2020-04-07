黎恩灝：《基本法》的3個矛盾

我們應該怎樣準確理解基本法？本文嘗試從3個矛盾解讀。

一國兩制和中共管治邊疆民族手段一致

第一個矛盾，是基本法背後的一國兩制「偉大構想」，並非自古未有之物，它與中共初期治理西藏和應對台灣的藍圖一脈相承。1950年，中共攻打西藏。翌年，西藏五人代表團到北京試圖和談，卻與中共簽下俗稱「十七條協議」的《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議》。不少協議條文，可與香港基本法相參照，例如：

「西藏人民團結起來，驅逐帝國主義侵略勢力出西藏，西藏人民回到中華人民共和國祖國大家庭中」（第1條）；

「對於西藏的現行政治制度，中央不予變更。達賴喇嘛的固有地位及職權，中央亦不予變更。各級官員照常供職」（第4條）；

「中央人民政府統一處理西藏地區一切涉外事宜，並在平等、互利和互相尊重領土主權的基礎上，與鄰邦和平相處，建立和發展公平的通商貿易關係」（第14條）。

中藏雙方建立的「一國兩制」，就是要求藏方接受藏民屬於中共「祖國大家庭」，得以維持既有生活方式不變，由中央處理涉外事宜。然而，中藏一國兩制維持不到4年，中共頒布《憲法》，取消原有十七條協議裏的西藏特殊自治狀態。後來發生拉薩事件，中共派兵「平叛」屠城。但之前，中藏一國兩制，其實早已報銷。到了1980年代初期，葉劍英提出〈有關和平統一台灣的九條方針政策〉；官方後來公布「12條解決香港問題方針政策」，成為香港一國兩制的模型，已是後話。但總而言之，一國兩制和中共管治邊疆民族手段一致。甚至有中國學者如強世功，嘗試論述中共中國上承大清帝國的版圖，歌頌清朝針對邊疆地區「一國多制」的治術。強世功這套「天朝主義」的論述，試圖正當化中共的管治合法性、中國的帝國式擴張，以及一國兩制的正當性。基本法就是這種治術的產物。

對港人來說 根本沒討價還價能力和本錢

第二個矛盾是，基本法並非解殖的成果，只是香港歷史的「權宜產物」。香港有別於其他英屬殖民地，沒有發生過一場改變政治命運的反殖獨立運動；相反，經歷文化大革命和六七暴動，香港人反而更接受英國殖民政府管治。至1980年代中英談判，中共明確反對「三腳櫈」式談判，視香港問題為中英兩國事宜，香港人無從選擇。命運無法自主，反殖獨立亦非主流意願，香港的前途就被《中英聯合聲明》決定了。基本法的內容，本來是為了具體執行聯合聲明、區分中港兩地制度而制定，但一方面它大體保持英殖時期建立的制度，是一種殖民傳承（colonial continuity）；另一方面，在解殖而獨立或者經歷民主轉型的國家，制憲過程和憲法成文往往是反映人民經歷壓迫和苦難，深深體會自由民主可貴、人權法治可愛的寫照。香港缺乏這段歷史，香港人也無法「全民制憲」。唯一慶幸的是，香港在主權移交前通過《人權法案條例》，若干國際人權公約亦能應用於香港。但基本法始終只是少數精英由上而下的「制誥」；主觀意願下的「回歸」，客觀陳述是主權移交，實質上只是宗主國的更易。

對中共來說，基本法是權宜的產物，它旨在達到大一統，上述中藏歷史，已可參照，此處不贅。對香港人來說，基本法之所以是「權宜」的產物，與其說是當時沒有更好的選項，不如說是根本沒有討價還價的能力和本錢。梁愛詩上周在《香港家書》指出香港人要接受「回歸」的事實，不就是提醒香港人這段歷史嗎？

基本法不可避免受黨衝擊

第三，保障自由人權和普通法系統的基本法，本質從屬社會主義法制，因此不可避免承受中國共產黨的衝擊。不少論者描述中共內地行大陸法，其實不盡準確。即使是歐洲大陸法，也保障捍衛人權的法治和司法獨立。但中共參考蘇俄，實行社會主義及列寧主義的政法制度，憲法和法律的目的是為了促進生產力，實現社會主義制度；其前提，就是要確保先鋒黨專政的正當性和法律基礎。換言之，憲法和成文法律，是為執政的共產黨服務。對中共來說，法律和司法，是要好好抓住的政治關節，故中共中央政法委員會是司法機構的領導，亦是筆者老師曾言中共沒有法制、只有政法的原因。習近平治下強調依法治國，但國家憲法明文國家由中國共產黨領導，說到底也就是黨大於法。說中共行大陸法，就會掩蓋中共仍然奉行社會主義法律、以政治控制法律體制的面目。當香港的社會政治發展，威脅中共的經濟和政治利益，而中共經濟力量日益強大，毋須單單依賴香港的「一國兩制」發展時，中共改造香港法律生態的誘因就更大。中共透過「一國兩制白皮書」重構基本法的論述、以人大常委會決定僭建基本法的框架，成為中共近年直接衝擊香港的兩門「大炮」。

中聯辦主任駱惠寧上周撰文，指一國兩制「已經進入了『五十年不變』的中期，一些長期積累的矛盾逐步顯現。尤其是在去年『修例風波』中，發生了大量嚴重觸碰『一國兩制』原則底線的行為，憲法和基本法的權威受到前所未有的挑戰，許多深層次問題都到了必須面對和解決的重要時期」。可以預見，未來中共透過中國憲法、基本法和法律「武器」來應付香港和中共之間政治矛盾，只會有增無減。中共到底有何板斧？香港社會又可以如何應對？筆者將在下次專欄再談。

延伸閱讀：

強世功（2008），中國香港——文化與政治的視野。香港：牛津大學出版社

陳冠中（2012），中國天朝主義與香港。香港：牛津大學出版社

Christian Sorace, Ivan Franceschini, Nicholas Loubere Eds. （2019）. Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi. ANU Press and Verso Books, Chapter 41.

作者是倫敦大學亞非研究學院博士候選人

[黎恩灝]