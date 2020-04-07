閻小駿：「一國兩制」口述史研究（四之二） 梁振英：設計特區政制 留港英行之有效者

1985年4月10日，六屆全國人大三次會議正式批准了《中英聯合聲明》，並決定着手開始香港《基本法》的起草工作。在隨後近5年的起草過程中，有兩個委員會發揮了巨大作用：一個是香港基本法起草委員會，另一個則是香港基本法諮詢委員會。

1985年12月，為了收集香港各界對基本法的意見，香港基本法諮詢委員會在港成立，獲委任的180位委員來自本港工商界、專業界、教育界、社會服務界、宗教界等各界別，共同構成了香港社會具代表性的一個縮影。為基本法起草所做的諮詢工作，也是香港有史以來時間最長、規模最大的公眾諮詢工作。

為此，我們訪問了香港特別行政區第四任行政長官、原香港基本法諮詢委員會秘書長梁振英，為我們回憶基本法公眾諮詢及起草過程中的一些往事。今年，適逢基本法頒布30周年，特將訪談節錄作為連載之二刊出，以饗讀者。

受訪者

梁振英，祖籍山東威海，1954年出生於香港。在投身政界之前，他是一名在業界嶄露頭角的測量師。上世紀70年代末，梁振英開始參與到內地改革開放與香港回歸的歷史進程中。1985年，他獲邀加入香港基本法諮詢委員會，並於1988年擔任秘書長。基本法頒布後，他繼續參與香港特別行政區的籌備工作。1997年後，梁振英曾長期擔任行政會議召集人，並於2012年當選第四任行政長官。2017年，當選全國政協副主席。

撰土地問題報告 成聯合聲明附件基本內容

問：請問你是如何參與到《基本法》起草工作中的？

答：1977年，我從英國畢業，返回香港。我在英國讀的是測量學——它是與土地管理、房地產等經濟活動有關的一個專業。1978年，我認識了我的中學學長陳子鈞大律師、曾正麟規劃師、劉家駿建築師。後來，曾正麟和劉家駿還參加了港澳各界慶祝國家改革開放40周年訪問團，並於2018年11月12日受到了習近平主席的接見。

認識他們後，我得知他們開始籌組一些活動，去深圳幫忙。當時我剛讀完書，時間比較多，便跟隨他們做。大家都知道，當時內地的土地是無償使用且不可轉讓的，沒有房地產市場。我在內地幫忙做一些規劃工作，講一些課，介紹土地經濟到底是什麼一回事，如何發揮市場的力量，怎樣決定土地和樓房的利用和分配。用今天的話來說，就是使市場在土地資源配置中起決定性作用。到了1979年，這些專業人士組成了「促進現代化專業人士協會」，我亦參加成為會員。

直至1984年，內地仍然沒有房地產市場。內地人民和中國政府官員對房地產到底是怎麼一回事，是不了解的。尤其是香港的土地年期，比如999年、99年、75年，具體是怎麼一回事，他們是不清楚的。但恰好在這個時候，中英談判有了一個突破：英國人不再糾纏於香港的「主權」和「治權」問題。於是，在1984年的春天，中英兩國政府關於解決香港問題的談判便開始進入《中英聯合聲明》的具體起草階段。在起草過程中，遇到了一個問題，就是土地契約問題。因為香港界限街以北的所有土地，即整個新九龍和新界，都會在1997年6月27日或之前，即中國恢復對香港行使主權前的3天，全部屆滿。這是一個比較棘手的問題。這個問題怎麼處理呢？由於當時內地沒有房地產市場，所以不清楚這些問題。內地有很多法律專家，可以處理其他問題，包括香港人的國籍問題等，但他們不清楚關於土地契約的問題。

國務院港澳辦知道我們這群人經常到內地講課，便來找我和陳子鈞大律師。我們兩個人遂應港澳辦的要求，去到北京。我們當時住在舊的華僑飯店。我們當時的普通話不行，港澳辦就派一位廣東籍顧問，來與我們用廣東話交談，以了解土地契約到底是什麼一回事，年期是什麼一回事，以及如何處理新九龍、新界的土地在香港回歸前3天全部到期的問題。我一一回答了他的問題。他聽了很久，說還是聽不明白，讓我回去寫個報告。我返回香港以後，便寫了一個報告，交給上面。這便是中英聯合聲明附件三「關於土地契約」的基本內容。中英聯合聲明簽署以後，附件三的作用是比較好的，它穩定了地產市場，穩定了經濟，穩定了人心。因為對很多香港家庭和企業來說，房子就是他們最大的資產。穩定了產權，自然就穩定了人心。

到了1985年，中英聯合聲明生效，基本法起草委員會成立，而香港也成立了基本法諮詢委員會。起草委員會邀請我加入諮詢委員會，我就加入了。諮詢委員會於1985年12月18日成立，有180名委員，皆為香港居民，來自工商、專業、勞工、教育、學術、藝術、新聞、社會福利和學生等界別。3年後，也就是1988年，時任新華社香港分社副社長、諮詢委員會秘書長的毛鈞年先生退休。我便接替他，當上了諮詢委員會秘書長。之後，我又參加了預備委員會的工作，以及籌備委員會的工作，直至1997年香港特別行政區成立。

基本法諮委會3方面工作

問：在香港回歸前夕，香港社會對1997年的所謂「大限」是存在極大疑慮的。為了消除港人的疑慮，基本法諮詢委員會主要做了哪些工作？

答：我在1988年接任基本法諮詢委員會秘書長的工作。基本法諮詢委員會的工作是什麼呢？主要有3個方面。

第一，在香港宣傳、講解基本法的徵求意見稿和草案。基本法的文本前後有三稿。基本法起草委員會在1988年通過了基本法（草案）徵求意見稿，在1989年通過了基本法（草案）。基本法（草案）又經過修訂之後，才於1990年交付表決並獲通過。我們的第一個工作，就是宣傳、講解基本法的這幾稿。

為鼓勵社會各界各階層人士關心基本法，1988年的基本法（草案）徵求意見稿出台前後，當時港英政府同意給了免費的電視和廣播電台廣告時間。我們請了徐小鳳小姐，免費為我們演唱了一首主題曲，並拍攝了廣告片。基本法（草案）徵求意見稿有盲人凸字版。我們還拍了一個錄影帶，請了劉家傑先生為旁白，介紹香港前途問題的由來。

兩個草稿通過後，在當時的條件下，「諮委會」秘書處竟然可以搶在第一時間，在香港通過20多家銀行近900間分支行，向社會免費派發草稿文本。我們事先與銀行協議好，第一天晚上北京才逐條表決通過，第二天中午前我們就把基本法草稿放在各個分行，方便大家取閱，並請大家提意見。

第二，調查研究。譬如，香港人都很關心國籍問題。什麼叫「中國公民」？香港特區護照是怎麼回事？回歸之後，香港人作為中國公民，和英國人留下來的英國國民（海外）護照（BNO）的關係是什麼樣的？當時，我們秘書處專門請人做了這方面的研究工作，並寫了一些研究報告供社會參考，因為這是大家普遍關心的問題之一。

第三，收集意見。我們以不同的形式，做了很多工作，如舉辦了無數場座談會，落區聽意見，以及辦一些社會活動，包括我們受基本法起草委員會委託，在香港——其實是在全國範圍內——徵集區旗、區徽的設計。為了鼓勵大家積極參與，我們還在沙田馬場舉辦了一場兒童繪畫比賽。

應該說，我們的諮詢工作，在整個香港社會都激起了比較熱烈的回應。看了大家的意見以後，我們形成了一系列書面報告，既有專題報告，也有各方面報告。我們將其交給北京，使起草委員會，尤其是內地「草委」，能夠知道香港各界各階層的不同想法。這個工作是卓有成效的。「諮委會」成立4個月後，秘書處已向「草委會」提交了6批專題研討會的總結報告和77份函件和資料，並得到「草委會」的肯定和感謝。

同時，我們亦有組織內地「草委」來香港，與香港的諮詢委員和各界人士見面，直接聆聽他們的意見。我記得我辦過一場座談會，當時比較哄動，但也有些提心吊膽——我們請了一些內地「草委」，包括後來被大家稱為「四大護法」的法律專家，到香港電台，通過和幾位預約的傳媒高層交流，接受他們的提問，向全社會介紹基本法（草案）徵求意見稿。這是1988年的事。在當時內地的習慣中，這是不可思議的事情，但我們做到了。

簽訂聯合聲明後 社會對選舉意見變多

問：中英聯合聲明規定，未來香港特別行政區的「行政長官在當地通過選舉或協商產生」，並未對普選作出明確要求；而基本法第45條卻明確宣布，香港將以循序漸進的方式實行「雙普選」。為什麼在普選問題上，由中國政府主持制定的基本法採取了比中英兩國的聯合聲明更為積極開放的態度？

答：應該說，自從中英兩國政府關於解決香港前途問題的談判開始，對於香港發展選舉式民主的問題，中央的態度一直是開明的、開放的。中英聯合聲明確實規定「行政長官在當地通過選舉或協商產生」，但我們從來沒有用協商的方式產生行政長官。

我們應該先講這件事情的起點。1982年，戴卓爾夫人訪問北京，和鄧小平先生會見。鄧小平先生提出了中國政府對香港問題的基本立場，意思是，1997年要收回香港。在此之前，英國政府和香港的相當一部分人都有一個誤判。他們以為，當時的中國政府要着手現代化，要改革開放，需要香港的資金，需要香港這個實施另一種制度的城市，等等。因此，他們認為，在此情况下，戴卓爾夫人訪問北京時，只要堅持一下，中國政府便會讓步，不會在1997年對香港行使主權。所以鄧小平先生代表中國政府，在戴卓爾夫人面前宣示中國的基本立場，對於英國政府和香港很多人來說，是突如其來的。他們對此沒有準備。

大家接受了這個現實之後，香港很多人便說：香港不是一個政治城市，而是一個經濟城市。我們在香港生活，不在內地生活，就是希望遠離政治。我們不希望搞太多政治方面的事情。只要這個地方能夠繼續享有自由，包括旅行自由、言論自由、學術自由等，我們就可以繼續做生意，養妻活兒。這個便是我們最大的訴求。所以在1982至1984年的中英談判期間，香港社會是沒有什麼關於普選的訴求。這是當時的歷史背景。

然而，在從1984年簽訂中英聯合聲明之後，到1988年我們的基本法（草案）徵求意見稿公布之前，社會上對選舉的訴求就變了。在起草基本法的時候，社會上有聲音要求更大程度的選民參與。大家都知道，1985年，香港舉行了有史以來的第一次立法局選舉，部分議席由功能組別選舉產生，當時的選舉還沒有分區直選。到了1988年，社會上開始爭論，當年是否應該有立法局直選。這個「八八直選」，便成為社會上大家討論得比較熱烈的一件事。後來，港英政府也否決了「八八直選」。所以香港的第一次分區直選是1991年。大家可以看到，在簽訂中英聯合聲明以後，對於選舉產生立法會部分議員以至選舉產生行政長官，社會上的意見是變多了的。

「中央任命」賦予行政長官額外權力

問：在基本法架構中，行政長官的政治地位是怎樣的？

答：在設計香港特區的政治體制時，我們有一個很重要的原則，就是盡量保留港英時期政治體制中行之有效的部分。所以時至今日，我們很多內地朋友問：「行政會議是什麼？為什麼會有行政會議這個東西？」其實，不單止是內地沒有行政會議，世界上許多地方都沒有行政會議。但我們認為，在1997年以前的港英政體中，行政局是一個行之有效的部分，於是我們將其保留下來。這就是行政會議的由來。

在港英統治時期，總督的權力非常大，而且權力的行使完全由行政主導。所以我們如果看基本法第四章「政治體制」的行政長官那部分，會發現行政長官的憲制權力亦相當大。很多權力與當年總督的權力是相當的。當然，政治上會否動用這些權力，是另一回事。不過，我們也做過一些修改。譬如說，當年的總督可以委任立法局議員，但現在的行政長官不可以委任立法會議員，所有立法會議員都是選舉產生的。

從行政和立法機關兩者之間的關係來看，香港特別行政區的政治體制一定不是「立法主導」。首先，香港特區行政長官和英國首相的產生辦法不一樣，英國首相來自下議院，但香港特區行政長官並不是產生於立法會。

其次，香港立法會的權力相對有限。譬如說，立法會不能編制並提出財政預算、決算；立法會議員可以提出私人動議，但不可牽涉公共政策和財政方面的影響。所以說，推動立法的主動權在特區政府。另外，行政長官還可以解散立法會，等等。這些地方都可以體現出來。

另外，基本法第64條規定：「香港特別行政區政府必須遵守法律，對香港特別行政區立法會負責：執行立法會通過並已生效的法律；定期向立法會作施政報告；答覆立法會議員的質詢；徵稅和公共開支須經立法會批准。」這裏提到了特區政府向立法會負責的4個方面，第三點和第四點之間沒有「及」字，第四點後面沒有「等」字。這表明，特區政府只就這4個方面向立法會負責。如果有立法會議員說，行政長官、行政機關等對立法會不負責任，立法會要制衡行政機關——這是政治，不是法律。如果談政治，他說什麼也可以；如果談法律，就是我剛剛說的那些。

我們知道，行政長官的選舉完全獨立於立法會的選舉。最重要的一點，是中央保留了最後的任命權。無論是現在的選舉委員會選舉行政長官，還是日後假如有一人一票普選行政長官，當選人產生後，必須得到中央人民政府任命，才能就任。為什麼中央要保留對行政長官的任命權？這個問題亦要講清楚。

倫敦、紐約、東京市長由選舉產生，不必經上級政府任命，但他們的權力是有限的，基本上僅限於城市管理、市政衛生、交通秩序等。然而，香港實行高度自治，幾乎所有法律都是本地立法。我們的財政也是完全獨立的，不必上繳中央，中央也不給我們撥款。基本法還規定：「香港特別行政區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。」凡此種種說明，香港實行高度自治，香港特別行政區行政長官的權力是很大的，比倫敦、紐約、東京市長的權力都要大。這些權力從哪裏來？為什麼香港作為一個地方行政區，不是一個獨立的主權國家，卻可以有一個權力這麼大的行政長官？

其實，行政長官這麼大的權力，並非完全由選民賦予的。市民從下而上，選出行政長官，賦予他一般的地方行政權力。選出以後，中央說「好，我接受這個人」，然後才作出任命。中央通過任命，賦予他以額外的權力，這才使得他的權力比倫敦、紐約、東京市長的權力大。這是一個很清楚的憲制安排。行政長官被任命以後，因為有從下而上的選舉授權，和從上而下的額外授權，所以便出現了剛才所說的「雙負責制」：他既向香港社會負責，亦向中央負責。

香港特區行政長官除了「雙負責」以外，還有「雙身分」。這一點亦是非常重要的。我們可以在基本法中發現，行政長官是兩個不同方面的首長。基本法第43條規定：「香港特別行政區行政長官是香港特別行政區的首長，代表香港特別行政區。」基本法第60條又規定：「香港特別行政區政府的首長是香港特別行政區行政長官。」這裏要說明一下，香港特區政府不包括立法機關——基本法第59條明確規定：「香港特別行政區政府是香港特別行政區行政機關。」由此可見，香港特區行政長官是「雙首長」。他不僅是香港特區政府的首長，同時亦是香港特區的首長。因此他的權力非常大，責任亦非常大。

（馮林軒和李拉參加訪談並整理訪談錄音）

作者是香港大學政治與公共行政學系副教授

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[閻小駿]