Sean McMinn：為什麼於網上散播有關新冠病毒的歧視性言論、並將責任歸咎於中國的人是在玩火？

到底他們為什麼堅持使用那些標籤形容新冠病毒，而非跟從世界衛生組織的建議呢？分析其背後的動機非常重要。

世衛一份有關新型人類傳染疾病命名的文件指出，應盡量減少該疾病對貿易、出行、旅遊或動物權益所造成的不必要負面影響，並避免冒犯任何文化、社會、國家、地區、專業以及種族群體。

前任世衛衛生安全助理總幹事、現任香港大學公共衛生學院教授福田敬二在2015年就觀察到，「中東呼吸綜合症」和「豬流感」此等疾病名稱，已不經意地污衊了某個行業或族群，並對其經濟及社會層面帶來負面影響。世衛更強調，互聯網和社交媒體幫助不當的命名更迅速的扎根於日常用語。我們不難推斷，這些不當命名在公共輿論及社群的共同意識裏根深柢固，難以改變。

儘管如此，很多使用「武漢病毒」等標籤的人仍會爭辯，以首先爆發疫情的地點命名病毒是慣常做法。事實上，1918年全球大流行的「西班牙流感」便是其中一個經常被錯誤引用的例子。在第一次世界大戰正酣的當時，中立的西班牙允許對其境內疫情不受限制的報道，而參戰各方均有提振軍隊士氣的動機，因而有意淡化或隱瞞各自疫情。該操作令國際輿論產生錯覺，認為西班牙是疫情的起源，令其成為歷史上又一宗冤案。事實上，有關病毒的地理源頭至今仍然未明。

即使如此，仍然有意見認為，毋須所有事情都必須政治正確，中國人亦不應如此沒有自信等。歸根究柢，某些人認為，這確實是中國的錯。

不過，以上論點通常並不科學，目的往往是為了貶低一個國家、地區或其族群。所謂慣常做法，並不等同道德正確、政治正確或有科學論據支撐。特此說明，「西班牙流感」是由H1N1病毒其中一個分株引起的。

我們關於疫情討論的所在語境及病毒的流行規模也是關鍵。COVID-19與之前疫病不同之處，在於今次全球都受到這種新冠病毒的影響，尤其對大家日常生活的影響更為直接，因此更容易誘發人們將疫情歸咎於某個族群。

今日，「德國麻疹」和「日本腦炎」等疾病名稱，已再無跟個別族群扯上太大關係，因為它們已不是人們的關注焦點。然而，「武漢」現仍出現在每天的環球新聞以及人們的腦海中。在現今全球相連的世界中，若繼續稱「新冠病毒」為「武漢病毒」，這是十分危險的。

還有一個值得討論的層面，就是我們為何對一些希望藉標籤「武漢病毒」而推進其政治目的者，須更批判其不純動機。

今次COVID-19危機是在複雜社會系統﹙Social Complex System﹚下產生的一個現象。複雜社會系統，是指由多個可以互相影響的元素所組成的系統。這些元素包括了個體、社群、政府機構以至病毒等。

這些互動的元素出現在社會不同的層面。除非我們對之審慎分析，否則很容易因為沒有注意到當中的反饋閉環，以致出現負面影響，甚至危害生命。

其中一個可能出現及值得留意的反饋閉環是某些人如何利用COVID-19作為政治目的，進一步煽動海外反亞裔的情緒。

在現今聯網的世界，想法比從前流動得更快。這些想法像病毒一樣突變、傳播和感染他人。有時具惡意的想法，會在網絡群組醞釀發酵，就如一些模因及標記。他們所散播的內容，最終可以拖垮整個社會系統。

在複雜社會系統中，一種想法可產生多重效應，動搖社會穩定，打擊這場對抗COVID-19的戰役。

英國生物學家理查德·道金斯（Richard Dawkins）在其著作《自私的基因》（The Selfish Gene）創造「meme」一詞。他從希臘文「mimeme」衍生出「meme」，目的是創造一個可以表達一個文化傳播單元或一個模仿單元的概念。

道金斯認為，模因的文化功能像基因，能適應變異、物競天擇和留存。《韋氏詞典》是這樣定義模因：在某個文化中，從一個人傳播到另一個人的想法、行為、風格或用法。

各種網絡模因表現近似，都是在網上從一個人傳播到另一個人的複製資訊。成功的模因通常具有特定目的：社會評論、政治批判、社會運動、滑稽模仿、惡作劇或為其他利益。

這些把病毒與中國掛鈎的人的目的，路人皆知。在網上加上「#武漢肺炎」標籤的人更是十分清楚知道自己在幹什麼。

他們知道富有種族歧視意味的模因及標記於網上傳播的感染力；也知道模因標記可如何令被誤導的人產生仇恨，繼而透過網絡將之迅速複製及散播，而這正是模因的作用：廣傳意念。

然而，COVID-19這場危機牽涉的不止是中國和政治。新加坡人、香港人、台灣人和其他亞裔群體在海外亦因而受到種族歧視。將新冠病毒與中國畫上等號，只會令歧視的態度愈來愈猖狂、情况愈來愈嚴重。

我們必須更具智慧，小心提防有人利用COVID-19疫情達到其政治目的。譬如，美國總統特朗普是為了助攻對華貿易戰，大家不應跟特朗普一樣，把COVID-19政治化。香港人，你們可以做得更好。將疫情政治化的人不但對其推崇的香港的社會運動毫無幫助，亦無法提升公眾對香港這場社運以及中國在疫情伊始欠缺透明度的認知，對正在受COVID-19折磨的人來說，這樣做更是在他們的傷口灑鹽。

政治化疫情只會助長盲從、種族歧視和心胸狹窄的行為，等同任由某些人操控你們達到政治目的，最終香港的政治現狀也可能會被繼續拖入深淵。

假如你們想令香港變得更美好，請運用理性和邏輯，停止生吞活剝這類最終會破壞香港的網上文宣。那些正在仿效特朗普散播「中國冠狀病毒」標籤的人，他們正不自覺地傷害現時處身外地的香港人。請大家不要讓仇恨蒙蔽了理智。

（編者按：原文為英文，刊於2020年3月25日《南華早報》）

作者是香港科技大學語文教育助理教授，教授本科生網絡素養課程

[Sean McMinn]