鄭立：給戴耀廷：選舉在公是低利益 在私卻是高利益

在一篇訪問中，對於質疑選舉作用不大的部分，戴先生表達，選舉和升級抗爭比較，選舉可能是低風險、低回報的選項，而升級則是高風險、回報未知（可能是高）的選項，所以選擇哪一種，是個人的選擇。這一段小節，雖然不那麼顯眼，卻是非常值得討論的重點。

回報在當選者 代價在民主運動全體

選舉對於香港民主運動而言，是低回報的。

但是，對於參選的個人而言，卻是高回報的。

當選的立法會議員，享用的是接近或超過10萬元的月薪，約滿時有15%的酬金，而且還可以酬庸自己的團隊當議員助理，例如前議員劉皇發就有一名議員助理月薪高達7萬元。每年可以有270萬元以上的營運開支，還有每年高達20萬元的交通與酬酢津貼，粗算一個完整做完一屆的議席能帶來高達逾1500萬元的利益，還能得到名譽與備受尊重。

這絕不是低回報，只是他的回報全都是回報在當選的個人身上。在公低回報，在私卻回報豐厚。說選舉與抗爭並行時，我想並沒有抗爭者，有因為抗爭而得到這麼豐厚的回報，哪怕他們用自己的血汗、自由與性命為香港抵擋了「送中」條例。

至於低代價，這點也可議。每次選舉都要動員大量的義工，投入數以百萬計的選舉開支，這些是較顯見的。但比例代表制的選舉，大家參選爭票的對象，不是意識形態對立的陣營，而是意識形態相近的陣營，也就是所謂的「同路人」，每次選舉，都引起他們互相明爭暗鬥，口誅筆伐，抹黑內訌。選到，光環與名利雙收，沒選到的一無所得。結果總是二桃殺三士，每次選舉都遺下大量的仇怨和冤屈，多少人只因為選舉利益與妒忌，就被說是「鬼」，我只想大家翻翻4年前的文章與網台節目，看大家當時是怎樣說梁天琦的。

這也不是低代價，只是那個代價是在民主運動的全體。在私低代價，只因為代價轉嫁了給民主運動與社會整體，選舉的所謂低代價，就像一家價廉物美的工廠，把污水排在大家飲用的河道裏。當選舉的代價是民主運動的團結之時，這絕非低代價。

選舉，在公是高代價低回報，在私是低代價高回報。抗爭，在公是否有回報可議，但在私是高代價低回報的。選舉的達成，是出於大量的人無私無償為公的奉獻，但選舉的成果，卻是議員個人盡收，公利終究變成私利，私利卻不會變成公利。所以才會出現上次「超級區議員」選舉，5個議席有6個民主派名單的詭異情况。

我不是政客，不是社運人，甚至不是文人，我是商人。故相信人性是趨利的，利益是驅動人類做事的理由，不論是做事而得利，或者沒做好事情而失去利益，都是人類的動力。

香港沒有民主，選舉反而更有理由逼民眾含淚投票予不認同的候選人，只因為「大團結不想建制派贏」時，沒有民主對於那些打算乖乖坐滿4年拿約滿酬金的議員來說，只會令飯碗更鐵打不動，如此，也不期望他們有動力去為民主做些什麼。拿幾百萬，可以住好的地方，吃好的食物，人模人樣，寰宇風情，拿議員身分在國際見外人，走路有風，就算香港民主毫無寸進，還是能領有民主鬥士的光環，這麼美好的一切，足以腐化任何人的靈魂。

議席收益不應視為議員私產

在2003年觀察香港民主運動去到今天，客觀這十幾年的記憶，相信你跟我沒有相差太遠，我不期望能說服誰，只是以一個等待了香港民主這麼多年的市民，說一些閣下身邊的人應該不會說的話，提醒香港選舉所生之利，是不能繼續淪為私利的。

據說最近民主派想要推動初選，初選是為了減少出選者的名單，去最大化議席。而我想大家都知道初選有成本，沒記錯的話之前2018年新東補選的初選，參選者也因為選舉成本，而要付幾萬元的報名費。這又遇上前面的公私利益衝突問題，那麼，我建議由初選勝出並取得議席的人，負擔及分擔所有初選的成本。而落選的人，在選舉後可以從當選的人取回報名費，得益者自付，這應該是很公平合理的。

這應該稍為平衡公私利益，減少付出與所得的不對等，整個觀念必須改變，長期而言，議席公職的收益不應視為議員的私產，觀念改變，才能夠令資源回到民主運動當中，比方說，援助因抗爭而失去自由者的基層家屬，那香港的民主才有未來，而不再是再經歷二三十年的永劫地獄。既然是低代價的事情，就不應該高個人回報，若有，那個人就應該付出更高代價，令事情變回低回報才是。

作者是專欄作家

[鄭立]