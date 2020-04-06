閻小駿：「一國兩制」口述史研究（四之一） 譚惠珠：基本法起草過程 最難解決政治問題

1990年4月4日，第七屆全國人民代表大會第三次會議通過《中華人民共和國香港特別行政區基本法》。同日，時任國家主席楊尚昆簽署第26號主席令公布該部法律，自1997年7月1日起施行。今年適逢《基本法》頒布30周年，作為「一國兩制」口述史研究的一部分，我們陸續走訪了當年曾參與基本法起草與公眾諮詢工作的原香港基本法諮詢委員會秘書長梁振英和原香港基本法起草委員會港方委員李柱銘、譚惠珠和譚耀宗等，回憶往事，展望前程。現借《明報》一角將訪談內容的節錄分4期連載刊出，以饗讀者。今天刊出第一期。

受訪者

譚惠珠，香港資深大律師，原香港基本法起草委員會委員，現任全國人大常委會香港基本法委員會副主任。在基本法起草過程中，譚惠珠是一位比較活躍的起草委員；這當然得益於她作為法律專業人士的背景，另一方面也與她在長期政治生涯中培養出的政治敏感度有關。在這篇訪談中，譚惠珠講述了她在基本法起草工作中親歷的諸多政治爭議。

問：作為法律專業人士，你最初如何走上政治之路？

答：我最開始當的是市政局議員。當時的市政局，是由政府資助和支持的社會福利機構，負責提供文娛康樂設施。市政局由委任議員和民選議員組成，每方12位，各佔一半。在英國人統治的大部分時期，市政局都是唯一可以有民選議員的公共機構，而立法局和行政局都只有委任議員。

1972年，我在英國取得了律師執業資格。應該是1974年，我回到了香港。那個時候，我其實沒有什麼去當議員的想法。因為我接受的是法律職業訓練，可以做大律師；而我有很多中學同學當時已經在私人機構——比如很多社會福利機構——裏面辦事，他們要求我幫忙做一些與法律有關的工作。我就做了義工。1979年，我被選為市政局議員。

我成為市政局議員後不久，1980年10月23日，港督麥理浩宣布取消「抵壘政策」。根據抵壘政策，從內地偷渡來香港的人，雖然屬於非法入境，但只要他們能夠走到市區，或者接觸到他們的家人，就不會被遣返。但是，隨着過來的人愈來愈多，到1980年，麥理浩就覺得，香港沒辦法負擔這麼多從內地過來的人，於是忽然在10月23日宣布取消抵壘政策。

有一個工作天，早上8點到8點半之間，我正在我的大律師寫字樓辦公——這個地方叫「荷蘭行」，就是現在的皇后大道中9號。我那天是準備去打官司的。突然間，有人敲我的門。我打開門，門外有男有女，共20個人左右，都在哭。他們在取消抵壘政策以前，已經到了香港，本來可以享受抵壘政策的待遇，但由於沒有去領身分證，現在忽然就變成非法移民了，就來請求我幫助。我說，我現在沒有時間跟你們談話，我1點鐘退庭之後，去找你們。

我打了半天官司後，中午還沒吃午飯，就去見他們。香港大會堂外面坐滿了人，男女老少都有。他們告訴我，他們要去港督府示威。我說，你們千萬不要這樣做，因為香港人不一定同情你們。我告訴他們兩點。第一，你們不可以再犯法，不可以在香港搞什麼遊行抗議。第二，我現在知道了你們的情况，政府有酌情權，是可以允許一些人留下的。你們要把能證明你們的家庭情况、在香港逗留時間的證據，比如水電費的收據、女兒的出生證等，都拿出來。

之後，我暫時不再打官司，就專心處理這件事。我打電話給政府說，你們別拉人，拉人的話，就全亂了。政府就沒有拉人。我這裏成了登記中心，登記他們的資料，把他們的資料分類：單身的、有家庭的、有身分證明的、沒有身分證明的，等等。沒有身分證明的怎麼辦？可以叫他的鄰居來發誓。到了12月24日，聖誕節要到了，政府來拉人了，我也沒辦法了。我們對着哭了整個聖誕。從內地或者澳門偷渡來的人當中，在香港待了3年以下的都要走，但待了3年以上的基本都留下了；有孩子的、有配偶的也都留下了。事情辦完後，我就把所有的紀錄都一把火燒掉了，從此再也沒有人知道誰是「非法移民」。

市政局裏面有一個傳統，就是有一到兩位民選議員，可以被委任為立法局議員。這件事過去以後，1981年，港督麥理浩把我委任為立法局議員。大概一年多以後，1983年，港督又把我委任為行政局議員。

1982年9月，中英雙方已經開始談判了，但我在立法局裏的消息並不是太靈通。我當時就想，如果有事情發生，我還是要做好自己的工作。我沒有太過擔心這個問題怎麼解決，反正這是英國政府跟中國政府之間的事。

「看聯合聲明內容是否都寫入基本法」

問：你如何參與到基本法起草工作之中？

答：當時，香港的前途很不明朗，我跟其他香港人一樣，都有一些憂慮。進入行政局之後，我才知道香港回歸已經成為定局。1979年，麥理浩到北京會見鄧小平，鄧小平那時已經明確告訴他，中國要收回香港了。麥理浩回來之後做的第一件事，就是在公開講話中說，鄧小平叫「香港投資者放心」。這句話一出，香港的股票就下跌了。香港投資者可以放心，但如果不是投資者又該怎麼辦？當時，麥理浩雖然已經知道香港要回歸，但他在公眾面前絕口不提這件事。跟他一起訪問北京的，是行政局首席非官守議員簡悅強。回來後不久，簡悅強就辭職了。

麥理浩回來後不久，就於1980年推出了《香港地方行政的模式綠皮書》，開始設立區議會。這是英國從殖民地撤退之前，所謂「還政於民」的一貫手法，即推行代議政制。區議會建立之後，我當時還不知道它的特殊性，就於1983年當上了區議員。當時，中英談判已經進行了一年，我發覺談判已經走到了一個地步——「以主權換治權」有困難。我記得，我進入行政局不久，香港匯豐銀行的董事會主席就帶我去見許家屯。事前，行政局的資深議員已有一些做游說工作的想法。我記得當時說中國收回香港是不利的。

那個時候，我根本不知道什麼是政治。因為我剛進入行政局不久，是唯一的民意代表，而在行政局裏面，談的是「以主權換治權」，所以我就去發言了。那是我第一次體會到「談判」是怎麼一回事。

當時，我們把行政局的工作內容分為兩部分，一部分是香港本身的事務，另一部分是中英談判的事務。當時的行政局裏面，有駐港英軍三軍司令，有英國政府的政治顧問和法律顧問，所以整個議程是與倫敦緊密聯繫的。我們有時可以通過電報，了解到中英談判的內容。從1983年9月開始，往後每一階段的談判內容，都是從這裏了解到情况的。因為中國不允許談判出現「三腳櫈」，只能由中英雙方解決主權問題，所以香港本身沒有直接參與的權力，基本只能通過行政局和立法局提出意見。

我當時有非常大的憂慮。我知道中英談判一度不是很順利，也知道香港人很擔心。因為香港不可介入中英談判，所以也不可公開徵求民意。我做「四料議員」時，主要工作就是與各級議員和民間團體保持密切聯繫，以探索他們對於香港前途的看法。我就問他們，假如英國人離開，你們擔心什麼？他們擔心最多的問題當然是，1997年以後，香港是一個什麼樣的制度和生活方式？自己的人身安全、自由和財產受不受影響？他們擔心的都是這些問題。我雖然知道中英談判的一些詳情，但並不能給他們透露任何資訊。我只能說，會爭取盡量不變，「盡量不要改了」。其實我聽了鄧小平的談話後，才知道了「不變」這個詞。

中英談判期間，我的壓力很大。我不停地跟社團和各級議員接觸，一輪一輪地了解情况。不過，我當時雖然有擔憂，但對中國政府還是有信心的。很多人問我，要不要移民？我說，你自己決定。我有一個同班同學，他在一個美國銀行做副經理。銀行對他很好，讓他全家搬去加州，給他工作和綠卡。他問我，應不應該去？我跟他說，現在大風大雨，你可以走，但我在這裏打着傘等你回來。他問我，你為什麼這麼有信心？我說，中國政府如果想整死香港，根本不需要那麼長時間，一字一句地慢慢討論——關掉東江水，香港就完蛋了。我看了很多電報，知道中英雙方經歷了很多討論。我覺得，中國政府希望了解香港是怎麼一回事，並且在認真思考如何處理日後的問題。我的這位同學，後來也全家回來了，兒女在內地和香港做專業人士的工作。

這時，我的一位朋友來找我。他是香港人，當時擔任全國政協委員。他問我，假如中央委任你為基本法起草委員會委員，你會怎麼辦？我說，《中英聯合聲明》的每個字，我都看了好多次，如果擔任「草委」，我會完成一個任務，就是看中英聯合聲明的內容是否都被寫入了基本法。我又說，如果有機會，我很願意去學習，但我要先去徵求一下港督尤德的意見。然後，我就跟尤德說了這件事。尤德說，好啊，你去吧。我就跟我的那個朋友說，港督同意了。於是，我就參加了基本法起草委員會。1989年發生了「六四事件」，但香港回歸已成定局。

中央與特區關係兩大爭議

問：在基本法的起草過程中，哪些問題的爭議最大？

答：在基本法起草過程中，最難解決的是政治問題，尤其是中央與特區的關係問題。基本法起草委員會一共5個專題小組，我參加了兩個，分別是中央與特區的關係專題小組和政治體制專題小組。在中央與特區的關係方面，第一個重大問題就是，《中國憲法》是否適用於香港？在香港，基本法是否代替了憲法？有了基本法，我們是否就不用再理會憲法？

基本法第11條處理的就是憲法與基本法的關係。當時，內地「草委」和幾位跟內地比較熟悉的香港「草委」都說，憲法對香港有法律效力。因為中國是一個單一制國家，作為一個整體，版圖上不能有某個角落，可以不適用憲法。但有一位香港「草委」卻說，那不行，中國憲法有「四項基本原則」，有很多社會主義要素，如果適用於香港，豈不是與「一國兩制」相衝突嗎？他認為，要寫一個清單，列明憲法中的哪些條款，可以在香港適用，同時又不損害「兩制」。為了解決憲法在香港的適用問題，我們幾個法律專家，包括上面提到的這位「草委」，就坐在一起，對憲法進行了分析。我們發現，有些條款適用於香港，比如中央政府架構、國旗、國徽、首都；有些條款不適用於香港，比如「四項基本原則」。我們把打印好的憲法塗了5個顏色，作為區分，但發現還是解決不了問題。因為有些條款比較複雜，第一句適用，但第二句不適用。這種情况就不好處理。

最後，我就說，我們別用這個辦法了，用另外一個辦法吧。我對基本法第11條提出了3句表述：第一，「根據中華人民共和國憲法第31條」；第二，「香港特別行政區的制度和政策」；第三，「均以本法的規定為依據」。當然，「香港特別行政區的制度和政策」之後，還有「包括社會、經濟制度，有關保障居民的基本權利和自由的制度，行政管理、立法和司法方面的制度，以及有關政策」，這就是「集體智慧」的產物了。後來，有基本法起草委員會內部工作人員在香港演講時，說這是「譚惠珠方案」。

在中央與特區的關係方面，第二個爭議很大的問題，就是「授權」的定義問題。「授權」不是「分權」，未授予的權力依然屬於中央，香港沒有「剩餘權力」。授權是一次性的，還是反覆做出的？基本法第2條規定，「全國人民代表大會授權香港特別行政區依照本法的規定實行高度自治，享有行政管理權、立法權」。這裏的授權是一次性的。但是，由於香港沒有「剩餘權力」，香港如果需要「高度自治權」之外的其他權力，依然需要請求全國人大的授權。所以基本法第20條規定，「香港特別行政區可享有全國人民代表大會和全國人民代表大會常務委員會及中央人民政府授予的其他權力」。但授權也要監督。

基本法包含附件 可用於處理易引爭議問題

問：內地法律一般沒有附件，為什麼基本法會包含附件？

答：內地法律一般沒有附件，只有香港和澳門的基本法有附件。這也是我們當年討論的結果。基本法的附件比正文更容易修改。附件的修改程序，可參照基本法第18條第3款的規定，由全國人大常委會在徵詢基本法委員會和特區政府的意見後作出增減。因為附件的修改程序比較簡便，所以可用於處理一些容易引發爭議的問題。比如，基本法第18條處理的是中央與特區的關係問題，其第2款規定，「全國性法律除列於本法附件三者外，不在香港特別行政區實施。凡列於本法附件三之法律，由香港特別行政區在當地公佈或立法實施」。將在香港特區實行的全國性法律列入附件三，便於我們根據形勢的變化，而做出相應的調整。

最後，基本法第19條也是關於中央與特區關係的一個重要條款。第19條規定，「香港特別行政區法院對國防、外交等國家行為無管轄權」。關於這一條，我們當時爭論的主要問題是，究竟什麼是「國家行為」？普通法當中有很多「國家行為」的情况，但這些情况未必完全適用於中國。當時，我們有過討論，但還是沒有搞得很清楚。後來，直到「剛果（金）案」的人大釋法，大家才最終弄清楚什麼是「國家行為」。

居港權問題 中央稱擁戶口控制權

問：基本法第24條討論的情况如何？

答：這一條是和「吳嘉玲案」綑綁在一起的，它規定了誰有權利做香港居民。因為基本法是按照憲法的基本框架來寫的，所以我們要把中英聯合聲明的內容進行分類，然後讓不同內容體現在基本法的不同地方。中英聯合聲明附件一第14部分第1段定義了香港的「永久性居民」，這一部分內容就體現在了基本法第24條第2款。但中英聯合聲明附件一第14部分第4段規定了對內地人進入香港的管理辦法，這一部分內容就體現在了基本法第22條第4款。

中英聯合聲明附件一第14部分第4段規定，「對中國其他地區的人進入香港特別行政區將按現在實行的辦法管理」。「現在實行的辦法」，就是1984年實行的辦法。1984年，中國政府每天批准一定數量的「單程證」，獲得「單程證」的人，可以持證進入香港。這裏說「按現在實行的辦法管理」，意思就是需要中國政府批准。我們起草基本法的時候，魯平對我們說，不能夠寫「按現在實行的辦法管理」，因為沒有人知道「現在實行的辦法」究竟是什麼。於是，我們就寫了基本法第22條第4款，用來管理進入香港定居的人。「中國其他地區的人進入香港特別行政區須辦理批准手續，其中進入香港特別行政區定居的人數由中央人民政府主管部門徵求香港特別行政區政府的意見後確定」——這其實就是對「現行辦法」的表述。

問：有媒體報道，在基本法第24條討論過程中，你曾經堅持，未來的特區政府應該在批准內地人「居港權」問題上擁有控制權。是這樣嗎？

答：不止我一個人，當時好多人都這麼說。最近，很多立法會議員也這麼說。在制定基本法的時候，很多香港人都認為，這個問題應該由特區政府決定，外地人不可以隨便來香港定居——因為怕來的人太多。但是中央政府說，香港是中國的一部分，戶口控制權應該屬於中央政府，由中央政府決定誰可以進入香港。這個問題當時確實引發了爭論，但爭論很快就結束了，因為「現行辦法」擺在那裏，沒辦法改。

當時的「現行辦法」，已經存在「單非」的要求。只有當爸爸或媽媽在子女出生時，已經是香港的永久性居民，他們的子女才能獲得「居港權」。那麼，沒有「單程證」的「單非」兒童，能不能獲得「居港權」？「吳嘉玲案」就屬於這個問題。終審法庭當時判定為可以，最後引發了人大釋法。其實早在1996年，特區籌委會就通過了一份明確的意見，說明「無證兒童」沒有「居港權」。1999年的人大釋法，亦採納了這個做法，用基本法第22條第4款所規定的審批權，來管住第24條。

（馮林軒和鄒思聰亦參加訪談，並整理訪談錄音）

作者是香港大學政治與公共行政學系副教授

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[閻小駿]