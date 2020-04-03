李浩然：基本法頒布30周年——個人權利與社會公益之間

權利並非絕對 必然衍生義務

相對於集體權利，個人權利更接近於公民自由，即《基本法》第三章，明文保障的香港居民享有的權利。基本法第三章的標題是「居民的基本權利和義務」，而唯一的義務就是第42條的「香港居民和在香港的其他人有遵守香港特別行政區實行的法律的義務」。

由此可以推定，在享有基本法保障的權利與自由的同時，個人也有義務尊重其他人享有該等權利和自由不受侵犯。因此，在強調個人權利的同時，不單不能忽略、而且更應充分考慮集體或者他人的利益。天賦人權不應被理解為天賦自私和放任。

權利並非絕對，它必然衍生義務，兩者共榮共辱。而且在合理的情况下，甚至可能會被適度限制。所以在不同的權利產生對立或出現衝突的情况時，應該以包容的態度去接受或者妥協。否則，也只能以合乎比例的標準取捨。不能把自我的權利無限擴大膨脹，忽略其他個人也享有相對的自由與權利。

個人自由與社會公益之平衡

在香港，公民自由即公民根據基本法第三章內所保障的人身、財產和選擇的自由權利。除因應香港的歷史背景而產生和以特別立法補充的權利之外，這些自由權利基本上已包含在《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約這3項國際公約裏面。

特區政府在施政時，必須遵從基本法條文，也因此必須保障和維護這等權利。理論上公民自由和政府施政並不相對立，可是在一個多元的社會中，能夠達到一致看法的機會可說是微乎其微。政府的施政決策在社會上必然引發一些反對聲音，或者影響一些市民的個人選擇。由此需要讓社會對相關政策有闡述其意見的機會，政府也應該積極疏導民意，修訂或優化提出的政策等等。雖然這些程序必然影響效率，但卻是為了維持民主法治而必須付出的成本。然而，自由並不等同放任，爭取權利並非鼓吹自私，社會更不應墮入虛無主義或者無政府主義的陷阱中。

作者是特區政府基本法推廣督導委員會委員

[李浩然]