曾志豪：以防疫之名濫權

政府明明表示等外賣的食客不算「公眾聚集」，但警察卻又會驅趕黃店外的等外賣民眾，這是警察自己也不熟悉法例那麼簡單，還是以己為法、肆意擴權滋擾？

濫用條例打壓市民 加深社會矛盾

3．31太子站的獻花紀念活動，警察居然可以叫5個市民排列一行搜查，然後便以5人的數字，控告他們違反了「公眾聚集」的條例，票控2000元！這已經不是「錯用法例」，而是直接的「誣告」。

究竟林鄭政府是否知道，防疫法例已經成為警隊最新添置的「法律武器」？防疫條例本意是解決公共衛生問題，盡快恢復市場健康，令商戶市民可以減輕疫情下的壓力痛苦；但警察如此濫用防疫條例打壓商戶和市民，背道而馳，反而加深社會矛盾，完全無助平息紛爭，繼續拖政府後腿！

如果警察不好好解釋執法的尺度，而林鄭放任繼續縱容「可以即時票控不作警告」，則只怕我們會看到更多以「防疫」之名、打壓公民社會人權自由的行為。任何在食店徘徊的年輕人隨時都可以被警察驅趕、盤查騷擾，一切都以「防疫」之名獨斷橫行。再加上建制派放風，希望以「疫情」為名，推遲立法會選舉，只怕這些「藉疫過橋」會加深香港社會內鬥，苛政猛於疫！

作者是傳媒工作者

[曾志豪]