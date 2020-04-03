周永新：新冠肺炎疫情影響廣且深

新冠疫情會延續一段長時間

這樣，市民和政府應該怎樣面對今次新冠肺炎疫情？首先，市民必須放棄當初的想法，以為病毒既以新型冠狀病毒命名，基因排序又與「沙士」十分接近，疫情應該不會停留太耐，或許半年便會過去。政府方面，似乎也有同樣的看法，所以2月設立的防疫抗疫基金，推出的民生紓困措施，很多都是一次性的。到第二波疫情出現，尤其世界衛生組織宣布新冠肺炎「大流行」（Pandemic）後，市民開始認同傳染病學者早前的看法，就是疫情將會持續相當長時間，市民必須有心理準備，戴口罩外出的日子不會很快過去；換言之，生活方式的改變不會是短暫的，市民必須作出長久適應的打算。那麼，在防疫抗疫工作上，政府的對策又應有什麼改變？以下是筆者的意見：

人與人減少接觸造成疏遠

第一，是政府必須視這次抗疫工作為一場持久戰。戴口罩外出雖然不舒服，但習慣了，也不當什麼一回事，况且自己患上流感的機會也小了。不過，戴口罩的日子一再拖長，集體活動可免則免，難免減少人與人之間的接觸。政府透過「派錢」和減稅等措施，或可減輕市民生活上的負擔，間接刺激消費，但人與人之間少了接觸，造成的隔膜和疏遠並非金錢可以彌補。

筆者認識一些從事安老服務的社工，他們說：從年初開始，住院的長者減少外出，家人也少了探望，住院長者本來已很少與親友接觸，現在生活更感孤獨。另外，香港約有10多萬獨居長者，他們平日到長者中心閒坐，或參加康文署舉辦的活動，現在這些設施和活動不是關閉了，就是暫停，開放的也諸多限制，獨居長者所要忍受的苦悶可想而知！原先以為疫情很快過去，現在看來，百無聊賴的日子到了暑假仍不會結束。

同樣，學校停課，學生只好在網上學習，雖言「停課不停學」，但現代教育的目的，就是限於傳授知識嗎？學校教育是透過學習的過程，包括學生與老師的接觸、同學們的互動，讓兒童學懂做人和待人接物的道理。原先以為停課是兩三個月的事，現在看來，到了學年結束，復課還是遙遙無期；整整半年過去，知識吸收還可從後趕上，但青少年在成長階段，缺少了師友的交往，對個人的培育會有什麼影響？總的一句，抗疫工作已變成一場持久耐力戰，就是疫情過去，對不同市民造成的衝擊，政府還有大量的工作要做呢！

第二，是政府應深入衡量新冠肺炎疫情造成的損害。從種種迹象看來，今次疫情帶來的「後遺症」會比「沙士」更廣闊和深遠。原先，以為疫情對經濟的影響主要集中消費和零售行業，所以政府紓困措施以協助中小企為主，但疫情「大流行」後，全世界多個國家和地區「封關」，全球經濟處於停擺狀况，股市大起大落，資產在短時間內大幅蒸發。現在疫情在全球蔓延，港人雖不至人心惶惶，但新冠肺炎的影響伸延至每一行業，再不局限於從事消費和零售的企業和僱員。

財富大縮水成為城中熱話

常說「疫症面前，人人平等」，今次疫情可說已多方面損害市民的生活：疫情開始時，市民少了逛街和聚會，餐飲業等消費場所首當其衝，隔離和檢疫措施實施後，與旅遊有關的行業全線停頓，僱員不是被炒或減薪，就是自願或非自願的放無薪假期。到政府禁止市民在公開場所4人以上聚集，及戲院等娛樂設施暫停14日，香港的經濟活動近乎停擺，預期失業率將會急速上升，用上官員的說話，情况十分嚴峻。

到股市急速下挫，有資產的市民發覺情况不妙，如何避免財富大縮水，成為城中熱話；有錢的自然擔心，一般打工仔就不會受到牽連？2008年金融海嘯時，筆者仍是強積金的諮詢委員，當時強積金雖實行只有8年，但積存的金額也有3000多億元，而海嘯一來，全部損失接近10%，也就是300多億元；現在強積金積存的金額超過1萬億元，今次新冠肺炎將令300多萬打工仔損失多少？4月時公布的數字可見端倪。總的來說，這次疫情影響所及，可說無論富的、貧的、有工作的、沒有工作的、老的、嫩的，都在不同程度和範圍上有損失。政府的對策不應再說什麼針對性了！英國、澳洲、丹麥等政府為了保住工人飯碗，不惜補貼薪金，香港特區政府除了支撐企業外，不知有什麼辦法協助僱員渡過難關？

公私營醫療分割 削弱抗疫能力

第三，是政府應趁機檢討醫療和相關政策。常說「有危便有機」，但能否抓緊這次新冠肺炎帶來的機遇，要看政府能否從其中汲取教訓。這次疫情給予醫護人員的壓力，有目共睹，筆者和市民大眾一樣，對公營醫療工作人員的奮力和付出，心中都有無限敬意，祝願他們在辛勞工作中保持健康。

這次防疫抗疫工作，香港的醫療服務明顯出現以下弊端：首先，是公私營醫療系統的分割，極大程度上減低了醫療服務所能發揮的防疫抗疫能力：一方面私家醫生慨嘆應診病人大減，但另一方面卻連檢測也諸多推搪。政府真要好好反思，以後私營醫療服務怎樣可與公營服務互相配合，單是增撥資源給醫管局不能解決公私營醫療服務不協調的問題。

其次，疫情開始後，有肺炎病徵的一窩蜂向公立醫院求診，再一次暴露基層醫療服務未能發揮應有的作用；去年《施政報告》，政府增撥資源成立地區康健中心，但功能只局限於預防的範圍，這樣怎能改變公營醫療向公立醫院傾斜的漏洞？今次新冠肺炎疫情顯示，除非基層醫療能分擔公立醫院部分功能，病人只顧湧向公立醫院求診的現象不會改善。

其他疫情揭示的問題和教訓，有機會再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]