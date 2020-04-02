陳帆川：湖北大事慶祝 與8．31念念不忘

中國在疫情爆發中至後期，操縱各路媒體隱惡揚善，大力打壓反對聲音，集中吹捧抗疫的眾志成城與醫護有愛，將一次隱瞞疫症醞釀的政治危機，化解成一場由習近平親自指揮的抗疫愛國運動。

本來，在艱困中揚善能為逆境中的人民帶來希望，正如現在各大西方媒體皆大事報道正能量的暖心事件，來緩解氣氛。不過人家揚善之餘不會隱惡，對於當權者的批判仍然同步進行，跟共產黨一味以正面報道充當新聞頭條的手法不能相提並論。

有些人提出一種說法，指在疫情爆發高峰期，我們不應對當局批評太狠，反而應該集中力量互助互愛，走出谷底。這種講法聽起來溫情而理性，其實無異於替當權者埋沒真相而開脫。看現在大陸疫情高峰已過，誰還會深究肇禍的誰是誰非？既往不咎，又如何防止悲劇重演？

武漢將在下周三解封，屆時當地會否有慶祝活動，規模有多大、規格有多高，值得留意。如果這個疫症爆發點在各國疫情高峰之際仍然載歌載舞，未免令人側目，突顯共產黨耀武揚威之自信膨脹，或再招惹輿論反彈。

有些人不走陽關道 寧過獨木橋

剛過去的周二是「8．31太子站襲擊事件」月度紀念日，「反送中」運動雖然因為疫情而趨於平靜，但仍有不少人念念不忘，在警隊煞有介事重兵佈防的情况下，月復月紀念當日慘劇，堅持向當權者追求真相——當日有否釀成死亡，港府和港鐵尚未釐清公眾懷疑。

在沒有爆發衝突的情况下，警方拘捕至少20人，有人疑再被防暴警察打至頭破血流。當日很多網民發帖苦勸黑衣人回家，但可以想像，8．31第八個月、第九個月，還是會有人挺身而出，雖千萬人吾往矣。

跟隨政府主旋律永遠是舒適的，人們甚至會很容易說服自己正在做一件光榮而有意義的事，就跟湖北歌唱祖國的人民與自比忠誠勇毅的香港警察一樣。不過也有一些人不走陽關道，寧過獨木橋，盼望橋到盡頭是遲來的正義。你又選擇做哪一類人呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]