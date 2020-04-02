王慧麟：口罩之爭大可結束

近日，奧地利政府宣布，任何進入雜貨店及超級市場的人，需要戴上口罩，如果人民忘了戴口罩，商家會免費給一個。有些歐洲國家如捷克、斯洛伐克等已經強制要求國民出街要戴口罩。相比西班牙、意大利以至英國，這些歐洲國家的疫情未必太嚴重，但這些國家的醫療系統可能更加脆弱。這些國家為了防患未然，見到其他國家及地區，例如台灣、香港及韓國等，都要求人民戴上口罩，而這些地方的抗疫措施也有一定成效，於是也相應跟隨。

一國人戴口罩否 為何成世界議題？

面對疫情，一個國家的人應否戴上口罩，本是其國內抗疫政策的事情，為何卻成為一個世界性的議題呢？這其實是有幾件糾纏不清的事情，綑綁在一起的結果。

第一，世衛以及一些西方國家的防疫指引，大抵指出，口罩是不能有效阻隔病毒，所以，人民只是在生病的時候或者去醫院時戴上。有些國家甚至用紅色的警告字眼要求國民不要盲戴口罩，原因是要把口罩留給醫護人員，及真正有需要的病人。

第二，武漢出現疫症之後，不單國內民眾在搶包括口罩在內的個人防護物資（PPE），其他國家的華人也在搶購。海外大量PPE被搶購一空。一些海外的亞洲人，為防疫情散播，也主動戴上口罩。當時還有一些歐美國家民眾，覺得這班亞洲人既然無病無痛卻戴口罩，覺得這些人「多此一舉」，是不尊重當地歐美國家的文化（令筆者想起，10多年前，歐洲國家在討論，應否禁止信奉伊斯蘭教的學生戴上頭巾返學，因為這樣被視為有宗教色彩，與部分國家的去宗教化之教育制度格格不入）。一些極端的人，就用言語嘲弄亞洲人，甚至向戴口罩的亞洲人吐口水。

第三，歐美各國疫情日趨嚴峻，當地相關物資價格飛漲，PPE包括口罩更加不夠用，不少國家及地區已封關，人民想買口罩出街更加買不到。歐美部分人士就批評中國以至其他國家，炒賣PPE包括口罩，甚至拒絕口罩出口，令到全球醫護物資更加短缺，甚至指一些國家利用醫護物資搞口罩外交云云。

筆者非公衛政策專家，究竟口罩的防護作用如何，專家知道的比我更多。但從公共政策方面來看，處理疫情，應以靈活、迅速及務實為上。任何可以調動的因素，當然要即刻，甚至超前動用，以穩定民心。在公共緊急情况下，人民的信心異常脆弱，任何一個環節出事，就會令人民出現信心浮動，更會牽動整個社會處於極度恐慌的狀態。既然亞洲一些國家及地區，顯示了口罩有一定的抗疫作用，為何歐美國家過去兩個月來，一直不肯就使用口罩的問題鬆口呢？按道理，好的公共政策，是沒有國界的，任何可以抗疫的手段，只要是有用的，就應該推動，缺一不可。

歐美過去不肯鬆口 怕個個戴口罩通街走

主要原因，是這些國家的疫情極為嚴重，醫療系統已經近乎崩潰。假如政府仍要國民戴口罩出街，那麼不單市面的口罩等物資更為緊張，而且又怕人民覺得戴了口罩就可以避疫，反而弄巧反拙，個個都戴口罩通街走。所以，一些國家如英國，近期仍然依照世衛指引，認為健康人士不需要戴口罩。

但是，近日不少歐美的公衛專家開始鬆口。有報道指，美帝政府在考慮，下一波的抗疫工作是否包括需要公眾戴上口罩。另外，食品和藥物管理局（FDA）前專員戈特利布早前在智庫的一份報告中提出，美帝政府在疫情過後，逐步開關之時，應該鼓勵人民在公眾地方戴上口罩，以防止疫情反彈。

處理疫情應靈活務實 不應有政策成見

口罩之爭反映了，一些國家的公衛官員，在處理疫情方面，不要及不應有政策成見，應該抱着，凡是有利於減緩疫情、有利穩定民心的政策，就要即刻做、超前做，而不是大打口水戰，與記者及網民，爭論口罩是否一定可以完全阻隔所有病毒，又或者「如果不正確使用口罩反而會播毒」等問題。按此邏輯，洗手也不一定可以完全及絕對殺死所有病毒，而不正確地洗手反而會播毒，讓自身受到病毒威脅，那麼健康的人就不用洗手了嗎？

作者是時事評論員

[王慧麟]