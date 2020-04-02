李浩然：基本法頒布30周年——遵從法律是尊重法治的第一步

今年是《基本法》頒布30周年。隨着回歸以來，基本法一直確保着「一國兩制」的順利實施。這部憲制性文件的最主要內容，除了訂明香港在國家的地位和相應授權外，還有同樣重要的，是保障和發揚香港的法治精神。那基本法是怎樣說法治的呢？法治是一個很複雜的概念，包含很多不同的元素，才能共同組成社會的法治。

何謂法治

所謂「溥天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣」。在傳統中國文化裏的「法治」思維，簡而言之就是「皇治」，主要針對的是法律（或者皇訓）的崇拜和遵從。然而現代社會對「法治」的理解，不單純是對法律外在的描述（Rule by Law），還對法治的內涵有所要求。

無論是現代「實證法律」（Positive Law）代表學者哈特（H.L.A. Hart），抑或主張「自然法律」（Natural Law）的菲尼斯（John Finnis），不約而同皆認為，一個有效的法律體系，必須滿足一定的內在要求，例如法律應該公開透明、罪罰合乎比例，以及法律面前人人平等基本原則。這些對法律體系的內在要求，構建成現代「法治」（Rule of Law）的思想與觀念。

然而，不論是主張「法律就是法律」（The law is the law）的實證主義者，還是推崇自然法律的學者，均同意守法是法治的最根本。

不應美化違法主張

這是為什麼呢？因為如果有人不守法，會使法律不再受到尊重，法律系統就會失去其至高無上的地位。此時的法律體制便沒有認受性，繼而法律不再是法律。例如基本法，是在上世紀80年代歷時接近5年時間起草而成，其間經過大量社會諮詢才形成各界的共識，能夠廣泛代表香港社會各階層不同的利益；也曾經歷多個徵求意見稿和草案，供社會各界深入討論，最終成為今天的版本，及得到社會的認可和尊重。

所以任何違法的主張，都是挑戰法治、衝擊法治的行為，絕對不應該被美化成為了所謂維護法治才進行的抗爭。「公民抗命」不等於「違法達義」，前者是以不合作為手段，向當權者表達政治訴求。一般是被動式抗爭而並不牽涉任何暴力行為，參與者亦願意為自己的行為承擔刑責，主要目的是要引起公眾的關注，增加管治的成本。然而對於後者，在社會上一般被理解為只要為了達到理想中的公義，可以用盡一切手段，包括違反法律的暴力行為。支持後者的人，強調不公義的法律並不是法律，所以違反這些法律道德上並沒有缺失；可是往往這些所說的公義與不公義的指控，其實一點也不清晰，連概念上也極端模糊。試問每個人心中都有自己理想中的公義，那什麼才是真正的公義呢？以違法的手段達到的目的，可以說是真正公義嗎？况且，他們所針對違反的法律，本身並不存在不公義的成分，例如刑事破壞、縱火等等，僅僅是他們認為管治者做了不公義的事情而已。歸根究柢這就是暴徒文化，以公義掩飾他們背後的政治目的或者自私的想法。所以，如果真的是要維護香港的優良法治傳統，便必須遵從法律，在法律允許的框架下表達意見和訴求。

不論是強調法律外在的效率，或者是重視法律內涵質量的人士，也同意尊重法治的第一步，就是由遵從法律開始。

作者是特區政府基本法推廣督導委員會委員

（基本法頒布30周年——系列之一）

[李浩然]