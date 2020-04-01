周浩鼎：藉疫情踩中國 手法卑劣

特朗普遮掩自己處理不當

特朗普及蓬佩奧的做法基本上只是想推卸責任給中國，轉移視線並且遮掩自己處理疫情不當。這種手法根本是卑劣及不負責任。在全球遭到疫情蹂躪的當中，本來應該齊心抗疫，而特朗普竟然在這時候聚焦把責任向中國推卸，並且企圖把種族矛盾放大，在美國本土掀起種族歧視的浪潮，其行為亦令不少美國人咋舌。

反觀我們中國，國家主席習近平最近在20國集團峰會發表的講話中，提到中國繼續全力防疫之餘，同時也會支援其他國家，一同抗疫。中國早前已經派遣專家到意大利協助他們抗疫，並且分享一些中國在抗疫過程中的經驗。

英國本來在應對疫情的早期，不少當地評論暗踩中國的抗疫措施，有些甚至對於嚴控人流管制根本不屑一顧。但當疫情在英國大肆爆發的時候，最終英國首相約翰遜態度180度轉變，由原先不斷強調不跟從嚴格防控，到最近忽然採取嚴格的人流管控措施。目前約翰遜本身也已確診新冠肺炎。在這種情况之下，西方國家在處理今次疫情應汲取了不少經驗。

至於經濟方面，美國政府早前已經宣布會用2萬億美元救市方案刺激經濟，支援美國國內的企業及人民。

中國要靠國內消費帶動經濟

對中國來說，目前除了處理疫情以外，在步出疫情以後怎樣恢復經濟也是值得探討的課題。有別於其他已發展國家，中國國內消費佔整體國內生產總值不超過四成（2018年數據），相比美國，（國內消費佔其GDP達69%）仍有相當距離。未來中國依然要靠國內消費去帶動經濟，主要是因為中國本來依靠的出口在目前疫情蹂躪之下，大部分西方國家都停止經濟活動，從而影響到訂單的安排。所以中國目前需要在疫情受控的前提下，逐步刺激自身的消費，透過經濟活動逐漸復蘇以後去挽救國家的經濟。

當然，中國是否依然能夠企穩為世界工廠，最主要是看中國的生產線供應鏈能否維持妥當。因為西方國家的生產基地有機會透過今次疫情之後重新佈局，如何保持我們世界工廠的優越地位也需要探討。生產基地優越性取決於供應鏈是否能夠提供一個恰當的配套。中國的優勢在於能夠為所有的生產線提供完善一條龍的配套，零部件也可以在附近唾手可得。這也是決定生產基地是否在一個地方落地生根的重要元素。因此，如果中國繼續能夠發揮以上優勢，將來疫情過後，我相信依然能夠確保龐大的生產基地在中國繼續營運。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

[周浩鼎]