歐陽五：G20要「救市」更要「救世」

首先，G20聲明重在落實，不能只是「看上去很美」。

G20本就是一個國際經濟合作論壇，在世界經濟遭疫情重挫之時緊急出台刺激方案是份內之事。此次峰會聲明提出「維護世界經濟」「抗擊新冠肺炎大流行」「應對疫情對國際貿易造成的干擾」「加強全球合作」等4項主要承諾，不局限於只談經濟，值得肯定。

當下全球疫情日趨嚴峻，世衛組織在領導各國防疫時恐怕心有餘而力不足，單靠尚在恢復之中的中國提供援助亦孤掌難鳴。G20特別峰會既已明確「當前最緊迫的任務是應對疫情及其對健康、社會和經濟等帶來的複雜影響」，各成員國就應以身作則，一方面切實加強防控措施，不再「佛系」防疫，甚至迷信「群體免疫」，另一方面發揮各自所長，將全球供應鏈所受衝擊降至最低，而非「放棄抵抗」「坐等援助」。

G20史無前例地以視頻形式舉行領導人峰會堪稱創舉，各國應盡快制定《二十國集團應對新冠肺炎行動計劃》，建立區域公共衛生應急聯絡機制，適時舉辦全球公共衛生安全高級別會議，將這種特殊時期特殊手段的特殊效果落到實處。

擱置爭議 共同抗疫

其次，各國亟需擱置爭議、共同抗疫，不應再搞「胡蘿蔔加大棒」。

當前G20各成員國面臨的形勢各不相同，疫情防控不是各國的唯一任務，卻應是共同的頭等大事。應對疫情比以往任何時候都更需要全球行動、團結和國際合作，各國之間雖存在複雜的固有矛盾和利益糾葛，此時也應拋開區分求共對。

弔詭的是，G20特別峰會剛結束，習近平剛應約同特朗普通電話、應詢詳細介紹中方防疫舉措，美國就將所謂「2019年台北法案」簽署成法。特朗普在電話中明確表示「將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作」，話音未落卻「親自過問」台灣問題，再次觸及中國核心利益，如此不僅可能嚴重影響中美合作，更會為各國聯合抗疫平添干擾。

相比之下，中國克服困難、開足產能接受法國急需的10億個口罩訂單，俄羅斯提供超大型戰略運輸機運送，如此合作模式才值得參考借鑑。

藉機帶頭改變「全球化的問題」

第三，世界應深刻反思疫情暴露出全球化的脆弱性，不可「好了傷疤忘了疼」。

正如G20聲明所述，「前所未有的新冠肺炎大流行深刻表明全球的緊密聯繫及脆弱性」，如今是時候重新思考近年來備受爭議的全球化與逆全球化之辯。全球化大背景下，人員、貨物的高速流動的確加速了病毒的蔓延，各國出台臨時性的入境限制措施確有必要，但若以此為由放大全球化的負面效應，甚至鼓吹逆全球化，則未免因噎廢食。

全球化固然存在問題，但卻是世界發展的大勢所趨。各國應該反思的，不是全球化本身，而是如何減少潛在的風險、人為的破壞，同時讓發展中國家分享到更多全球化的紅利。G20本身就是全球化的產物，其成員國佔據全球人口的三分之二、全球經濟產出的80%和國際貿易總量的四分之三，對當今世界的影響舉足輕重。關鍵時刻，G20不僅應發揮關鍵作用實現「救世」，更應以此為契機，帶頭改變疫情暴露出全球化的問題，為人類社會未來更好發展貢獻更多力量。

作者是時事評論員

[歐陽五]