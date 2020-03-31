梁美儀：「疫」境中的反面教材

普羅市民大多願意遵從專家及政府勸喻，做好個人衛生及防疫工夫，但近月警方屢次成為抗疫反面教材的主角，令人側目。

最令人吃驚的，是早前一名已確診感染新冠病毒的女警，在到醫院求醫期間，未有遵從抽血員的勸喻戴上口罩，結果令兩名為她抽血的醫護需要隔離檢疫。幸好其後病毒測試結果顯示，兩名抽血員呈陰性。

警方其後指女警「防疫意識不足」，並就其行為引起社會不安而深感抱歉。令人感到不安的，不單是防疫意識不足的問題，而是作為紀律部隊人員，也是本港執行防疫檢疫政策的重要一員，她竟然無視醫護人員的專業勸喻，拒絕做好保護自己、保護別人的個人防疫工夫。這種損人不利己的行為，是純粹有關警員個人的防疫意識不足？

或許也不能太責怪這個警員，早前警務處長鄧炳強等多名警隊高層，無視當局避免聚餐的呼籲，與明星足球隊藝人「除罩飯敘」，席間大家經常緊密接觸，「攬頭攬頸」。幸運的是，那時病毒還沒有在社區爆發。

若大批警員倒下 將動搖社會安定

警隊負責維持治安，尤其在社會動盪不穩之時，他們理應肩負更大的社會責任。要是大批警員倒下，將動搖社會的安定。君不見美國紐約警察局便陷入爆疫危機，已有約700名警員確診染疫，逾4000人請病假，請假人數佔該局全數警察逾一成，令紐約市警局淪陷，嚴重危害當地治安和社會穩定。

當不少公司、員工都面對裁員、減薪、被迫放無薪假等慘况之時，警隊來年卻逆市大增預算開支，還請警務處好好教育伙計們。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]